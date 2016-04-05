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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 бер, 2023 15:45
Ой+ написав:
Суперечки і порівняння щодо переваг срсрівського соціалізму і теперішніх реалій позбавлене сенсу.
і взагалі дратують, оскільки не мають жодного відношення до теми гілки. Один совковий маразматик вкотре закидав гілку лайном, а інші "годують" цього пропагандона, наче так і треба
Дістало вже.
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fler
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Додано: Нед 26 бер, 2023 15:47
fler написав: prodigy написав:
послухав вчора -так воно мало то того йти, процес йде трохи повільніше ніж бажалось,
але розумні вже зрозуміли...
Мені цікаво, як на це відреагує простий зомбований пропагандою нарід. Вони 20 років "обожествляли" свого царя, а тут кажуть, що він "пустишка закомплексований"
не кажучи про те, куди завів країну та яке майбутнє вимальовується.
Також цікавий момент про те, що "верхи" перегризуть одне одного і процес вже пішов.
І як висновок - безвихідь. Як не крути - скрізь поразка. Шкода, що кінець розмови обрізаний, є думка, що там були пропозиції "що слід робити".
там були пропозиції, як рятувати важко зароблене - й цим вже займаються
цікаво з якої сторони встигнуть першими
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Shaman
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Додано: Нед 26 бер, 2023 15:55
Може змінимо тему на... тему гілки?))
От тут цікаво сказано загалом про всі війни(з 8-ї хв.)
Але ж вам усім, мабуть, немає часу це подивитись/послухати?
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Додано: Нед 26 бер, 2023 15:59
Успіх
Откуда у тебя столько времени, чтобы смотреть видосы на 1 час 37 минут ?
А главное, где у тебя столько времени находить такие видосы ?
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pesikot
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Додано: Нед 26 бер, 2023 16:00
fler написав: Ой+ написав:
Суперечки і порівняння щодо переваг срсрівського соціалізму і теперішніх реалій позбавлене сенсу.
і взагалі дратують, оскільки не мають жодного відношення до теми гілки. Один совковий маразматик вкотре закидав гілку лайном, а інші "годують" цього пропагандона, наче так і треба
Дістало вже.
закінчуємо - а то тут є й моя частка вини. але знаєте, частково має відношення до теми, бо насправді війна це відлуння більш складних процесів. конфлікт міг початися в Кореї - було ж не так давно напруження, могло початися на Тайвані, Сірія могла палати далі, а не затихнути. на жаль, напруження вибухнуло у нашій країни.напруження між розвиненими країнами та автократіями. Лад
уособлення того, що насправді дуже розповсюджені ці лівацькі ідеї, а відповідно й антиамериканські настрої (бо ці ідеї часто йдуть поруч). як наслідок, і в нашій країни не могли позбутися братського народу, не все так однозначно та таке інше.
й треба думати, як бути далі. тому що знову "треба домовлятися, намагатися уникнути" - з деким домовлятися не має сенсу, й це треба викарбувати.
одне з рішень - наші 40 років блукань ще не закінчилися, та й війна дуже швидко розставляє все по своїх місцях - але не всіх, на жаль
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Shaman
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Додано: Нед 26 бер, 2023 16:14
Коментировать не буду, но ЛАДу приготовится
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pesikot
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Додано: Нед 26 бер, 2023 17:04
🚁 Північна Македонія заявила, що може передати Україні 12 ударних гелікоптерів Мі-24, — міністерка оборони Петровська
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Додано: Нед 26 бер, 2023 17:04
Defort написав:
У меня в спортзале есть несколько ребят, мышцы, пресс, все дела. Приходят заниматься тетки среднего возраста и вышесреднего достатка. И платят парням валютой за определенные услуги.
А я дурак до сих пор это делаю бесплатно.
- Тр@хри меня, пожалуйста.
- А ты мне что?
Успіх, скирдуй гроші поки дають!!! До розлуки і відстані до дітей звикнеш. А от заробити тобі більше нічим не вдастся. Бо преса у тебе нема, тітки Defort-а тобі не заплатять.
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Додано: Нед 26 бер, 2023 17:08
Defort написав: pesikot написав:Успіх
Откуда у тебя столько времени, чтобы смотреть видосы на 1 час 37 минут ?
А главное, где у тебя столько времени находить такие видосы ?
На западном фронте. Ну или на восточном со стороны Польши. Иначе этот феномен не объясняется)
Долярчик в районе Антоновки в Херсонской. Поскольку он по званию солдат, то его жизнь как зебра наряд - отдых - наряд. Иногда учебные занятия. В его районе есть и мобильный интернет, и Старлинк у них есть. А современный солдат на отдыхе чаще всего время проводит в телефоне, ну и там если есть возможность постираться, помыться.
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Додано: Нед 26 бер, 2023 22:53
Shaman написав:
......чи це такий тролинг?
