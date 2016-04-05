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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3864386538663867>
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:14

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Ваши упрёки скорее можно (и нужно) адресовать Западу. Если бы они решительнее выступили против росс. агрессии, если бы хотя бы не дали, а объявили о готовности дать нам летальное оружие в больших количествах, это могло бы предотвратить войну.

При всій повазі, захід, як і хуйло, вважав,що Україна не буде чинити сильного опору. Чому? Та тому, тому що хтось "увідєл мір в глазах" і більшість за це проголосували(можливо голосували проти порошенка, але зі сторони це виглядало саме так).
Так, хуйло опирався на доклади. Але моніторили не тільки стан армії, а й суспільні настрої. А настрої були на майські шашлички. Я не стверджую, що конкретна заява щось міняє, знову ж таки, проблема не конкретно в Зеленському чи комусь іншому, проблема в суспільстві, яке це вибрало.
Все виглядало так, що Україна оборонятися не буде. Саме тому хуйло почав агресію. І саме тому Захід не був достатньо готовий нас підтримувати. Боялися афганського сценарію...

Це все область філософії. Давайте і я пофілософствую.
А чому ви не розглядаєте варіант що якщо б ми "готувались", то путін би все-рівно напав, але підготувався набагато краще?
Почав би реально воєнну операцію а не "прогулянку до Києва". Продумав би детально варіанти опору України. Є варіант що ми б програли війну.
Ви(ми) заточені тільки на аналіз помилок, але чомусь не розглядаємо ще гірші сценарії.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:22

  vitaliian написав:2. Образование не причем, платили бы 50 куе на каждого ребёнка, рожали бы о-го-го. Африку сделали бы на раз. Причины экономические. Ребёнок это дорого.

А давайте по мільйону куе платити. :D :D
Ні це так не працює.
В когось потрібно буде ці 50 куе взяти, правильно? Ось в кого їх візьмуть плюне на неньку-Україну і звалить в Польщу/США і все. І не буде у держави України грошей платити 50 куе.
Для доказу моїх слів візьмемо наприклад Німеччину. У них також є велика проблема з народжуваністю і вони мають можливість платити, але чомусь так не роблять. Предпочитают мігрантів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:23

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Причины экономические. Ребёнок это дорого

Ехххххх... і мало таких, як Успіх в Україні... що заводять дітей просто з любові... і просто їх люблять, що вони є... і просто для них стараються... бо люблять їх більше за життя!

І спочатку просто оприділяються(обговорюють з дружиною), скільки хочуть мати дітей (1-2-3...) - а вже аж ПІСЛЯ/пізніше підганяють свої фінанси, щоб дітям було більш комфортно прожити своє життя!

Всі хто так роблять мають 0-1 дитину.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:24

  andrijk777 написав:Предпочитают мігрантів
хотите видеть мигрантов забирающих у украинцев рабочие места?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Це все область філософії. Давайте і я пофілософствую.
А чому ви не розглядаєте варіант що якщо б ми "готувались", то путін би все-рівно напав, але підготувався набагато краще?
Почав би реально воєнну операцію а не "прогулянку до Києва". Продумав би детально варіанти опору України. Є варіант що ми б програли війну.
Ви(ми) заточені тільки на аналіз помилок, але чомусь не розглядаємо ще гірші сценарії.


Читав ще такий варіант, що в 2019-2021 могли прямо Зеленському сказати що "будете нарощувати озброєння, не закриєте ракетну програму то втрутимось військомих шляхом прямо зараз" і укр. влада пішла на поводу, демонструючи бажання миру, відтягуючи час і сподіваючись що реального нападу вдасться уникнути
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:29

  ЛАД написав:Shaman, vitaliian
Просто интересно, сколько ещё десятилетий упадок промышленности в Украине будут объяснять "виной совка".
Может, стоит поискать другие причины?

Ще років з 15 якщо б не було війни.
Але війна багато чого змінила(особливо Донбас), тому це пояснення зараз все майже не актуальне.
Можна, але "совок" це ключова причина і не тільки в промисловості але і в багатьох інших сферах.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:38

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Предпочитают мігрантів
хотите видеть мигрантов забирающих у украинцев рабочие места?

Я хочу сказати що платити 50 кує за дитину нереально(нераціонально, буде ще гірше).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:40

  andrijk777 написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Причины экономические. Ребёнок это дорого

Ехххххх... і мало таких, як Успіх в Україні... що заводять дітей просто з любові... і просто їх люблять, що вони є... і просто для них стараються... бо люблять їх більше за життя!

І спочатку просто оприділяються(обговорюють з дружиною), скільки хочуть мати дітей (1-2-3...) - а вже аж ПІСЛЯ/пізніше підганяють свої фінанси, щоб дітям було більш комфортно прожити своє життя!

Всі хто так роблять мають 0-1 дитину.


в нашому регіоні все таки переважна більшість сімей мають 2 дітей, в силу багатьох причин. Вважаю що народжувати лише 1 дитину будучи здоровим, маючи житло і хорошу роботу - досить егоістично. От дружина була єдина дочка в сімї, а зараз її батьки починають потроху хандрити (здоровя та інші проблеми), а підміни нема - всі питання лягають на її плечі
Також знаю декілька родин з 3-4 (ще до війни), теж нормальні сімї (наприклад приватний стоматолог і т.д.) - але звісно у них мами без карєрних амбіцій.

Окрема історія це ромські поселення, де кількість дітей запросто доходить до 10 (заради виплат), а також неблагополучні родини, що економлять на контрацепції (може бути 3-5)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:43

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Предпочитают мігрантів
хотите видеть мигрантов забирающих у украинцев рабочие места?

Я хочу сказати що платити 50 кує за дитину нереально(нераціонально, буде ще гірше).


мені подобається ідея платити не грошима а певним цільовим сертифікатом який можна використати наприклад ТІЛЬКИ на розширення житлової площі, освіту мамі або дітям, відкриття бізнесу. Тоді більше народжувати будуть не цигани, а ті люди які мають гроші на памперси/коляски але ще думають і не можуть визначитися
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:03

  Letusrock написав:Окрема історія це ромські поселення, де кількість дітей запросто доходить до 10 (заради виплат), а також неблагополучні родини, що економлять на контрацепції (може бути 3-5)
водители, прислуга, проводники ЖД, повара, столяры, плотники, маляры, сантехники, охранники, полиция тоже нужны. Пусть рожают. Не могут дети богатых отдуваться за все перечисленные профессии. Кто то должен выгребные ямы обслуживать, могилы копать.
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