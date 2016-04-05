Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun, что весеннее контрнаступление ВСУ откладывается, потому что Украине не хватает оружия и боеприпасов. По словам украинского лидера, наступление было запланировано на весну, но сейчас ВСУ не хватает, в частности, боеприпасов и истребителей. ......... Без снарядов и ракет наступление начать невозможно, считает он: "Мы еще не можем начать наступление. Без танков, артиллерии и HIMARS мы не можем отправить наших отважных военных на фронт".
На прошлой неделе 17 европейских стран и Норвегия договорились увеличить производство боеприпасов для Украины, обещая предоставить ей миллион снарядов в ближайший год.
Уже в субботу польский производитель боеприпасов, компания Dezamet значительно нарастит производство в рамках объявленного Евросоюзом плана по снабжению Украины.
Однако все эти планы вряд ли изменят положение в ближайшее время - Украине нужны боеприпасы из уже существующих запасов западных армий, потому что производство новых снарядов займет долгое время. ......... заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вскоре после заявления Зеленского призвала СМИ и граждан не говорить о том, что ВСУ готовят контрнаступление. По ее словам, осенний прорыв украинской армии в Харьковской области стал возможным в том числе потому, что доступ в зону боевых действий был запрещен всем, кроме военных, которые нечасто публиковали информацию о ходе наступления. ..... "Я напомню, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве - Верховный главнокомандующий (президент), Министр обороны, главнокомандующий. Все остальные - только цитировать."
Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun, что весеннее контрнаступление ВСУ откладывается, потому что Украине не хватает оружия и боеприпасов. По словам украинского лидера, наступление было запланировано на весну, но сейчас ВСУ не хватает, в частности, боеприпасов и истребителей. ......... Без снарядов и ракет наступление начать невозможно, считает он: "Мы еще не можем начать наступление. Без танков, артиллерии и HIMARS мы не можем отправить наших отважных военных на фронт".
На прошлой неделе 17 европейских стран и Норвегия договорились увеличить производство боеприпасов для Украины, обещая предоставить ей миллион снарядов в ближайший год.
Уже в субботу польский производитель боеприпасов, компания Dezamet значительно нарастит производство в рамках объявленного Евросоюзом плана по снабжению Украины.
Однако все эти планы вряд ли изменят положение в ближайшее время - Украине нужны боеприпасы из уже существующих запасов западных армий, потому что производство новых снарядов займет долгое время. ......... заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вскоре после заявления Зеленского призвала СМИ и граждан не говорить о том, что ВСУ готовят контрнаступление. По ее словам, осенний прорыв украинской армии в Харьковской области стал возможным в том числе потому, что доступ в зону боевых действий был запрещен всем, кроме военных, которые нечасто публиковали информацию о ходе наступления. ..... "Я напомню, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве - Верховный главнокомандующий (президент), Министр обороны, главнокомандующий. Все остальные - только цитировать."
Реагируя на угрозы диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие РФ на территории Беларуси, в Китае заявили, что следует сосредоточиться на урегулировании полномасштабной войны против Украины «дипломатическим путем».
Це прямо вказує на те, що путін і Сі не договорились.
Це вказує на те, що РФ буде херити всі домовленості
В добывающей и перерабатывающей промышленности падение составило 37,9%, в области поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 30,7%.
Промышленное производство в Украине за 2022 год сократилось на 36,9% после роста на 1,9% в 2021 году. ...... Промышленное производство в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении – к декабрю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней сократилось на 1%.
Добывающая промышленность и разработка карьеров в годовом выражении (к декабрю 2020 года) сократились на 0,7%, а с учетом корректировки на эффект календарных дней выросли на 0,1%
ЛАД я так не розумію ви дійсно розумна людина, яка просто перекручує факти, чи віруючий дурень, який просто не розуміє, що йому кажуть. бо ви взагалі перекручуєте все, що я кажу.
як приклад - про виробництво воєнної техніки - це було сказано про ХТЗ - а там нічого війського з 90х років не вироблялось.
по промисловості - звичайно, вона потрібна, й я на відміну від вас більшу частину працював як раз в промисловості. але це не робиться - хтось махнув паличкою, й промисловість працює, не махнув - не працює. ви кажете Польша чи Південна Корея - так почитайте про реформи Бальцеровича чи Пак Чон Хі. вам не сподобається - бо там взагалі не думали, як будуть жити бідні, там думали щоб могли працювали ті хто вміє - й бачимо результат.
