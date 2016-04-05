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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3864386538663867>
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:29

  ЛАД написав:Shaman, vitaliian
Просто интересно, сколько ещё десятилетий упадок промышленности в Украине будут объяснять "виной совка".
Может, стоит поискать другие причины?

Ще років з 15 якщо б не було війни.
Але війна багато чого змінила(особливо Донбас), тому це пояснення зараз все майже не актуальне.
Можна, але "совок" це ключова причина і не тільки в промисловості але і в багатьох інших сферах.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:38

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Предпочитают мігрантів
хотите видеть мигрантов забирающих у украинцев рабочие места?

Я хочу сказати що платити 50 кує за дитину нереально(нераціонально, буде ще гірше).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:40

  andrijk777 написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Причины экономические. Ребёнок это дорого

Ехххххх... і мало таких, як Успіх в Україні... що заводять дітей просто з любові... і просто їх люблять, що вони є... і просто для них стараються... бо люблять їх більше за життя!

І спочатку просто оприділяються(обговорюють з дружиною), скільки хочуть мати дітей (1-2-3...) - а вже аж ПІСЛЯ/пізніше підганяють свої фінанси, щоб дітям було більш комфортно прожити своє життя!

Всі хто так роблять мають 0-1 дитину.


в нашому регіоні все таки переважна більшість сімей мають 2 дітей, в силу багатьох причин. Вважаю що народжувати лише 1 дитину будучи здоровим, маючи житло і хорошу роботу - досить егоістично. От дружина була єдина дочка в сімї, а зараз її батьки починають потроху хандрити (здоровя та інші проблеми), а підміни нема - всі питання лягають на її плечі
Також знаю декілька родин з 3-4 (ще до війни), теж нормальні сімї (наприклад приватний стоматолог і т.д.) - але звісно у них мами без карєрних амбіцій.

Окрема історія це ромські поселення, де кількість дітей запросто доходить до 10 (заради виплат), а також неблагополучні родини, що економлять на контрацепції (може бути 3-5)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:43

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Предпочитают мігрантів
хотите видеть мигрантов забирающих у украинцев рабочие места?

Я хочу сказати що платити 50 кує за дитину нереально(нераціонально, буде ще гірше).


мені подобається ідея платити не грошима а певним цільовим сертифікатом який можна використати наприклад ТІЛЬКИ на розширення житлової площі, освіту мамі або дітям, відкриття бізнесу. Тоді більше народжувати будуть не цигани, а ті люди які мають гроші на памперси/коляски але ще думають і не можуть визначитися
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:мені подобається ідея платити не грошима а певним цільовим сертифікатом який можна використати наприклад ТІЛЬКИ на розширення житлової площі, освіту мамі або дітям, відкриття бізнесу.

Проблема в тому, що фінансове питання далеко не єдине. Тобто воно є єдиним у плані народження багатьох дітей: в селі коли багато ручної роботи, то дитина вже з 5-6 років починає допомагати. Відповідно це економічно вигідний проект(+ проблеми з контрацепцією).
Аналогічно з народженням дітей внаслідок зростання материнського капіталу - значною мірою такі діти як "фінансові проекти" - народили, 3 роки жили за рахунок цього, потім наступну
Якщо ж підходити зі сторони свідомого батьківства - то як економічний проект дитина невигідна. Народжуючи дитину,зважують всі "за" і "проти" - наслідки для здоровя батьків, втрата часу, вибуття батьків з суспільного життя на тривалий термін, негативний вплив на карєру і т.д. - то бажання вкладатися в кожну наступну дитину знижується. Є звісно винятки, коли діти - це самореалізація матері, і в такому випадку буває і 4, і 5, і 6. Але це тільки винятки.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 14:16

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Предпочитают мігрантів
хотите видеть мигрантов забирающих у украинцев рабочие места?

Я хочу сказати що платити 50 кує за дитину нереально(нераціонально, буде ще гірше).


То у Вас дітей немає)
Defort
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Проблема в тому, що фінансове питання далеко не єдине. Тобто воно є єдиним у плані народження багатьох дітей: в селі коли багато ручної роботи, то дитина вже з 5-6 років починає допомагати. Відповідно це економічно вигідний проект(+ проблеми з контрацепцією).
Аналогічно з народженням дітей внаслідок зростання материнського капіталу - значною мірою такі діти як "фінансові проекти" - народили, 3 роки жили за рахунок цього, потім наступну
Якщо ж підходити зі сторони свідомого батьківства - то як економічний проект дитина невигідна. Народжуючи дитину,зважують всі "за" і "проти" - наслідки для здоровя батьків, втрата часу, вибуття батьків з суспільного життя на тривалий термін, негативний вплив на карєру і т.д. - то бажання вкладатися в кожну наступну дитину знижується. Є звісно винятки, коли діти - це самореалізація матері, і в такому випадку буває і 4, і 5, і 6. Але це тільки винятки.


