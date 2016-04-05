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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3862386338643865
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 15:45

  Ой+ написав:Суперечки і порівняння щодо переваг срсрівського соціалізму і теперішніх реалій позбавлене сенсу.

і взагалі дратують, оскільки не мають жодного відношення до теми гілки. Один совковий маразматик вкотре закидав гілку лайном, а інші "годують" цього пропагандона, наче так і треба :evil: Дістало вже.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 15:47

  fler написав:
  prodigy написав:
  fler написав:https://t.me/evpatoriyachat2/206368?single
Рекомендую послухати ту розмову, дуже вражає.


послухав вчора -так воно мало то того йти, процес йде трохи повільніше ніж бажалось,
але розумні вже зрозуміли...

Мені цікаво, як на це відреагує простий зомбований пропагандою нарід. Вони 20 років "обожествляли" свого царя, а тут кажуть, що він "пустишка закомплексований" :shock: не кажучи про те, куди завів країну та яке майбутнє вимальовується.
Також цікавий момент про те, що "верхи" перегризуть одне одного і процес вже пішов.
І як висновок - безвихідь. Як не крути - скрізь поразка. Шкода, що кінець розмови обрізаний, є думка, що там були пропозиції "що слід робити".

там були пропозиції, як рятувати важко зароблене - й цим вже займаються :D
цікаво з якої сторони встигнуть першими
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 15:55

За крок до перевороту думок©

Може змінимо тему на... тему гілки?))

От тут цікаво сказано загалом про всі війни(з 8-ї хв.)
Але ж вам усім, мабуть, немає часу це подивитись/послухати?
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 15:59

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Откуда у тебя столько времени, чтобы смотреть видосы на 1 час 37 минут ?

А главное, где у тебя столько времени находить такие видосы ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 16:00

  fler написав:
  Ой+ написав:Суперечки і порівняння щодо переваг срсрівського соціалізму і теперішніх реалій позбавлене сенсу.

і взагалі дратують, оскільки не мають жодного відношення до теми гілки. Один совковий маразматик вкотре закидав гілку лайном, а інші "годують" цього пропагандона, наче так і треба :evil: Дістало вже.

закінчуємо - а то тут є й моя частка вини. але знаєте, частково має відношення до теми, бо насправді війна це відлуння більш складних процесів. конфлікт міг початися в Кореї - було ж не так давно напруження, могло початися на Тайвані, Сірія могла палати далі, а не затихнути. на жаль, напруження вибухнуло у нашій країни.

напруження між розвиненими країнами та автократіями.

Лад уособлення того, що насправді дуже розповсюджені ці лівацькі ідеї, а відповідно й антиамериканські настрої (бо ці ідеї часто йдуть поруч). як наслідок, і в нашій країни не могли позбутися братського народу, не все так однозначно та таке інше.

й треба думати, як бути далі. тому що знову "треба домовлятися, намагатися уникнути" - з деким домовлятися не має сенсу, й це треба викарбувати.

одне з рішень - наші 40 років блукань ще не закінчилися, та й війна дуже швидко розставляє все по своїх місцях - але не всіх, на жаль
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Коментировать не буду, но ЛАДу приготовится
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 17:04

🚁 Північна Македонія заявила, що може передати Україні 12 ударних гелікоптерів Мі-24, — міністерка оборони Петровська

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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 17:04

  Defort написав:У меня в спортзале есть несколько ребят, мышцы, пресс, все дела. Приходят заниматься тетки среднего возраста и вышесреднего достатка. И платят парням валютой за определенные услуги.

А я дурак до сих пор это делаю бесплатно.

- Тр@хри меня, пожалуйста.
- А ты мне что?

Успіх, скирдуй гроші поки дають!!! До розлуки і відстані до дітей звикнеш. А от заробити тобі більше нічим не вдастся. Бо преса у тебе нема, тітки Defort-а тобі не заплатять.
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 17:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Defort написав:
  pesikot написав:Успіх
Откуда у тебя столько времени, чтобы смотреть видосы на 1 час 37 минут ?

А главное, где у тебя столько времени находить такие видосы ?


На западном фронте. Ну или на восточном со стороны Польши. Иначе этот феномен не объясняется)


Долярчик в районе Антоновки в Херсонской. Поскольку он по званию солдат, то его жизнь как зебра наряд - отдых - наряд. Иногда учебные занятия. В его районе есть и мобильный интернет, и Старлинк у них есть. А современный солдат на отдыхе чаще всего время проводит в телефоне, ну и там если есть возможность постираться, помыться.

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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 17:17

  pesikot написав:Успіх
Откуда у тебя столько времени, чтобы смотреть видосы на 1 час 37 минут ?

А главное, где у тебя столько времени находить такие видосы ?

Крепко воює під Бахмутом і йому мало платять за важку небезпечну працю((((
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