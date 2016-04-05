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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3863386438653866
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 23:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Открьіл пост ЛАДа понял что не зря сркьл все его постьі …
Вибачте за оффтоп
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 23:34

  Shaman написав:
  fler написав:
  Ой+ написав:Суперечки і порівняння щодо переваг срсрівського соціалізму і теперішніх реалій позбавлене сенсу.

і взагалі дратують, оскільки не мають жодного відношення до теми гілки. Один совковий маразматик вкотре закидав гілку лайном, а інші "годують" цього пропагандона, наче так і треба :evil: Дістало вже.

закінчуємо - а то тут є й моя частка вини. але знаєте, частково має відношення до теми, бо насправді війна це відлуння більш складних процесів.
.
Спасибо за признание "частки вини". :)
Я, правда, вообще не касался вопроса о Союзе. Я писал о необходимости иметь промышленность и о том, что не сделали всё, что можно для предотвращения войны.
Вопросы о Союзе подняли исключительно Вы, потом к Вам присоединились ещё люди.
И после этого Вы не стесняетесь цитировать "доктора наук" со словами о совковом маразматике.
Я бы постеснялся.
И Вы бы меньше расписывались за меня:
не болить у вас нічого, ви все виправдовуєте необхідністю - "лес рубят, щепки летят"

Так рассуждаете именно Вы. Тут упрекают большевиков, в то, что они ради идеи не считались с жертвами во время революции, гражданской войны и позже. Сейчас у Вас идея другая, но с жертвами Вы тоже не считаетесь. Я писал о том, что приложили недостаточно усилий для предотвращения войны. Возможно, это не удалось бы, но постараться стоило.
Вы доказываете... Да ничего Вы не доказываете. Только война. Сколько жертв и потерь уже, и сколько ещё будет.

напруження між розвиненими країнами та автократіями.

Неверно.
Напруження между богатыми (розвиненими) странами и бедными. Такое же напруження и внутри стран. Посмотрите на протесты во Франции по поводу повышения пенс. возраста (хотя эта мера абсолютно необходима и неизбежна).

Лад уособлення того, що насправді дуже розповсюджені ці лівацькі ідеї, а відповідно й антиамериканські настрої (бо ці ідеї часто йдуть поруч). як наслідок, і в нашій країни не могли позбутися братського народу, не все так однозначно та таке інше.

Просто интересно, где Вы увидели у меня "антиамериканські настрої" и какие "ці лівацькі ідеї".
Необходимость иметь промышленность и самим производить патроны, снаряды и танки? Это "лівацькі ідеї"? Не превращаться в аграрную страну - это "лівацькі ідеї"?

як наслідок, і в нашій країни не могли позбутися братського народу, не все так однозначно та таке інше.

Война началась не из-за этого. Очередная попытка искать вину не в РФ, а во "внутренних врагах".

й треба думати, як бути далі. тому що знову "треба домовлятися, намагатися уникнути" - з деким домовлятися не має сенсу, й це треба викарбувати.

Это тоже к вопросу о жертвах ради идеи.
Не "треба домовлятися, намагатися уникнути". Без этого в жизни и в межгосударственных отношениях не бывает. Без этого - только война и жертвы.

Посмотрим, к какому году мы достигнем уровня 2021.
В Союзе было принято сравнение с 1913. С каким будем сравнивать мы? С 2004, 2013, 2021?

P.s. Интересно, Вы тоже будете утверждать, что в советской Украине люди выживали только благодаря приусадебным участкам? :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 26 бер, 2023 23:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 23:35

  fler написав:
  Ой+ написав:Суперечки і порівняння щодо переваг срсрівського соціалізму і теперішніх реалій позбавлене сенсу.

і взагалі дратують, оскільки не мають жодного відношення до теми гілки. Один совковий маразматик вкотре закидав гілку лайном, а інші "годують" цього пропагандона, наче так і треба :evil: Дістало вже.

Що цікаво що решта повідомлень видаляється регулярно, тільки й гортаєш сторінки з прихованими повідомленнями від забанених авторів :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 23:43

  yama написав:Открьіл пост ЛАДа понял что не зря сркьл все его постьі …
Вибачте за оффтоп

Там такая ностальгия по совку шо капец. И ладно бы жили в пустыне и в самом деле совок какую-то сраную римскую империю из себя представлял - типа рухнул и все, в мире наступила ночь. Но ведь большинство вокруг: что на Дальнем востоке, что на Западе, были гораздо рАзвитие, горзадо богаче и лучше жили и не в 90 или 00е, а именно в 70-80е - на пике расцвета совка. И как до Лада не доходит, что те, кто у*андошил наследие совка - это последнее поколение совковых директоров и управленцев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 23:53

  airmax78 написав:......те, кто у*андошил наследие совка - это последнее поколение совковых директоров и управленцев.