коробка передач та мости не змінювалися з часів СРСР. як раз на цей 150 трактор. тому так можна було переналаштувати лінії, на яких випустити декілька сотень тисяч тракторів. а якщо ти не випускаєш сотні тисяч тракторів, то переналаштування ліній ніколи не окупиться.
Вам не кажется, что троллингом занимаетесь именно Вы?
У нищего Союза в 19309 нашлись возможности купить целый завод, а перестроить его под новые модели задача неразрешимая?
В союзные времена смогли "переналаштувати лінії" на Т-150, сейчас это невозможно?
це ще одна проблема, яка показує, що ви з виробництвом тільки теоретично стикалися - ті люди, які вже 30-40 років проробили на підприємстві, дійсно не хочуть працювати по-новому - це теж розповсюджена проблема - тільки розігнати та набрати нових. це не проблема, це можна зробити - але дуже характерний штрих для пострадянських заводів.
Рабочий, который простоял за станком 40 лет, т.е. ему уже под 60, не канцелярская крыса, он уже думает только о том, как бы побыстрее уйти на пенсию. Так что с ним проблем нет, он и сам уйдёт. И что, в Союзе все рабочие были старики?
я вже мовчу про принцип "на работе ты не гость..." - такого в СРСР теж не було?
Не знаю, не понял, что Вы имеете ввиду.
ЛАД
...Да, переоборудование завода дорогое удовольствие, гораздо проще поспекулировать на перепродаже John Deer и New Holland. Наверное, 50 тыс тракторов в год Украине не нужно, но для большой с/х державы производство собственных тракторов не помешало бы.
ось тут уважно - селяни НЕ БАЖАЮТЬ купувати трактора ХТЗ - ось головна причина. тут ви мовчите.
Что я должен сказать? Это правда.
В такой ситуации 2 выхода - либо закрыть завод, либо изменить/улучшить продукцию так, чтобы захотели. Первый вариант проще, его и выбрали.
То, что я писал о необходимости переоборудовать завод, чтобы селяни захотели
покупать, Вы "интеллигентно не заметили".
ЛАД написав:
И, кстати,
К началу 1986 года завод поставлял тракторы в 36 стран мира и подготавливал производство новых моделей тракторов: Т-150КМ и Т-150К-02
гадаю поставлял в рахунок боргу.
Какого ещё боргу? Гадайте и дальше.
Во времена Союза долги были перед Союзом, а не наоборот. И Союз эти долги периодически прощал.
ЛАД
И об этом Вы не слышали:
17 июля 2015 года на ХТЗ состоялось выездное заседание СНБО Украины, на котором было объявлено о намерении восстановить на заводе производство военной техники, которую предприятие выпускало до 2009 года.[25][50] В декабре 2015 года Харьковский тракторный завод объявил о возобновлении производства военной техники.
?
Объявить объявили, но, насколько знаю, производства так и нет.
виробництво воєнної техніки - це піар, забудьте.
Ну да, ну да. До 2009 выпускали, а теперь "забудьте".
Давайте забудем. Также, как об украинских танках и многом другом.
Вы бы хотя бы Вики почитали о ХТЗ. И русскую, и украинскую.
Згідно з офіційними даними, на сьогодні всі попередні та теперішні власники підприємства не змогли зробити з машинобудівного гіганта бодай беззбиткове виробництво. Це в першу чергу пояснюється нездатністю перелаштуватися з планово-адміністративної економіки до ринкової, та непрозорістю і незбалансованістю української державної економічної політики щодо захисту власних підприємств та їх кадрів, а не окремих власників, коли «левова частка» прибутку виводиться власниками за межі підприємства та вимивається в економіки інших країн.
Это из укр. Вики.
я не проти, щоб у нас все вироблялося, для цього необхідно створювати умови. й проводити реформи, а не ностальгувати за СРСР, а заодно підтримувати той популізм з дешевою комуналкою - ніколи не думали, що це теж не дає розвиватися країни?
Ещё пример троллинга.Я где-то предлагал производить всё?
Но вот Вы, похоже предлагаете производить "ничего". Мы же ни на что не способны?
Ну да ладно, бог с ним с ХТЗ. не нужен, так не нужен. ХАЗ тоже. Станкозавод туда же. Да и вообще любую промпродукцию можно купить, в мире всё производится, т.е. машиностроение нам не нужно.
Вы это хотите мне доказать?
Танки купим у Германии, самолёты у США, системы ПВО там же, патроны в Болгарии и т.д.
Вот только за какие деньги? За зерно и семечки?
Во-первых, боюсь, денег не хватит. А, во-вторых, при этом мы, вроде, превратимся в сырьевой придаток, правда, не знаю кого.
Не, не так?
Это всё Вы тоже "интеллигентно не заметили"? Или отвечать надо только на то, на что удобно и где можно "растечься мыслию по древу"?
Или нечего сказать кроме общих слов о желании "побудувати країну на європейських засадах"? Но "засади" сами по себе ничего не производят.
Танки делают на заводах.
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ЛАД
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