Додано: Пон 27 бер, 2023 15:55

ЛАД написав:

В таких условиях особенно велика важность третьего варианта - договариваться с врагом. Для этого необходимо идти на какие-то уступки, особенно в ситуации, когда враг явно сильнее и обладает несравнимо бОльшими ресурсами. Никто здесь, вроде, не спорит с тем, что это как раз наша ситуация. В таких условиях особенно велика важность третьего варианта - договариваться с врагом. Для этого необходимо идти на какие-то уступки, особенно в ситуации, когда враг явно сильнее и обладает несравнимо бОльшими ресурсами. Никто здесь, вроде, не спорит с тем, что это как раз наша ситуация.

В заявлении рф и Китая отмечается, что ядерные государства не должны размещать ядерное оружие за пределами своих территорий и обязаны вывести все ядерное оружие, которое находится за рубежом.

Реагируя на угрозы диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие РФ на территории Беларуси, в Китае заявили, что следует сосредоточиться на урегулировании полномасштабной войны против Украины «дипломатическим путем».

Вот только за такоеа надо забанить навечноПотому что, он откровенно манипулирует и всю его простыню комментировать у меня нет желанияГод войны показала, что враг явно не сильнее. Все ресурсы оказались пустышкойНикаких договоров с РФ быть не может. РФ всегда все договора херит.Остановимся сейчас. РФ поднакопит сил и пойдёт дальше - Харьков, Одесса, Днепр, Чернигов, Сумыиз п.2 следует, что любой, кто предлагает сейчас договорится с РФ - засланный казачок., я о тебе так давно говорюPS. И немного о договорах с РФПроходит немного времени и ... оп-пачкиРФ кидает своих партнёров всегда