з приводу дітей для ручної роботи в селі - вважаю це було актуально років 100 тому, зараз це зведено до нуля практично.
А стосовно "діти як фінансові проекти" - саме тому потрібно давати сертифікати а не живі гроші, тоді кількість майбутніх безпризорників / дітей алкашів / ромів суттєво зменшиться
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:з приводу дітей для ручної роботи в селі - вважаю це було актуально років 100 тому, зараз це зведено до нуля практично.

Так і в наших селах зараз багатодітні сімї не то шоб особливо часто зустрічалися...
  Letusrock написав:А стосовно "діти як фінансові проекти" - саме тому потрібно давати сертифікати а не живі гроші, тоді кількість майбутніх безпризорників / дітей алкашів / ромів суттєво зменшиться

Згоден. Але суть в тому, що фінансова причина далеко не основна, як я вже писав, тому фінансування дітонародження доцільне до певної межі, не надто високої, з подальшим збільшенням воно втрачатиме ефективність.
ІМХО, більшу ефективність дадуть інвестиції в дитячі заклади, освіту і формування child-fliendly культури в суспільстві. Але навіть так, досягнення рівня самовідтворення - це доволі складна ціль для держави.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 27 бер, 2023 14:27, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 14:24

  sashaqbl написав:Народжуючи дитину,зважують всі "за" і "проти" - наслідки для здоровя батьків, втрата часу, вибуття батьків з суспільного життя на тривалий термін, негативний вплив на карєру і т.д. - то бажання вкладатися в кожну наступну дитину
когда ребенок появляется в патриархальной (сельской) семье он полностью управляемый до 18 лет, потому что загружен работой и невольно втянут в родственные взаимоотношения, правила, традиции. Ребенок в городе теряет управляемость примерно с 13-14 лет.

Никакой серьезной деятельностью его загрузить невозможно, учеба не каждому заходит, кружки, спортивные секции при наличии желания, насильно туда не загонишь.

В 14 усиливается влияние окружения (повезло если оно адекватное) и улицы. При этом оба родителя на работе, а бабушки живут далеко - фактического контроля за ребенком нет.

Я не говорю что все дети проблемные, но риски получить проблемного подростка в городе на много порядков выше.

Моя сотрудница поменяла три школы прежде чем её сын нашел общий язык с учителями и одноклассниками. Я не вникал в причины проблемы, но влияние улицы там было нехорошее. Прогулы, мелкое воровство, драки, домой являлся глубокой ночью, часто в синяках и порванной одежде. Думаю у каждого есть знакомая семья с трудным подростком.

В век давления информационных технологий на детские мозги эти проблемы только усиливаются.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 27 бер, 2023 14:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 14:25

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:мені подобається ідея платити не грошима а певним цільовим сертифікатом який можна використати наприклад ТІЛЬКИ на розширення житлової площі, освіту мамі або дітям, відкриття бізнесу.

Проблема в тому, що фінансове питання далеко не єдине. Тобто воно є єдиним у плані народження багатьох дітей: в селі коли багато ручної роботи, то дитина вже з 5-6 років починає допомагати. Відповідно це економічно вигідний проект(+ проблеми з контрацепцією).
Аналогічно з народженням дітей внаслідок зростання материнського капіталу - значною мірою такі діти як "фінансові проекти" - народили, 3 роки жили за рахунок цього, потім наступну
Якщо ж підходити зі сторони свідомого батьківства - то як економічний проект дитина невигідна. Народжуючи дитину,зважують всі "за" і "проти" - наслідки для здоровя батьків, втрата часу, вибуття батьків з суспільного життя на тривалий термін, негативний вплив на карєру і т.д. - то бажання вкладатися в кожну наступну дитину знижується. Є звісно винятки, коли діти - це самореалізація матері, і в такому випадку буває і 4, і 5, і 6. Але це тільки винятки.


Хлопці, якщо ви памьятаєте, в нас війна! А ми все за гроші на халяву та про совок, який прогорів також і тому, що давав на халяву дитячи садочки, школи та виші з лікарнями. На халяву не цінно! Цінно потом та кров´ю. Це аксіома!
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