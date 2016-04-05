Додано: Нед 26 бер, 2023 22:53

Shaman написав: ......чи це такий тролинг?



коробка передач та мости не змінювалися з часів СРСР. як раз на цей 150 трактор. тому так можна було переналаштувати лінії, на яких випустити декілька сотень тисяч тракторів. а якщо ти не випускаєш сотні тисяч тракторів, то переналаштування ліній ніколи не окупиться. ......чи це такий тролинг?коробка передач та мости не змінювалися з часів СРСР. як раз на цей 150 трактор. тому так можна було переналаштувати лінії, на яких випустити декілька сотень тисяч тракторів. а якщо ти не випускаєш сотні тисяч тракторів, то переналаштування ліній ніколи не окупиться.

це ще одна проблема, яка показує, що ви з виробництвом тільки теоретично стикалися - ті люди, які вже 30-40 років проробили на підприємстві, дійсно не хочуть працювати по-новому - це теж розповсюджена проблема - тільки розігнати та набрати нових. це не проблема, це можна зробити - але дуже характерний штрих для пострадянських заводів.

я вже мовчу про принцип "на работе ты не гость..." - такого в СРСР теж не було?

ЛАД

...Да, переоборудование завода дорогое удовольствие, гораздо проще поспекулировать на перепродаже John Deer и New Holland. Наверное, 50 тыс тракторов в год Украине не нужно, но для большой с/х державы производство собственных тракторов не помешало бы. ось тут уважно - селяни НЕ БАЖАЮТЬ купувати трактора ХТЗ - ось головна причина. тут ви мовчите. ось тут уважно - селяни НЕ БАЖАЮТЬ купувати трактора ХТЗ - ось головна причина. тут ви мовчите.

захотели

ЛАД написав: И, кстати,

К началу 1986 года завод поставлял тракторы в 36 стран мира и подготавливал производство новых моделей тракторов: Т-150КМ и Т-150К-02 И, кстати,

гадаю поставлял в рахунок боргу. гадаю поставлял в рахунок боргу.

ЛАД

И об этом Вы не слышали:

17 июля 2015 года на ХТЗ состоялось выездное заседание СНБО Украины, на котором было объявлено о намерении восстановить на заводе производство военной техники, которую предприятие выпускало до 2009 года.[25][50] В декабре 2015 года Харьковский тракторный завод объявил о возобновлении производства военной техники. ?

Объявить объявили, но, насколько знаю, производства так и нет. И об этом Вы не слышали:Объявить объявили, но, насколько знаю, производства так и нет.

виробництво воєнної техніки - це піар, забудьте. виробництво воєнної техніки - це піар, забудьте.

Згідно з офіційними даними, на сьогодні всі попередні та теперішні власники підприємства не змогли зробити з машинобудівного гіганта бодай беззбиткове виробництво. Це в першу чергу пояснюється нездатністю перелаштуватися з планово-адміністративної економіки до ринкової, та непрозорістю і незбалансованістю української державної економічної політики щодо захисту власних підприємств та їх кадрів, а не окремих власників, коли «левова частка» прибутку виводиться власниками за межі підприємства та вимивається в економіки інших країн.

я не проти, щоб у нас все вироблялося, для цього необхідно створювати умови. й проводити реформи, а не ностальгувати за СРСР, а заодно підтримувати той популізм з дешевою комуналкою - ніколи не думали, що це теж не дає розвиватися країни?

всё

"ничего"

Ну да ладно, бог с ним с ХТЗ. не нужен, так не нужен. ХАЗ тоже. Станкозавод туда же. Да и вообще любую промпродукцию можно купить, в мире всё производится, т.е. машиностроение нам не нужно.

Вы это хотите мне доказать?

Танки купим у Германии, самолёты у США, системы ПВО там же, патроны в Болгарии и т.д.

Вот только за какие деньги? За зерно и семечки?

Во-первых, боюсь, денег не хватит. А, во-вторых, при этом мы, вроде, превратимся в сырьевой придаток, правда, не знаю кого.

Не, не так?

Вам не кажется, что троллингом занимаетесь именно Вы?У нищего Союза в 19309 нашлись возможности купить целый завод, а перестроить его под новые модели задача неразрешимая?В союзные времена смогли "переналаштувати лінії" на Т-150, сейчас это невозможно?Рабочий, который простоял за станком 40 лет, т.е. ему уже под 60, не канцелярская крыса, он уже думает только о том, как бы побыстрее уйти на пенсию. Так что с ним проблем нет, он и сам уйдёт. И что, в Союзе все рабочие были старики?Не знаю, не понял, что Вы имеете ввиду.Что я должен сказать? Это правда.В такой ситуации 2 выхода - либо закрыть завод, либо изменить/улучшить продукцию так, чтобы захотели. Первый вариант проще, его и выбрали.То, что я писал о необходимости переоборудовать завод, чтобы селянипокупать, Вы "интеллигентно не заметили".Какого ещё боргу? Гадайте и дальше.Во времена Союза долги были перед Союзом, а не наоборот. И Союз эти долги периодически прощал.Ну да, ну да. До 2009 выпускали, а теперь "забудьте".Давайте забудем. Также, как об украинских танках и многом другом.Вы бы хотя бы Вики почитали о ХТЗ. И русскую, и украинскую.Это из укр. Вики.Ещё пример троллинга.Это всё Вы тоже "интеллигентно не заметили"? Или отвечать надо только на то, на что удобно и где можно "растечься мыслию по древу"?Или нечего сказать кроме общих слов о желании "побудувати країну на європейських засадах"? Но "засади" сами по себе ничего не производят.Танки делают на заводах.