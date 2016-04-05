На запитання журналістки, як росіянам так швидко вдалося зайти на південь країни, Віктор Муженко відповів, що його також цікавить це запитання, оскільки у 2017 році проводилася стратегічна командно-штабна гра, де розігрували сценарії можливої повномасштабної агресії російської федерації й моделювали відповідні дії. «Ми не помилилися у своїх прогнозах, але дещо іншою моделювалась ситуація на півдні. 24 лютого я прибув на головний пункт управління. Десь ближче до обіду вже стало відомо про всі напрямки вторгнення російських військ. Вони збіглися з тими прогнозами та оцінками, які ми зробили під час розробки тієї командно-штабної гри. Ми їх зупинили на тих ділянках, на яких зупиняли при моделюванні відповідних бойових дій.
Ми розуміли дії росіян. Навіть за чисельністю угруповання, яке могло зайти в Україну. На тій грі ми оцінили кількість у 176−180 тисяч. Приблизно стільки зайшло й 24 лютого. Результати моделювання наших дій були покладені в основу стратегічного замислу застосування Збройних Сил, який був відпрацьований у 2018 році. Але щодо півдня, ми не передбачали, що росіяни можуть зайти через перешийки», – пояснив Муженко.
«Ще момент. Як трапилося, що російський десант висадився в аеропорту Гостомеля? Відповіді не було. А де засоби протиповітряної оборони, які мали стояти вздовж узбережжя Київського моря з однієї сторони в постійному режимі чергування? Вони ж були там, а інші б виходили при загрозі? Я знав, що був створений так званий «шилочний дивізіон» протиповітряної оборони, який стояв по лівому берегу водосховища. Це ж було передбачено цими замислами. До 2019 року там завжди проводили перевірки та тренування. Коли їх зняли? Чому їх не було? Як готували? Дуже багато запитань», – зауважує Муженко.