але якщо завдяки СРСР не змогли побудувати своєчасно европейську країну - пробуємо лише зараз. й радянська промисловість була приречена на загибель - вона не могла працювати ефективно взагалі, тільки в умовах планової економіки. Китай не згадуйте, крім назви, в Китаї комунізму й близько немає. й все його зростання базується на західних технологіях, які туди винесли. ось зараз Китай вирішив, що може самостійно розвиватися - подивимось - особисто я не вірю в зростання країни на чолі з імператором. якщо пам'ятаєте саме Ден Сяопін (батько китайського чуда) започаткував традицію ротації влади - й це один з механізмів зростання. Сі його зломав - подивимось на результат
лівацькі та антиамериканські ідеї - а це всі "бідні проти багатих","розвиток західних країн за рахунок грабунку", "зараз живемо гірше ніж при совку". особисто ви може й жили непогано, більшість ні. й 6 соток городу, як дозвілля кожного літа я пам'ятаю. я маю на увазі якраз 80 роки - але зрозумійте вони як наслідок розвиток соціалістичної моделі - це нерозривні речі, хоча в 70 може й жили трохи краще
за будь яке згадування Сталіна, окрім як в контексті розв'язаного ним терору, я би взагалі вас банив. й не надо про свободу слова - є люди, які з такою ж завзятістю вам будуть доводить, що Гітлер для Германії свого часу зробив багато гарного (а для 33-38 це не така вже неправда - особливо для тих німців, яки отримали майно сусідів-евреїв), не всьо так однозначно, й взагалі це все вигадали евреї. в України - Сталін кат й вбивця, який винен в загибелі мільйонів українців - інших думок нема.
доводити вам щось напевне немає сенсу, ви не слухаєте опонентів від слова зовсім. але вам вже багато разів сказали - не треба тут просувати свої думки, тримайте їх при собі - або на руські форуми - там таке полюбляють
ЛАД написав:Сейчас Shaman и присоединившиеся к нему говорят:
и примкнувший к ним Шепилов...
ЛАД написав:таких условиях особенно велика важность третьего варианта - договариваться с врагом. Для этого необходимо идти на какие-то уступки,
Стесняюсь спросить, какая вот ситуация, ваш враг - насильник и убийца. Есть такие дефекты психики и 24.02.22, вы с ним один на один в темном переулке, вы явно слабее. О чём вы будете договариваться, о том чтобы вас не сильно насиловали или не больно убили?
Путин явно не в себе. Перед 24.02.22 к нему летал Макрон, много кратно звонили Шольц и Эрдоган. Хоть о чём-то они договорились?
А вы говорите надо договариваться. Кто этот Святой который сможет договориться, чтобы украинцев не убивали и не насиловали. На чем основана, ваша уверенность что хотя бы один шанс договориться есть. Может у вас есть авторитетный индайдер или вы видите будущее.
ЛАД написав:Сейчас Shaman и присоединившиеся к нему говорят:
и примкнувший к ним Шепилов...
Зачётный стёб и знание истории КПСС. Многие не поймут. По теме ветки. Ещё один день ни о чём. Был в Херсоне сегодня по делам, мощно работали наши топоры (777). Пока я был ответки не было. На нашем участке тоже работала только наша арта, и тоже без ответки. Дроны чуть покидали на нас, но как то вяло Ещё три солдата уволилось из бата домой, на замену опять ноль. И два человека подали документы на увольнение, Я не понимаю, что происходит, особовий склад рассасывается куда то, но по фиг, пусть высокое командование думает.
ЛАД написав:Сейчас Shaman и присоединившиеся к нему говорят:
и примкнувший к ним Шепилов...
ЛАД написав:таких условиях особенно велика важность третьего варианта - договариваться с врагом. Для этого необходимо идти на какие-то уступки,
Стесняюсь спросить, какая вот ситуация, ваш враг - насильник и убийца. Есть такие дефекты психики и 24.02.22, вы с ним один на один в темном переулке, вы явно слабее. О чём вы будете договариваться, о том чтобы вас не сильно насиловали или не больно убили?
Путин явно не в себе. Перед 24.02.22 к нему летал Макрон, много кратно звонили Шольц и Эрдоган. Хоть о чём-то они договорились?
А вы говорите надо договариваться. Кто этот Святой который сможет договориться, чтобы украинцев не убивали и не насиловали. На чем основана, ваша уверенность что хотя бы один шанс договориться есть. Может у вас есть авторитетный индайдер или вы видите будущее.
Они то договорились, вот только нам эти договорняки не понравились…
ЛАД написав:Сейчас Shaman и присоединившиеся к нему говорят:
и примкнувший к ним Шепилов...
Зачётный стёб и знание истории КПСС. Многие не поймут. По теме ветки. Ещё один день ни о чём. Был в Херсоне сегодня по делам, мощно работали наши топоры (777). Пока я был ответки не было. На нашем участке тоже работала только наша арта, и тоже без ответки. Дроны чуть покидали на нас, но как то вяло Ещё три солдата уволилось из бата домой, на замену опять ноль. И два человека подали документы на увольнение, Я не понимаю, что происходит, особовий склад рассасывается куда то, но по фиг, пусть высокое командование думает.
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вражеские каналы пишут что херсонский плацдарм пустой, все боеспособное перекинули на авдеевское направление, где пытаются взять ВСУ в клещи. На Бахмут вроде пока забили.
Defort написав:Они то договорились, вот только нам эти договорняки не понравились
напомните о чем. Нападение на Украину было ответом на расширение НАТО, которое пуйло якобы не разрешал. Неужели переговорщики договорились откатить границы НАТО к 1991, а Зеленский возражал, поэтому на Украину напали?