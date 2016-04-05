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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 бер, 2023 14:26
Defort написав: andrijk777 написав: vitaliian написав:
хотите видеть мигрантов забирающих у украинцев рабочие места?
Я хочу сказати що платити 50 кує за дитину нереально(нераціонально, буде ще гірше).
То у Вас дітей немає)
У мене троє дітей.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 14:51
Hotab
, Вам тут одно время была непонятна моя позиция, за которую меня называют совковым маразматиком.
А позиция моих оппонентов понятна?
1. Я уже очень давно ещё на политветке писал о развале промышленности и недопустимости этого. Мне рассказывали, что путь Украины - "великая с/х держава".
Сейчас Shaman
и присоединившиеся к нему говорят:
виробництво воєнної техніки - це піар, забудьте.
Пишут о том, что мы не способны делать её и/или нет/не было денег.
При этом постоянно пишут "о дорогах", упрекая Зеленского в срыве подготовки к войне.
Ещё раз повторю - дорожные деньги это копейки. К войне готовятся не в последнюю минуту, а годами (причём не 2-3 года). РФ готовилась к войне лет 15, а то и больше.
Не может с/х держава иметь сильную армию.
Да, купить можно любое оружие (правда, тоже не всегда, его ещё должны согласиться продать). Но для этого нужны деньги, которых у "с/х державы" просто не хватит.
Мне тут рассказывают, что для этого нужно жить как Корея, то ли Северная, то ли Южная. При этом делают вид, что не замечают примеры Польши, Чехии, Китая, которые за такой же срок сумели и развивать промышленность, и поднять уровень жизни народа. А были такие же соцстраны, как и мы. Китай даже не отстранил компартию от власти.
Но я - "совок". А люди, которые рассказывают, что мы не способны делать оружие и вообще иметь промышленность - это "горячие патриоты".
2. Второй момент - о недостаточных усилиях для предотвращения войны.
Есть три варианта предвоенного развития страны: вооружаться, искать союзников, договариваться с врагом.
Первый вариант я выше обсудил.
Второй вариант хорош. Но в НАТО нас принимать не захотели, никакие другие военные союзы мы тоже не создали. Запись в Конституции о "стремлении в НАТО" это только бумага, которая, как известно, всё терпит. Эта запись ничего не изменила, а только ухудшила отношения с врагом - РФ.
В таких условиях особенно велика важность третьего варианта - договариваться с врагом. Для этого необходимо идти на какие-то уступки, особенно в ситуации, когда враг явно сильнее и обладает несравнимо бОльшими ресурсами. Никто здесь, вроде, не спорит с тем, что это как раз наша ситуация.
В таком случае избежать войны - главная задача. И к её решению надо приложить все силы. Это может не удасться, гарантий нет, но пытаться стоит. Допускаю, что это могло не получиться или потребовать неприемлемых уступок
. Но сама готовность к каким-то уступкам играла бы в нашу пользу. У того же Китая было бы меньше возможностей говорить об "российско-украинском конфликте" и необходимости "учесть интересы России" и занимать "нейтральную" позицию.Приемлемые
уступки, возможно
, не устранили бы угрозу войны, но дали бы отсрочку и возможность подготовиться к войне лучше. Да, это неприятно, но необходимо.
Мы же проводили явно конфронтационную политику, кроме предложений встретиться и "посмотреть в глаза".
В результате мы сегодня имеем огромные разрушения и огромное количество жертв. Проводят аналогии с 1939. Есть такое. Но это аналогии для Запада
, так же, как в 1939, а не для нас.
Я не пишу многие вещи, считая, что не имею права, не находясь в армии.
Но мои "оппоненты" почему-то считают себя вправе вещать о войне "до победного конца" и необходимости жертв, сидя в тепле и уюте и, по большому счёту, ничего не делая для победы. Они и не в армии, и не работают по 12 часов без выходных на оборону. Спокойно живут как в мирное время.
Вторая часть моего поста о необходимости договариваться сегодня уже не актуальна. В сегодняшней ситуации
"договариваться", скорее всего, будет равносильно "капитулировать". Было бы очень интересно знать, почему сорвались переговоры в марте 2022.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 27 бер, 2023 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 14:59
ЛАД написав:Hotab
, Вам тут одно время была непонятна моя позиция, за которую меня называют совковым маразматиком.
