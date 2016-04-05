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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3864386538663867
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:10

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Предпочитают мігрантів
хотите видеть мигрантов забирающих у украинцев рабочие места?

Я хочу сказати що платити 50 кує за дитину нереально(нераціонально, буде ще гірше).

Конечно нереально. Но тогда и рожать не будут. В итоге зачем все эти жертвы если через 100-200 лет здесь будут жить другие нации. Те кому было не западло родить 3-5 детей. Люди главный ресурс государства а не ЗВР или промышленность. Нет людей не будет ни армии, ни веры, ни мовы.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:мені подобається ідея платити не грошима а певним цільовим сертифікатом який можна використати наприклад ТІЛЬКИ на розширення житлової площі, освіту мамі або дітям, відкриття бізнесу.

Проблема в тому, що фінансове питання далеко не єдине. Тобто воно є єдиним у плані народження багатьох дітей: в селі коли багато ручної роботи, то дитина вже з 5-6 років починає допомагати. Відповідно це економічно вигідний проект(+ проблеми з контрацепцією).
Аналогічно з народженням дітей внаслідок зростання материнського капіталу - значною мірою такі діти як "фінансові проекти" - народили, 3 роки жили за рахунок цього, потім наступну
Якщо ж підходити зі сторони свідомого батьківства - то як економічний проект дитина невигідна. Народжуючи дитину,зважують всі "за" і "проти" - наслідки для здоровя батьків, втрата часу, вибуття батьків з суспільного життя на тривалий термін, негативний вплив на карєру і т.д. - то бажання вкладатися в кожну наступну дитину знижується. Є звісно винятки, коли діти - це самореалізація матері, і в такому випадку буває і 4, і 5, і 6. Але це тільки винятки.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:51

vitaliian ,


Те кому было не западло родить 3-5 детей.



У тебе 5? Що вони їдять, поки ти тут цілими днями? Чи у тебе дружина забезпечує сім’ю?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 27 бер, 2023 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Пусть так. Но заводы-то остались. Кто мешал организовать работу по-новому?
Вы хотите "побудувати країну на європейських засадах". Согласен.
Но почему нельзя было организовать работу промышленности "на європейських засадах"? Оказалось проще порезать всё на металлолом. Так же, как и флот. Так же, как продать оружие.

Проблема в тому, що керівники з совковою освітою і вихованням не змогли цього зробити. А населення було не готове до реформ і голосувало за тих, хто не обіцяв радикальних змін(в 90-их памятаю, деякі керманичі хвалилися, що в нас "не як в Польші").
  ЛАД написав:Причём тут готовность защищать "свое право быть украинцами на своей земле" к тому, что Малышева сидел без госзаказов? Или Вы считаете, что военные заводы работают на "свободном рынке"?

А нашо нам армія, якщо нема з ким воювати. З 6 президентів на +/- антиросійській(точніше проукраїнській) риториці до влади прийшли аж 2 - Ющенко і Порошенко.
При чому у випадку Ющенка це було скоріш мінусом, осноюною була все таки антикорупційна риторика. А Порошенко вже під час нападу.
Стосовно якості роботи нашої обронки - повернення Булатів з Тайланду і БТР-4 з Іраку - дуже хороші кейси - були явно проблеми з культурою виробництва, а це питання до керівництва заводів у першу чергу, і теж прийшло з совка, який свого часу на заміну Т-64 розробив Т-72: низька культура виробництва і якість компенсувалася масовістю.
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