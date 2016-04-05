БЕРЛИН/ФРАНКФУРТ, 27 марта (Рейтер) — В понедельник аэропорты, автобусные и железнодорожные вокзалы по всей Германии были остановлены, что привело к перебоям в работе миллионов людей в начале рабочей недели во время одной из крупнейших забастовок за последние десятилетия, поскольку крупнейшая экономика Европы шатается от кризиса. инфляция.

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Работники настаивают на повышении заработной платы, чтобы смягчить последствия инфляции, которая в феврале достигла 9,3% . Германия, которая до войны на Украине сильно зависела от поставок газа из России, особенно сильно пострадала от повышения цен, поскольку боролась за новые источники энергии, а уровень инфляции в последние месяцы превышал средний показатель по еврозоне.

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Верди требует повышения заработной платы на 10,5%, что приведет к увеличению заработной платы не менее чем на 500 евро (538 долларов США) в месяц, в то время как EVG требует повышения на 12% или не менее 650 евро в месяц.