А позиция моих оппонентов понятна?
1. Я уже очень давно ещё на политветке писал о развале промышленности и недопустимости этого. Мне рассказывали, что путь Украины - "великая с/х держава".
Сейчас Shaman
и присоединившиеся к нему говорят:
виробництво воєнної техніки - це піар, забудьте.
Пишут о том, что мы не способны делать её и/или нет/не было денег.
При этом постоянно пишут "о дорогах", упрекая Зеленского в срыве подготовки к войне.
Ещё раз повторю - дорожные деньги это копейки. К войне готовятся не в последнюю минуту, а годами (причём не 2-3 года). РФ готовилась к войне лет 15, а то и больше.
Не может с/х держава иметь сильную армию.
Да, купить можно любое оружие (правда, тоже не всегда, его ещё должны согласиться продать). Но для этого нужны деньги, которых у "с/х державы" просто не хватит.
Мне тут рассказывают, что для этого нужно жить как Корея, то ли Северная, то ли Южная. При этом делают вид, что не замечают примеры Польши, Чехии, Китая, которые за такой же срок сумели и развивать промышленность, и поднять уровень жизни народа. А были такие же соцстраны, как и мы. Китай даже не отстранил компартию от власти.
Но я - "совок". А люди, которые рассказывают, что мы не способны делать оружие и вообще иметь промышленность - это "горячие патриоты".
2. Второй момент - о недостаточных усилиях для предотвращения войны.
Есть три варианта предвоенного развития страны: вооружаться, искать союзников, договариваться с врагом.
Первый вариант я выше обсудил.
Второй вариант хорош. Но в НАТО нас принимать не захотели, никакие другие военные союзы мы тоже не создали. Запись в Конституции о "стремлении в НАТО" это только бумага, которая, как известно, всё терпит. Эта запись ничего не изменила, а только ухудшила отношения с врагом - РФ.
В таких условиях особенно велика важность третьего варианта - договариваться с врагом. Для этого необходимо идти на какие-то уступки, особенно в ситуации, когда враг явно сильнее и обладает несравнимо бОльшими ресурсами. Никто здесь, вроде, не спорит с тем, что это как раз наша ситуация.
В таком случае избежать войны - главная задача. И к её решению надо приложить все силы. Это может не удасться, гарантий нет, но пытаться стоит. Допускаю, что это могло не получиться или потребовать неприемлемых уступок
. Но сама готовность к каким-то уступкам играла бы в нашу пользу. У того же Китая было бы меньше возможностей говорить об "российско-украинском конфликте" и необходимости "учесть интересы России" и занимать "нейтральную" позицию.Приемлемые
уступки, возможно
, не устранили бы угрозу войны, но дали бы отсрочку и возможность подготовиться к войне лучше. Да, это неприятно, но необходимо.
Мы же проводили явно конфронтационную политику, кроме предложений встретиться и "посмотреть в глаза".
В результате мы сегодня имеем огромные разрушения и огромное количество жертв. Проводят аналогии с 1939. Есть такое. Но это аналогии для Запада
, так же, как в 1939, а не для нас.
Я не пишу многие вещи, считая, что не имею права, не находясь в армии.
Но мои "оппоненты" почему-то считают себя вправе вещать о войне "до победного конца" и необходимости жертв, сидя в тепле и уюте и, по большому счёту, ничего не делая для победы. Они и не в армии, и не работают по 12 часов без выходных на оборону. Спокойно живут как в мирное время.
58% бюджета Украины 2023 это деньги из за рубежа. Это не считая материальных ресурсов в военной помощи. Поэтому Ваши оппоненты и говорят, что надо воевать. Не будем воевать, останется 42%. 90е раем покажутся.
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Defort
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Додано: Пон 27 бер, 2023 15:03
andrijk777 написав: Defort написав: vitaliian написав:
хотите видеть мигрантов забирающих у украинцев рабочие места?
Я хочу сказати що платити 50 кує за дитину нереально(нераціонально, буде ще гірше).
