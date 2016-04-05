Додано: Пон 27 бер, 2023 14:51

виробництво воєнної техніки - це піар, забудьте.

неприемлемых уступок

Приемлемые

возможно

для Запада

В сегодняшней ситуации

, Вам тут одно время была непонятна моя позиция, за которую меня называют совковым маразматиком.А позиция моих оппонентов понятна?1. Я уже очень давно ещё на политветке писал о развале промышленности и недопустимости этого. Мне рассказывали, что путь Украины - "великая с/х держава".Сейчаси присоединившиеся к нему говорят:Пишут о том, что мы не способны делать её и/или нет/не было денег.При этом постоянно пишут "о дорогах", упрекая Зеленского в срыве подготовки к войне.Ещё раз повторю - дорожные деньги это копейки. К войне готовятся не в последнюю минуту, а годами (причём не 2-3 года). РФ готовилась к войне лет 15, а то и больше.Не может с/х держава иметь сильную армию.Да, купить можно любое оружие (правда, тоже не всегда, его ещё должны согласиться продать). Но для этого нужны деньги, которых у "с/х державы" просто не хватит.Мне тут рассказывают, что для этого нужно жить как Корея, то ли Северная, то ли Южная. При этом делают вид, что не замечают примеры Польши, Чехии, Китая, которые за такой же срок сумели и развивать промышленность, и поднять уровень жизни народа. А были такие же соцстраны, как и мы. Китай даже не отстранил компартию от власти.Но я - "совок". А люди, которые рассказывают, что мы не способны делать оружие и вообще иметь промышленность - это "горячие патриоты".2. Второй момент - о недостаточных усилиях для предотвращения войны.Есть три варианта предвоенного развития страны: вооружаться, искать союзников, договариваться с врагом.Первый вариант я выше обсудил.Второй вариант хорош. Но в НАТО нас принимать не захотели, никакие другие военные союзы мы тоже не создали. Запись в Конституции о "стремлении в НАТО" это только бумага, которая, как известно, всё терпит. Эта запись ничего не изменила, а только ухудшила отношения с врагом - РФ.В таких условиях особенно велика важность третьего варианта - договариваться с врагом. Для этого необходимо идти на какие-то уступки, особенно в ситуации, когда враг явно сильнее и обладает несравнимо бОльшими ресурсами. Никто здесь, вроде, не спорит с тем, что это как раз наша ситуация.В таком случае избежать войны - главная задача. И к её решению надо приложить все силы. Это может не удасться, гарантий нет, но пытаться стоит. Допускаю, что это могло не получиться или потребовать. Но сама готовность к каким-то уступкам играла бы в нашу пользу. У того же Китая было бы меньше возможностей говорить об "российско-украинском конфликте" и необходимости "учесть интересы России" и занимать "нейтральную" позицию.уступки,, не устранили бы угрозу войны, но дали бы отсрочку и возможность подготовиться к войне лучше. Да, это неприятно, но необходимо.Мы же проводили явно конфронтационную политику, кроме предложений встретиться и "посмотреть в глаза".В результате мы сегодня имеем огромные разрушения и огромное количество жертв. Проводят аналогии с 1939. Есть такое. Но это аналогии, так же, как в 1939, а не для нас.Я не пишу многие вещи, считая, что не имею права, не находясь в армии.Но мои "оппоненты" почему-то считают себя вправе вещать о войне "до победного конца" и необходимости жертв, сидя в тепле и уюте и, по большому счёту, ничего не делая для победы. Они и не в армии, и не работают по 12 часов без выходных на оборону. Спокойно живут как в мирное время.Вторая часть моего поста о необходимости договариваться сегодня уже не актуальна."договариваться", скорее всего, будет равносильно "капитулировать". Было бы очень интересно знать, почему сорвались переговоры в марте 2022.