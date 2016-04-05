Додано: Пон 27 бер, 2023 05:12

А когда эти танки закончатся в ход пойдет конница?Прикольно другое они этими танками гордятся, типа столько лет, а оно до сих пор ездит.В 2008 я жил в Крыму с русскими в одном отеле, и вот они гордились... Путеным. Я этого не мог понять, какой-то Сталинизм. Ладно ребёнок гордится отцом, или дедушка внуком, это эмоции. А тут гордиться наемным менеджером, короче они рабы пропаганды величия РФ, армии и всесильного пуйла. Что конечно на причину войны не тянет, но как триггер вполне. По закону кармы они должны обламаться, чтобы на будущее думать, чем и кем можно гордиться, а кого надо было быстро ставить на место.