Да нет у меня никакой ностальгии. Нет смысла ностальгировать. Что было, то было. И ушло. Пытаться сейчас вернуть невозможно и бессмысленно.
Лично я очень неплохо прожил эти 30 лет. Ну кроме самых первых, в начале 90-х.

Кто вам мешал не дать им сделать это?
У нас же, вроде, демократия и работает свободный рынок + его "невидимая рука".
Почему-то предыдущие "поколения" совковую экономику не у*андошили.
И в Китае тоже. Хотя там до сих пор у власти КПК. Тем не менее развиваются и очень неплохо развиваются.

P.s. Насчёт того, что "большинство вокруг ... были гораздо рАзвитие, горзадо богаче и лучше жили" Вы сильно заблуждаетесь. Лучше жили развитые страны - Европа, США, Япония - это явно не большинство. Остальные жили хуже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 01:10

  ЛАД написав:У нищего Союза в 19309 нашлись возможности купить целый завод, а перестроить его под новые модели задача неразрешимая?


готовы всей семьей сдохнуть (а по другому вам не доходит) ради новой индустриализации?
а ведь именно так и проводилась индустриализация совка в 30х годах когда население умирало от голода а власть во всю гнала за бугор зерно что бы оплатить покупку станков.
я уже 300 раз вам повторял - вы так любите совок потому что вас не задело.
были бы у вас в семье те кого заморили голодом, отправили в сибирь в лагеря или просто расстреляли то взгляды были бы у вас немного другие. ну то такое. вам не понять других.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 03:15

Успіх

https://www.rbc.ua/ukr/news/k-viyskovom ... 79506.html
Все просто, не понятно зачем ты здесь все время страдаешь.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 04:02

  mephala написав:
  ЛАД написав:У нищего Союза в 19309 нашлись возможности купить целый завод, а перестроить его под новые модели задача неразрешимая?


готовы всей семьей сдохнуть (а по другому вам не доходит) ради новой индустриализации?
а ведь именно так и проводилась индустриализация совка в 30х годах когда население умирало от голода а власть во всю гнала за бугор зерно что бы оплатить покупку станков.
я уже 300 раз вам повторял - вы так любите совок потому что вас не задело.
были бы у вас в семье те кого заморили голодом, отправили в сибирь в лагеря или просто расстреляли то взгляды были бы у вас немного другие. ну то такое. вам не понять других.

И все остальные "достижения" были за счёт нищего народа, который работал за еду а в сёлах за трудодни. Когда в 70-80 начали более менее платить, оказалось что за нарисованные деньги ничего купить нельзя. +/- снабжались несколько промышленных городов, великая страна не могла пошить удобную одежду и обувь, народ платил целую зарплату за джинсы. СССР это тотальное унижение человеческого достоинства. Советский человек по правах был на уровне мышей и тараканов. В каком году в сёлах начали паспорта выдавать? Зато работало ХТЗ, потому что импорт с/х техники из капстран был невозможен. Когда появился импорт, ХТЗ сразу закрылся.
  ЛАД написав:Просто интересно, где Вы увидели у меня "антиамериканські настрої" и какие "ці лівацькі ідеї
антиамериканских идей я как то не заметил, а все остальные идеи именно левого толку, не имея средств возродить промышленность - чистой воды коммунизм, то есть забрать у людей последнее. Вы правда открыто об этом не пишите, но другого источника финансирования для ваших идей нет, коммунизм из ваших идей вытекает автоматически, ок, вы явно и прямо к его возрождению не призываете, предлагая читателю "додумайтесь сами". Здесь финансовый форум и народ в целом не глупый, чтобы "додуматься" о чем это кино.
  ЛАД написав:Танки делают на заводах
есть нюанс, РФ делало танки и содержало армию за счёт экспорта нефти и газа, народ по своему карману не сильно чувствовал, у нас нет нефти и газа, единственный вариант наладить необходимые производства - забрать доходы у людей. Вы как бы об этом умалчиваете, как будто на танковые заводы в Украине были деньги, но мы их не строили. Открою секрет, даже на выплаты пенсий денег хронически нет, бюджет ПФ дефицитный, дыру закрывали кредитами или эмиссией. А вы предлагаете танки производить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 27 бер, 2023 04:17, всього редагувалось 1 раз.
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