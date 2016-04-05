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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3866386738683869>
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 16:58

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun, что весеннее контрнаступление ВСУ откладывается, потому что Украине не хватает оружия и боеприпасов. По словам украинского лидера, наступление было запланировано на весну, но сейчас ВСУ не хватает, в частности, боеприпасов и истребителей.
.........
Без снарядов и ракет наступление начать невозможно, считает он: "Мы еще не можем начать наступление. Без танков, артиллерии и HIMARS мы не можем отправить наших отважных военных на фронт".

На прошлой неделе 17 европейских стран и Норвегия договорились увеличить производство боеприпасов для Украины, обещая предоставить ей миллион снарядов в ближайший год.

Уже в субботу польский производитель боеприпасов, компания Dezamet значительно нарастит производство в рамках объявленного Евросоюзом плана по снабжению Украины.

Однако все эти планы вряд ли изменят положение в ближайшее время - Украине нужны боеприпасы из уже существующих запасов западных армий, потому что производство новых снарядов займет долгое время.
.........
заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вскоре после заявления Зеленского призвала СМИ и граждан не говорить о том, что ВСУ готовят контрнаступление. По ее словам, осенний прорыв украинской армии в Харьковской области стал возможным в том числе потому, что доступ в зону боевых действий был запрещен всем, кроме военных, которые нечасто публиковали информацию о ходе наступления.
.....
"Я напомню, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве - Верховный главнокомандующий (президент), Министр обороны, главнокомандующий. Все остальные - только цитировать."

https://www.bbc.com/russian/news-65077113
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 17:15

  ЛАД написав:
Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun, что весеннее контрнаступление ВСУ откладывается, потому что Украине не хватает оружия и боеприпасов. По словам украинского лидера, наступление было запланировано на весну, но сейчас ВСУ не хватает, в частности, боеприпасов и истребителей.
.........
Без снарядов и ракет наступление начать невозможно, считает он: "Мы еще не можем начать наступление. Без танков, артиллерии и HIMARS мы не можем отправить наших отважных военных на фронт".

На прошлой неделе 17 европейских стран и Норвегия договорились увеличить производство боеприпасов для Украины, обещая предоставить ей миллион снарядов в ближайший год.

Уже в субботу польский производитель боеприпасов, компания Dezamet значительно нарастит производство в рамках объявленного Евросоюзом плана по снабжению Украины.

Однако все эти планы вряд ли изменят положение в ближайшее время - Украине нужны боеприпасы из уже существующих запасов западных армий, потому что производство новых снарядов займет долгое время.
.........
заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вскоре после заявления Зеленского призвала СМИ и граждан не говорить о том, что ВСУ готовят контрнаступление. По ее словам, осенний прорыв украинской армии в Харьковской области стал возможным в том числе потому, что доступ в зону боевых действий был запрещен всем, кроме военных, которые нечасто публиковали информацию о ходе наступления.
.....
"Я напомню, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве - Верховный главнокомандующий (президент), Министр обороны, главнокомандующий. Все остальные - только цитировать."

https://www.bbc.com/russian/news-65077113


Зеленский правильно говорит и Маляр тоже. Раньше говорили , что вот вот, выбивая деньги и вооружение. Теперь говорят, что не можем, что бы обмануть москалей. Кто же правду говорит в таких вещах?
Defort
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 17:57

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
Реагируя на угрозы диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие РФ на территории Беларуси, в Китае заявили, что следует сосредоточиться на урегулировании полномасштабной войны против Украины «дипломатическим путем».

Це прямо вказує на те, що путін і Сі не договорились.

Це вказує на те, що РФ буде херити всі домовленості

Дивись ширше
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 18:00

  ЛАД написав:
В добывающей и перерабатывающей промышленности падение составило 37,9%, в области поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 30,7%.

Промышленное производство в Украине за 2022 год сократилось на 36,9% после роста на 1,9% в 2021 году.
......
Промышленное производство в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении – к декабрю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней сократилось на 1%.

Добывающая промышленность и разработка карьеров в годовом выражении (к декабрю 2020 года) сократились на 0,7%, а с учетом корректировки на эффект календарных дней выросли на 0,1%

https://www.unian.net/economics/finance/za-god-voyny-ukraina-poteryala-bolee-treti-promyshlennogo-proizvodstva-gosstat-12195018.html

А кто это сделал ?
Сама Украина ?
Так ведь нет

Это всё сделали твои "хорошие русские"

Ты снова манипулируешь.
Я не понимаю, какого хрена ты здесь пишешь ?

PS. ЛАД засрёт любую ветку
А потом выйдет весь в белом, что ветка засрана
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 19:18

ЛАД
я так не розумію ви дійсно розумна людина, яка просто перекручує факти, чи віруючий дурень, який просто не розуміє, що йому кажуть. бо ви взагалі перекручуєте все, що я кажу.

