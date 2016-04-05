andrijk777 написав:А РФ, вважаючи що сил у них ще багато(все-таки вони задіяли тільки частину армії), хотіли якихось значних поступок, як мінімум офіційного зречення територій, на той час захоплених РФ. В деякій аналогії РФ напевно хотіла угоди аналогічної Мінській, але все офіційно "по територіях". А можливо були ще більші "хотєлки", наприклад зречення влади Зеленським.
Очевидно і прогнозовано не зійшлися на цих умовах навіть близько. *Це все моє ІМХО. Інсайдів в мене немає.
Можливо ви праві, але зі сторони якось це дивно виглядало: після останніх переговорів спочатку відбувся вивід військ з-під Києва, але потім після візиту Бориса та/або ефекту Бучі все скінчилося
andrijk777 написав:А РФ, вважаючи що сил у них ще багато(все-таки вони задіяли тільки частину армії), хотіли якихось значних поступок, як мінімум офіційного зречення територій, на той час захоплених РФ. В деякій аналогії РФ напевно хотіла угоди аналогічної Мінській, але все офіційно "по територіях". А можливо були ще більші "хотєлки", наприклад зречення влади Зеленським.
Очевидно і прогнозовано не зійшлися на цих умовах навіть близько. *Це все моє ІМХО. Інсайдів в мене немає.
Можливо ви праві, але зі сторони якось це дивно виглядало: після останніх переговорів спочатку відбувся вивід військ з-під Києва, але потім після візиту Бориса та/або ефекту Бучі все скінчилося
Якраз навпаки, все логічно. Тримали Київ "для переговорів"(тобто через політичні причини). Після невдалих переговорів змісту стояти під Києвом вже не було, постачання обтяжливе, тому і вивели війська(тобто чисто по воєнній причині).
ЛАД написав:Было бы очень интересно знать, почему сорвались переговоры в марте 2022.
Тут цікаво чому вони взагалі відбулись. Які були цілі обидвох сторін.
Керівництво України було шоковане цією війною і напевно планувало просто закінчити(заморозити) війну, йдучи напевно на деякі поступки(в тому числі територіальні).
А РФ, вважаючи що сил у них ще багато(все-таки вони задіяли тільки частину армії), хотіли якихось значних поступок, як мінімум офіційного зречення територій, на той час захоплених РФ. В деякій аналогії РФ напевно хотіла угоди аналогічної Мінській, але все офіційно "по територіях". А можливо були ще більші "хотєлки", наприклад зречення влади Зеленським.
Очевидно і прогнозовано не зійшлися на цих умовах навіть близько. *Це все моє ІМХО. Інсайдів в мене немає.
Тоже не знаю. Но в сообщениях условия звучали достаточно пристойно и не было ничего о территориях.
ЛАД написав: В таких условиях особенно велика важность третьего варианта - договариваться с врагом. Для этого необходимо идти на какие-то уступки, особенно в ситуации, когда враг явно сильнее и обладает несравнимо бОльшими ресурсами. Никто здесь, вроде, не спорит с тем, что это как раз наша ситуация.
Вот только за такое ЛАДа надо забанить навечно
Потому что, он откровенно манипулирует и всю его простыню комментировать у меня нет желания
1) Год войны показала, что враг явно не сильнее. Все ресурсы оказались пустышкой
2) Никаких договоров с РФ быть не может. РФ всегда все договора херит. Остановимся сейчас. РФ поднакопит сил и пойдёт дальше - Харьков, Одесса, Днепр, Чернигов, Сумы
3) из п.2 следует, что любой, кто предлагает сейчас договорится с РФ - засланный казачок. ЛАД, я о тебе так давно говорю
Реагируя на угрозы диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие РФ на территории Беларуси, в Китае заявили, что следует сосредоточиться на урегулировании полномасштабной войны против Украины «дипломатическим путем».
БЕРЛИН/ФРАНКФУРТ, 27 марта (Рейтер) — В понедельник аэропорты, автобусные и железнодорожные вокзалы по всей Германии были остановлены, что привело к перебоям в работе миллионов людей в начале рабочей недели во время одной из крупнейших забастовок за последние десятилетия, поскольку крупнейшая экономика Европы шатается от кризиса. инфляция. ........ Работники настаивают на повышении заработной платы, чтобы смягчить последствия инфляции, которая в феврале достигла 9,3% . Германия, которая до войны на Украине сильно зависела от поставок газа из России, особенно сильно пострадала от повышения цен, поскольку боролась за новые источники энергии, а уровень инфляции в последние месяцы превышал средний показатель по еврозоне. .......... Верди требует повышения заработной платы на 10,5%, что приведет к увеличению заработной платы не менее чем на 500 евро (538 долларов США) в месяц, в то время как EVG требует повышения на 12% или не менее 650 евро в месяц.
ХАНОЙ, 27 марта (Рейтер) - В субботу вьетнамское судно наблюдало за судном китайской береговой охраны на российском газовом месторождении в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Южно-Китайского моря Вьетнама, свидетельствуют данные. чем год.
Согласно данным вьетнамской исследовательской организации South China Sea Chronicle Initiative (SCSCI), с января 2022 года корабли китайской береговой охраны около 40 раз заходили непосредственно в энергетические разведочные блоки, эксплуатируемые или принадлежащие российским фирмам в ИЭЗ Вьетнама, примерно 40 раз. выгода.
ЛАД написав:Тоже не знаю. Но в сообщениях условия звучали достаточно пристойно и не было ничего о территориях.
Після Грузинської війни також "не было ничего о территориях" але Абхазія і Осетія фактично відійшли РФ. В Мінських угодах також "не было ничего о территориях" але Крим і Добас фактично відійшли РФ. Карабах, Придністров'я, і т.д. Списки з 10-15 пунктів це для лохів(народу). Серйозні дяді обговорюють території, їх статус і т.д.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 27 бер, 2023 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Реагируя на угрозы диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие РФ на территории Беларуси, в Китае заявили, что следует сосредоточиться на урегулировании полномасштабной войны против Украины «дипломатическим путем».
Це прямо вказує на те, що путін і Сі не договорились.
ХАНОЙ, 27 марта (Рейтер) - В субботу вьетнамское судно наблюдало за судном китайской береговой охраны на российском газовом месторождении в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Южно-Китайского моря Вьетнама, свидетельствуют данные. чем год.
Согласно данным вьетнамской исследовательской организации South China Sea Chronicle Initiative (SCSCI), с января 2022 года корабли китайской береговой охраны около 40 раз заходили непосредственно в энергетические разведочные блоки, эксплуатируемые или принадлежащие российским фирмам в ИЭЗ Вьетнама, примерно 40 раз. выгода.