Додано: Нед 26 бер, 2023 23:34

Shaman написав: fler написав: Ой+ написав: Суперечки і порівняння щодо переваг срсрівського соціалізму і теперішніх реалій позбавлене сенсу. Суперечки і порівняння щодо переваг срсрівського соціалізму і теперішніх реалій позбавлене сенсу.

і взагалі дратують, оскільки не мають жодного відношення до теми гілки. Один совковий маразматик вкотре закидав гілку лайном, а інші "годують" цього пропагандона, наче так і треба Дістало вже. і взагалі дратують, оскільки не мають жодного відношення до теми гілки. Один совковий маразматик вкотре закидав гілку лайном, а інші "годують" цього пропагандона, наче так і требаДістало вже.

закінчуємо - а то тут є й моя частка вини. але знаєте, частково має відношення до теми, бо насправді війна це відлуння більш складних процесів. закінчуємо - а то тут є й моя частка вини. але знаєте, частково має відношення до теми, бо насправді війна це відлуння більш складних процесів.

не болить у вас нічого, ви все виправдовуєте необхідністю - "лес рубят, щепки летят"

напруження між розвиненими країнами та автократіями.

Лад уособлення того, що насправді дуже розповсюджені ці лівацькі ідеї, а відповідно й антиамериканські настрої (бо ці ідеї часто йдуть поруч). як наслідок, і в нашій країни не могли позбутися братського народу, не все так однозначно та таке інше.



як наслідок, і в нашій країни не могли позбутися братського народу, не все так однозначно та таке інше.

й треба думати, як бути далі. тому що знову "треба домовлятися, намагатися уникнути" - з деким домовлятися не має сенсу, й це треба викарбувати.

выживали

Спасибо за признание "частки вини".Я, правда, вообще не касался вопроса о Союзе. Я писал о необходимости иметь промышленность и о том, что не сделали всё, что можно для предотвращения войны.Вопросы о Союзе подняли исключительно Вы, потом к Вам присоединились ещё люди.И после этого Вы не стесняетесь цитировать "доктора наук" со словами о совковом маразматике.Я бы постеснялся.И Вы бы меньше расписывались за меня:Так рассуждаете именно Вы. Тут упрекают большевиков, в то, что они ради идеи не считались с жертвами во время революции, гражданской войны и позже. Сейчас у Вас идея другая, но с жертвами Вы тоже не считаетесь. Я писал о том, что приложили недостаточно усилий для предотвращения войны. Возможно, это не удалось бы, но постараться стоило.Вы доказываете... Да ничего Вы не доказываете. Только война. Сколько жертв и потерь уже, и сколько ещё будет.Неверно.Напруження между богатыми (розвиненими) странами и бедными. Такое же напруження и внутри стран. Посмотрите на протесты во Франции по поводу повышения пенс. возраста (хотя эта мера абсолютно необходима и неизбежна).Просто интересно, где Вы увидели у меня "антиамериканські настрої" и какие "ці лівацькі ідеї".Необходимость иметь промышленность и самим производить патроны, снаряды и танки? Это "лівацькі ідеї"? Не превращаться в аграрную страну - это "лівацькі ідеї"?Война началась не из-за этого. Очередная попытка искать вину не в РФ, а во "внутренних врагах".Это тоже к вопросу о жертвах ради идеи.Не "треба домовлятися, намагатися уникнути". Без этого в жизни и в межгосударственных отношениях не бывает. Без этого - только война и жертвы.Посмотрим, к какому году мы достигнем уровня 2021.В Союзе было принято сравнение с 1913. С каким будем сравнивать мы? С 2004, 2013, 2021?P.s. Интересно, Вы тоже будете утверждать, что в советской Украине людитолько благодаря приусадебным участкам?