То у Вас дітей немає)
У мене троє дітей.[/quote]
Мои поздравления) 150 кує, весьма неплохо. Если мы здесь договоримся, подадим петицию на сайт ОП, это выльется в закон и! Вуаля! Все при деньгах! Ну кроме меня)
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Defort
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Додано: Пон 27 бер, 2023 15:09
Defort написав:
58% бюджета Украины 2023 это деньги из за рубежа. Это не считая материальных ресурсов в военной помощи. Поэтому Ваши оппоненты и говорят, что надо воевать. Не будем воевать, останется 42%. 90е раем покажутся.
тобто щоб для сидячих в тилу на теплих диванах не настали 90-ті потрібно щоб максимально довго когось іншого вбивали на фронті?
Боюсь що Успіх, Бобуа не погодяться на такий розклад
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Letusrock
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Додано: Пон 27 бер, 2023 15:11
Defort написав:
.........
58% бюджета Украины 2023 это деньги из за рубежа. Это не считая материальных ресурсов в военной помощи. Поэтому Ваши оппоненты и говорят, что надо воевать. Не будем воевать, останется 42%. 90е раем покажутся.
Не покажутся.
Те деньги, которые мы сегодня тратим на армию и вообще на войну, перекроют потери деньги из-за рубежа.
Такие колоссальные средства, которые мы получаем из-за рубежа, объясняются тем, что война удовольствие очень дорогое.
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ЛАД
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Додано: Пон 27 бер, 2023 15:12
ЛАД написав:
Вторая часть моего поста о необходимости договариваться сегодня уже не актуальна. В сегодняшней ситуации "договариваться", скорее всего, будет равносильно "капитулировать". Было бы очень интересно знать, почему сорвались переговоры в марте 2022.
Теж цікаво. АЛЕ при умові що ці переговори взагалі були реальністю а не затягуванням часу для обох сторін щоб відійти від шоку невдач перших тижнів війни
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Додано: Пон 27 бер, 2023 15:15
Letusrock написав: Defort написав:
58% бюджета Украины 2023 это деньги из за рубежа. Это не считая материальных ресурсов в военной помощи. Поэтому Ваши оппоненты и говорят, что надо воевать. Не будем воевать, останется 42%. 90е раем покажутся.
тобто щоб для сидячих в тилу на теплих диванах не настали 90-ті потрібно щоб максимально довго когось іншого вбивали на фронті?
Боюсь що Успіх, Бобуа не погодяться на такий розклад
Не погодяться. Зато погодяться те, которые сидят на тёплых диванах. А их значительно больше. Где-то раз в 50. А Успіха, Бобуа никто спрашивать не будет.
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ЛАД
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Додано: Пон 27 бер, 2023 15:17
Letusrock написав: ЛАД написав:
Вторая часть моего поста о необходимости договариваться сегодня уже не актуальна. В сегодняшней ситуации "договариваться", скорее всего, будет равносильно "капитулировать". Было бы очень интересно знать, почему сорвались переговоры в марте 2022.
Теж цікаво. АЛЕ при умові що ці переговори взагалі були реальністю а не затягуванням часу для обох сторін щоб відійти від шоку невдач перших тижнів війни
Вряд ли. Они ничего не тормозили, не было никаких перемирий.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 15:39
ЛАД написав:
Было бы очень интересно знать, почему сорвались переговоры в марте 2022.
Тут цікаво чому вони взагалі відбулись. Які були цілі обидвох сторін.
Керівництво України було шоковане цією війною і напевно планувало просто закінчити(заморозити) війну, йдучи напевно на деякі поступки(в тому числі територіальні).
А РФ, вважаючи що сил у них ще багато(все-таки вони задіяли тільки частину армії), хотіли якихось значних поступок, як мінімум офіційного зречення територій, на той час захоплених РФ. В деякій аналогії РФ напевно хотіла угоди аналогічної Мінській, але все офіційно "по територіях". А можливо були ще більші "хотєлки", наприклад зречення влади Зеленським.
Очевидно і прогнозовано не зійшлися на цих умовах навіть близько.
*Це все моє ІМХО. Інсайдів в мене немає.
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