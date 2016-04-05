БЕРЛИН/ФРАНКФУРТ, 27 марта (Рейтер) — В понедельник аэропорты, автобусные и железнодорожные вокзалы по всей Германии были остановлены, что привело к перебоям в работе миллионов людей в начале рабочей недели во время одной из крупнейших забастовок за последние десятилетия, поскольку крупнейшая экономика Европы шатается от кризиса. инфляция. ........ Работники настаивают на повышении заработной платы, чтобы смягчить последствия инфляции, которая в феврале достигла 9,3% . Германия, которая до войны на Украине сильно зависела от поставок газа из России, особенно сильно пострадала от повышения цен, поскольку боролась за новые источники энергии, а уровень инфляции в последние месяцы превышал средний показатель по еврозоне. .......... Верди требует повышения заработной платы на 10,5%, что приведет к увеличению заработной платы не менее чем на 500 евро (538 долларов США) в месяц, в то время как EVG требует повышения на 12% или не менее 650 евро в месяц.
ХАНОЙ, 27 марта (Рейтер) - В субботу вьетнамское судно наблюдало за судном китайской береговой охраны на российском газовом месторождении в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Южно-Китайского моря Вьетнама, свидетельствуют данные. чем год.
Согласно данным вьетнамской исследовательской организации South China Sea Chronicle Initiative (SCSCI), с января 2022 года корабли китайской береговой охраны около 40 раз заходили непосредственно в энергетические разведочные блоки, эксплуатируемые или принадлежащие российским фирмам в ИЭЗ Вьетнама, примерно 40 раз. выгода.
ЛАД написав:Тоже не знаю. Но в сообщениях условия звучали достаточно пристойно и не было ничего о территориях.
Після Грузинської війни також "не было ничего о территориях" але Абхазія і Осетія фактично відійшли РФ. В Мінських угодах також "не было ничего о территориях" але Крим і Добас фактично відійшли РФ. Карабах, Придністров'я, і т.д. Списки з 10-15 пунктів це для лохів(народу). Серйозні дяді обговорюють території, їх статус і т.д.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 27 бер, 2023 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Реагируя на угрозы диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие РФ на территории Беларуси, в Китае заявили, что следует сосредоточиться на урегулировании полномасштабной войны против Украины «дипломатическим путем».
Це прямо вказує на те, що путін і Сі не договорились.
pesikot написав:2) Никаких договоров с РФ быть не может. РФ всегда все договора херит. Остановимся сейчас. РФ поднакопит сил и пойдёт дальше - Харьков, Одесса, Днепр, Чернигов, Сумы
Може бути багатостороння угода, але один із пунктів повинен зобов'язувати всіх інших учасників (США, Британію, Китай) оголошувати війну порушнику угоди протягом Х годин. Правда не впевнений, що таку угоду захочуть підписувати.
В добывающей и перерабатывающей промышленности падение составило 37,9%, в области поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 30,7%.
Промышленное производство в Украине за 2022 год сократилось на 36,9% после роста на 1,9% в 2021 году. ...... Промышленное производство в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении – к декабрю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней сократилось на 1%.
Добывающая промышленность и разработка карьеров в годовом выражении (к декабрю 2020 года) сократились на 0,7%, а с учетом корректировки на эффект календарных дней выросли на 0,1%
ЛАД написав:Тоже не знаю. Но в сообщениях условия звучали достаточно пристойно и не было ничего о территориях.
Після Грузинської війни також "не было ничего о территориях" але Абхазія і Осетія фактично відійшли РФ. В Мінських угодах також "не было ничего о территориях" але Крим і Добас фактично відійшли РФ. Карабах, Придністров'я, і т.д. Списки з 10-15 пунктів це для лохів(народу). Серйозні дяді обговорюють території, їх статус і т.д.
Насколько помню, Абхазия и Осетия не подчинялись грузинскому правительству и до войны. Крым тоже до Минска и в Минске даже не обсуждался. Карабах к России вообще никакого отношения не имеет. Все Ваши примеры совсем из другой оперы.
По состоянию на 28 февраля 2023 г. государственный и гарантированный госдолг Украины составил 4 242,16 млрд гривень или $116,01 млрд. ...... Дефицит госбюджета в основном финансировался за счет грантов так как в феврале Украина не получала больших кредитов ........ Государственный долг Украины в течение 2022 года вырос на 13 млрд долларов – до 111 млрд долларов.
Значительная финансовая международная поддержка в объеме 38,5 млрд долларов в течение 2022 года позволила незначительно увеличивать государственный долг. ...... В 2023 году...Согласно структуре выплат 536 млрд грн будет потрачено на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга, 122,3 млрд грн – государственного внешнего долга.