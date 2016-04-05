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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 бер, 2023 10:14
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Ваши упрёки скорее можно (и нужно) адресовать Западу. Если бы они решительнее выступили против росс. агрессии, если бы хотя бы не дали, а объявили о готовности дать нам летальное оружие в больших количествах, это могло бы предотвратить войну.
При всій повазі, захід, як і хуйло, вважав,що Україна не буде чинити сильного опору. Чому? Та тому, тому що хтось "увідєл мір в глазах" і більшість за це проголосували(можливо голосували проти порошенка, але зі сторони це виглядало саме так).
Так, хуйло опирався на доклади. Але моніторили не тільки стан армії, а й суспільні настрої. А настрої були на майські шашлички. Я не стверджую, що конкретна заява щось міняє, знову ж таки, проблема не конкретно в Зеленському чи комусь іншому, проблема в суспільстві, яке це вибрало.
Все виглядало так, що Україна оборонятися не буде. Саме тому хуйло почав агресію. І саме тому Захід не був достатньо готовий нас підтримувати. Боялися афганського сценарію...
Це все область філософії. Давайте і я пофілософствую.
А чому ви не розглядаєте варіант що якщо б ми "готувались", то путін би все-рівно напав, але підготувався набагато краще?
Почав би реально воєнну операцію а не "прогулянку до Києва". Продумав би детально варіанти опору України. Є варіант що ми б програли війну.
Ви(ми) заточені тільки на аналіз помилок, але чомусь не розглядаємо ще гірші сценарії.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 10:22
vitaliian написав:
2. Образование не причем, платили бы 50 куе на каждого ребёнка, рожали бы о-го-го. Африку сделали бы на раз. Причины экономические. Ребёнок это дорого.
А давайте по мільйону куе платити.
Ні це так не працює.
В когось потрібно буде ці 50 куе взяти, правильно? Ось в кого їх візьмуть плюне на неньку-Україну і звалить в Польщу/США і все. І не буде у держави України грошей платити 50 куе.
Для доказу моїх слів візьмемо наприклад Німеччину. У них також є велика проблема з народжуваністю і вони мають можливість платити, але чомусь так не роблять. Предпочитают мігрантів.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 10:23
Успіх написав: vitaliian написав:
Причины экономические. Ребёнок это дорого
Ехххххх... і мало таких, як Успіх в Україні... що заводять дітей просто з любові... і просто їх люблять, що вони є... і просто для них стараються... бо люблять їх більше за життя!
І спочатку просто оприділяються(обговорюють з дружиною), скільки хочуть мати дітей (1-2-3...) - а вже аж ПІСЛЯ/пізніше підганяють свої фінанси, щоб дітям було більш комфортно прожити своє життя!
Всі хто так роблять мають 0-1 дитину.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 10:24
andrijk777 написав:
Предпочитают мігрантів
хотите видеть мигрантов забирающих у украинцев рабочие места?
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Додано: Пон 27 бер, 2023 10:28
andrijk777 написав:
Це все область філософії. Давайте і я пофілософствую.
А чому ви не розглядаєте варіант що якщо б ми "готувались", то путін би все-рівно напав, але підготувався набагато краще?
Почав би реально воєнну операцію а не "прогулянку до Києва". Продумав би детально варіанти опору України. Є варіант що ми б програли війну.
Ви(ми) заточені тільки на аналіз помилок, але чомусь не розглядаємо ще гірші сценарії.
Читав ще такий варіант, що в 2019-2021 могли прямо Зеленському сказати що "будете нарощувати озброєння, не закриєте ракетну програму то втрутимось військомих шляхом прямо зараз" і укр. влада пішла на поводу, демонструючи бажання миру, відтягуючи час і сподіваючись що реального нападу вдасться уникнути
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Додано: Пон 27 бер, 2023 10:29
ЛАД написав:Shaman, vitaliian
Просто интересно, сколько ещё десятилетий упадок промышленности в Украине будут объяснять "виной совка".
Может, стоит поискать другие причины?
Ще років з 15 якщо б не було війни.
Але війна багато чого змінила(особливо Донбас), тому це пояснення зараз все майже не актуальне.
Можна, але "совок" це ключова причина і не тільки в промисловості але і в багатьох інших сферах.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 10:38
vitaliian написав: andrijk777 написав:
Предпочитают мігрантів
хотите видеть мигрантов забирающих у украинцев рабочие места?
Я хочу сказати що платити 50 кує за дитину нереально(нераціонально, буде ще гірше).
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Додано: Пон 27 бер, 2023 10:40
andrijk777 написав: Успіх написав: vitaliian написав:
Причины экономические. Ребёнок это дорого
Ехххххх... і мало таких, як Успіх в Україні... що заводять дітей просто з любові... і просто їх люблять, що вони є... і просто для них стараються... бо люблять їх більше за життя!
І спочатку просто оприділяються(обговорюють з дружиною), скільки хочуть мати дітей (1-2-3...) - а вже аж ПІСЛЯ/пізніше підганяють свої фінанси, щоб дітям було більш комфортно прожити своє життя!
Всі хто так роблять мають 0-1 дитину.
в нашому регіоні все таки переважна більшість сімей мають 2 дітей, в силу багатьох причин. Вважаю що народжувати лише 1 дитину будучи здоровим, маючи житло і хорошу роботу - досить егоістично. От дружина була єдина дочка в сімї, а зараз її батьки починають потроху хандрити (здоровя та інші проблеми), а підміни нема - всі питання лягають на її плечі
Також знаю декілька родин з 3-4 (ще до війни), теж нормальні сімї (наприклад приватний стоматолог і т.д.) - але звісно у них мами без карєрних амбіцій.
Окрема історія це ромські поселення, де кількість дітей запросто доходить до 10 (заради виплат), а також неблагополучні родини, що економлять на контрацепції (може бути 3-5)
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Додано: Пон 27 бер, 2023 10:43
andrijk777 написав: vitaliian написав: andrijk777 написав:
Предпочитают мігрантів
хотите видеть мигрантов забирающих у украинцев рабочие места?
Я хочу сказати що платити 50 кує за дитину нереально(нераціонально, буде ще гірше).
мені подобається ідея платити не грошима а певним цільовим сертифікатом який можна використати наприклад ТІЛЬКИ на розширення житлової площі, освіту мамі або дітям, відкриття бізнесу. Тоді більше народжувати будуть не цигани, а ті люди які мають гроші на памперси/коляски але ще думають і не можуть визначитися
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