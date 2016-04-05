і взагалі дратують, оскільки не мають жодного відношення до теми гілки. Один совковий маразматик вкотре закидав гілку лайном, а інші "годують" цього пропагандона, наче так і треба Дістало вже.
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Додано: Нед 26 бер, 2023 15:45
і взагалі дратують, оскільки не мають жодного відношення до теми гілки. Один совковий маразматик вкотре закидав гілку лайном, а інші "годують" цього пропагандона, наче так і треба Дістало вже.
Додано: Нед 26 бер, 2023 15:47
там були пропозиції, як рятувати важко зароблене - й цим вже займаються
цікаво з якої сторони встигнуть першими
Додано: Нед 26 бер, 2023 15:55
За крок до перевороту думок©
Може змінимо тему на... тему гілки?))
От тут цікаво сказано загалом про всі війни(з 8-ї хв.)
Але ж вам усім, мабуть, немає часу це подивитись/послухати?
Додано: Нед 26 бер, 2023 15:59
Успіх
Откуда у тебя столько времени, чтобы смотреть видосы на 1 час 37 минут ?
А главное, где у тебя столько времени находить такие видосы ?
Додано: Нед 26 бер, 2023 16:00
закінчуємо - а то тут є й моя частка вини. але знаєте, частково має відношення до теми, бо насправді війна це відлуння більш складних процесів. конфлікт міг початися в Кореї - було ж не так давно напруження, могло початися на Тайвані, Сірія могла палати далі, а не затихнути. на жаль, напруження вибухнуло у нашій країни.
напруження між розвиненими країнами та автократіями.
Лад уособлення того, що насправді дуже розповсюджені ці лівацькі ідеї, а відповідно й антиамериканські настрої (бо ці ідеї часто йдуть поруч). як наслідок, і в нашій країни не могли позбутися братського народу, не все так однозначно та таке інше.
й треба думати, як бути далі. тому що знову "треба домовлятися, намагатися уникнути" - з деким домовлятися не має сенсу, й це треба викарбувати.
одне з рішень - наші 40 років блукань ще не закінчилися, та й війна дуже швидко розставляє все по своїх місцях - але не всіх, на жаль
Додано: Нед 26 бер, 2023 16:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Коментировать не буду, но ЛАДу приготовится
Додано: Нед 26 бер, 2023 17:04
Додано: Нед 26 бер, 2023 17:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Долярчик в районе Антоновки в Херсонской. Поскольку он по званию солдат, то его жизнь как зебра наряд - отдых - наряд. Иногда учебные занятия. В его районе есть и мобильный интернет, и Старлинк у них есть. А современный солдат на отдыхе чаще всего время проводит в телефоне, ну и там если есть возможность постираться, помыться.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 05:12
Интересный сюжет про танки из Лаоса 1944 года выпуска
А когда эти танки закончатся в ход пойдет конница?
Прикольно другое они этими танками гордятся, типа столько лет, а оно до сих пор ездит.
В 2008 я жил в Крыму с русскими в одном отеле, и вот они гордились... Путеным. Я этого не мог понять, какой-то Сталинизм. Ладно ребёнок гордится отцом, или дедушка внуком, это эмоции. А тут гордиться наемным менеджером, короче они рабы пропаганды величия РФ, армии и всесильного пуйла. Что конечно на причину войны не тянет, но как триггер вполне. По закону кармы они должны обламаться, чтобы на будущее думать, чем и кем можно гордиться, а кого надо было быстро ставить на место.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 27 бер, 2023 08:16, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Пон 27 бер, 2023 08:04
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