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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3866386738683869
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 16:22

  ЛАД написав:
БЕРЛИН/ФРАНКФУРТ, 27 марта (Рейтер) — В понедельник аэропорты, автобусные и железнодорожные вокзалы по всей Германии были остановлены, что привело к перебоям в работе миллионов людей в начале рабочей недели во время одной из крупнейших забастовок за последние десятилетия, поскольку крупнейшая экономика Европы шатается от кризиса. инфляция.
........
Работники настаивают на повышении заработной платы, чтобы смягчить последствия инфляции, которая в феврале достигла 9,3% . Германия, которая до войны на Украине сильно зависела от поставок газа из России, особенно сильно пострадала от повышения цен, поскольку боролась за новые источники энергии, а уровень инфляции в последние месяцы превышал средний показатель по еврозоне.
..........
Верди требует повышения заработной платы на 10,5%, что приведет к увеличению заработной платы не менее чем на 500 евро (538 долларов США) в месяц, в то время как EVG требует повышения на 12% или не менее 650 евро в месяц.

https://www.reuters.com/world/europe/largest-strike-decades-leaves-germany-standstill-2023-03-27/


Москали еще те сволочи! Вначале инфляцию разогнали, теперь забастовки устраивают , а все для того , что бы отвлечь внимание от вторжения в суверенную Державу.
Defort
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 16:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:2) Никаких договоров с РФ быть не может. РФ всегда все договора херит.
Остановимся сейчас. РФ поднакопит сил и пойдёт дальше - Харьков, Одесса, Днепр, Чернигов, Сумы

Може бути багатостороння угода, але один із пунктів повинен зобов'язувати всіх інших учасників (США, Британію, Китай) оголошувати війну порушнику угоди протягом Х годин.
Правда не впевнений, що таку угоду захочуть підписувати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 16:25

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:2) Никаких договоров с РФ быть не может. РФ всегда все договора херит.
Остановимся сейчас. РФ поднакопит сил и пойдёт дальше - Харьков, Одесса, Днепр, Чернигов, Сумы

Може бути багатостороння угода, але один із пунктів повинен зобов'язувати всіх інших учасників (США, Британію, Китай) оголошувати війну порушнику угоди протягом Х годин.


Я дико извиняюсь, но вряд ли на это подпишутся наши партнеры. Проще было принять в НАТО , коллективная безопасность и ответственность. А так… вряд ли.
Defort
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 16:31

В добывающей и перерабатывающей промышленности падение составило 37,9%, в области поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 30,7%.

Промышленное производство в Украине за 2022 год сократилось на 36,9% после роста на 1,9% в 2021 году.
......
Промышленное производство в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении – к декабрю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней сократилось на 1%.

Добывающая промышленность и разработка карьеров в годовом выражении (к декабрю 2020 года) сократились на 0,7%, а с учетом корректировки на эффект календарных дней выросли на 0,1%

https://www.unian.net/economics/finance/za-god-voyny-ukraina-poteryala-bolee-treti-promyshlennogo-proizvodstva-gosstat-12195018.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 16:37

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Тоже не знаю. Но в сообщениях условия звучали достаточно пристойно и не было ничего о территориях.

Після Грузинської війни також "не было ничего о территориях" але Абхазія і Осетія фактично відійшли РФ.
В Мінських угодах також "не было ничего о территориях" але Крим і Добас фактично відійшли РФ.
Карабах, Придністров'я, і т.д.
Списки з 10-15 пунктів це для лохів(народу). Серйозні дяді обговорюють території, їх статус і т.д.

Насколько помню, Абхазия и Осетия не подчинялись грузинскому правительству и до войны.
Крым тоже до Минска и в Минске даже не обсуждался.
Карабах к России вообще никакого отношения не имеет.
Все Ваши примеры совсем из другой оперы.
ЛАД
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