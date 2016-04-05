Додано: Пон 27 бер, 2023 19:18

я так не розумію ви дійсно розумна людина, яка просто перекручує факти, чи віруючий дурень, який просто не розуміє, що йому кажуть. бо ви взагалі перекручуєте все, що я кажу.як приклад - про виробництво воєнної техніки - це було сказано про ХТЗ - а там нічого війського з 90х років не вироблялось.по промисловості - звичайно, вона потрібна, й я на відміну від вас більшу частину працював як раз в промисловості. але це не робиться - хтось махнув паличкою, й промисловість працює, не махнув - не працює. ви кажете Польша чи Південна Корея - так почитайте про реформи Бальцеровича чи Пак Чон Хі. вам не сподобається - бо там взагалі не думали, як будуть жити бідні, там думали щоб могли працювали ті хто вміє - й бачимо результат.але якщо завдяки СРСР не змогли побудувати своєчасно европейську країну - пробуємо лише зараз. й радянська промисловість була приречена на загибель - вона не могла працювати ефективно взагалі, тільки в умовах планової економіки. Китай не згадуйте, крім назви, в Китаї комунізму й близько немає. й все його зростання базується на західних технологіях, які туди винесли. ось зараз Китай вирішив, що може самостійно розвиватися - подивимось - особисто я не вірю в зростання країни на чолі з імператором. якщо пам'ятаєте саме Ден Сяопін (батько китайського чуда) започаткував традицію ротації влади - й це один з механізмів зростання. Сі його зломав - подивимось на результатлівацькі та антиамериканські ідеї - а це всі "бідні проти багатих","розвиток західних країн за рахунок грабунку", "зараз живемо гірше ніж при совку". особисто ви може й жили непогано, більшість ні. й 6 соток городу, як дозвілля кожного літа я пам'ятаю. я маю на увазі якраз 80 роки - але зрозумійте вони як наслідок розвиток соціалістичної моделі - це нерозривні речі, хоча в 70 може й жили трохи кращеза будь яке згадування Сталіна, окрім як в контексті розв'язаного ним терору, я би взагалі вас банив. й не надо про свободу слова - є люди, які з такою ж завзятістю вам будуть доводить, що Гітлер для Германії свого часу зробив багато гарного (а для 33-38 це не така вже неправда - особливо для тих німців, яки отримали майно сусідів-евреїв), не всьо так однозначно, й взагалі це все вигадали евреї. в України - Сталін кат й вбивця, який винен в загибелі мільйонів українців - інших думок нема.доводити вам щось напевне немає сенсу, ви не слухаєте опонентів від слова зовсім. але вам вже багато разів сказали - не треба тут просувати свої думки, тримайте їх при собі - або на руські форуми - там таке полюбляють