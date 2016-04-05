RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3863386438653866
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 18:35

somilitark
хамите
напомните лучше из какого окопа пишешь?
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 26 бер, 2023 18:46, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий
 
Повідомлень: 13021
З нами з: 05.06.13
Подякував: 895 раз.
Подякували: 1415 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 18:46

  Прохожий написав:somilitark
напомни из какого окопа пишешь?


По какому поводу интересуетесь информацией под грифом Т?
Defort
 
Повідомлень: 20
З нами з: 09.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 18:50

Перші дні вторгнення: Віктор Муженко має питання щодо півдня та Гостомеля
На запитання журналістки, як росіянам так швидко вдалося зайти на південь країни, Віктор Муженко відповів, що його також цікавить це запитання, оскільки у 2017 році проводилася стратегічна командно-штабна гра, де розігрували сценарії можливої повномасштабної агресії російської федерації й моделювали відповідні дії.
«Ми не помилилися у своїх прогнозах, але дещо іншою моделювалась ситуація на півдні. 24 лютого я прибув на головний пункт управління. Десь ближче до обіду вже стало відомо про всі напрямки вторгнення російських військ. Вони збіглися з тими прогнозами та оцінками, які ми зробили під час розробки тієї командно-штабної гри. Ми їх зупинили на тих ділянках, на яких зупиняли при моделюванні відповідних бойових дій.

Ми розуміли дії росіян. Навіть за чисельністю угруповання, яке могло зайти в Україну. На тій грі ми оцінили кількість у 176−180 тисяч. Приблизно стільки зайшло й 24 лютого. Результати моделювання наших дій були покладені в основу стратегічного замислу застосування Збройних Сил, який був відпрацьований у 2018 році. Але щодо півдня, ми не передбачали, що росіяни можуть зайти через перешийки», – пояснив Муженко.


«Ще момент. Як трапилося, що російський десант висадився в аеропорту Гостомеля? Відповіді не було. А де засоби протиповітряної оборони, які мали стояти вздовж узбережжя Київського моря з однієї сторони в постійному режимі чергування? Вони ж були там, а інші б виходили при загрозі? Я знав, що був створений так званий «шилочний дивізіон» протиповітряної оборони, який стояв по лівому берегу водосховища. Це ж було передбачено цими замислами. До 2019 року там завжди проводили перевірки та тренування. Коли їх зняли? Чому їх не було? Як готували? Дуже багато запитань», – зауважує Муженко.
Schmit
 
Повідомлень: 3531
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 19:09

Schmit
Шо там по Криму він каже ? І хто це взагалі такий?
Чому Тузла нічому не навчила генералів ?

прислів'я "Один дурень може стільки задати питань, що і сім мудреців (а не сто, як часто використовується) не зможуть відповісти"
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11234
З нами з: 18.06.08
Подякував: 48 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3863386438653866
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114483
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 484253
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5061
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (323)
26.03.2023 20:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.