як приклад - про виробництво воєнної техніки - це було сказано про ХТЗ - а там нічого війського з 90х років не вироблялось.

по промисловості - звичайно, вона потрібна, й я на відміну від вас більшу частину працював як раз в промисловості. але це не робиться - хтось махнув паличкою, й промисловість працює, не махнув - не працює. ви кажете Польша чи Південна Корея - так почитайте про реформи Бальцеровича чи Пак Чон Хі. вам не сподобається - бо там взагалі не думали, як будуть жити бідні, там думали щоб могли працювали ті хто вміє - й бачимо результат.

але якщо завдяки СРСР не змогли побудувати своєчасно европейську країну - пробуємо лише зараз. й радянська промисловість була приречена на загибель - вона не могла працювати ефективно взагалі, тільки в умовах планової економіки. Китай не згадуйте, крім назви, в Китаї комунізму й близько немає. й все його зростання базується на західних технологіях, які туди винесли. ось зараз Китай вирішив, що може самостійно розвиватися - подивимось - особисто я не вірю в зростання країни на чолі з імператором. якщо пам'ятаєте саме Ден Сяопін (батько китайського чуда) започаткував традицію ротації влади - й це один з механізмів зростання. Сі його зломав - подивимось на результат ;)

лівацькі та антиамериканські ідеї - а це всі "бідні проти багатих","розвиток західних країн за рахунок грабунку", "зараз живемо гірше ніж при совку". особисто ви може й жили непогано, більшість ні. й 6 соток городу, як дозвілля кожного літа я пам'ятаю. я маю на увазі якраз 80 роки - але зрозумійте вони як наслідок розвиток соціалістичної моделі - це нерозривні речі, хоча в 70 може й жили трохи краще

за будь яке згадування Сталіна, окрім як в контексті розв'язаного ним терору, я би взагалі вас банив. й не надо про свободу слова - є люди, які з такою ж завзятістю вам будуть доводить, що Гітлер для Германії свого часу зробив багато гарного (а для 33-38 це не така вже неправда - особливо для тих німців, яки отримали майно сусідів-евреїв), не всьо так однозначно, й взагалі це все вигадали евреї. в України - Сталін кат й вбивця, який винен в загибелі мільйонів українців - інших думок нема.

доводити вам щось напевне немає сенсу, ви не слухаєте опонентів від слова зовсім. але вам вже багато разів сказали - не треба тут просувати свої думки, тримайте їх при собі - або на руські форуми - там таке полюбляють
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 19:57

  ЛАД написав:Сейчас Shaman и присоединившиеся к нему говорят:
и примкнувший к ним Шепилов...
  ЛАД написав:таких условиях особенно велика важность третьего варианта - договариваться с врагом. Для этого необходимо идти на какие-то уступки,

Стесняюсь спросить, какая вот ситуация, ваш враг - насильник и убийца. Есть такие дефекты психики и 24.02.22, вы с ним один на один в темном переулке, вы явно слабее. О чём вы будете договариваться, о том чтобы вас не сильно насиловали или не больно убили?

Путин явно не в себе. Перед 24.02.22 к нему летал Макрон, много кратно звонили Шольц и Эрдоган. Хоть о чём-то они договорились?

А вы говорите надо договариваться. Кто этот Святой который сможет договориться, чтобы украинцев не убивали и не насиловали. На чем основана, ваша уверенность что хотя бы один шанс договориться есть. Может у вас есть авторитетный индайдер или вы видите будущее.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  ЛАД написав:Сейчас Shaman и присоединившиеся к нему говорят:
и примкнувший к ним Шепилов...


Зачётный стёб и знание истории КПСС. Многие не поймут.
По теме ветки. Ещё один день ни о чём.
Был в Херсоне сегодня по делам, мощно работали наши топоры (777).
Пока я был ответки не было.
На нашем участке тоже работала только наша арта, и тоже без ответки. Дроны чуть покидали на нас, но как то вяло
Ещё три солдата уволилось из бата домой, на замену опять ноль. И два человека подали документы на увольнение, Я не понимаю, что происходит, особовий склад рассасывается куда то, но по фиг, пусть высокое командование думает.

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freeze
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 20:28

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Сейчас Shaman и присоединившиеся к нему говорят:
и примкнувший к ним Шепилов...
  ЛАД написав:таких условиях особенно велика важность третьего варианта - договариваться с врагом. Для этого необходимо идти на какие-то уступки,

Стесняюсь спросить, какая вот ситуация, ваш враг - насильник и убийца. Есть такие дефекты психики и 24.02.22, вы с ним один на один в темном переулке, вы явно слабее. О чём вы будете договариваться, о том чтобы вас не сильно насиловали или не больно убили?

Путин явно не в себе. Перед 24.02.22 к нему летал Макрон, много кратно звонили Шольц и Эрдоган. Хоть о чём-то они договорились?

А вы говорите надо договариваться. Кто этот Святой который сможет договориться, чтобы украинцев не убивали и не насиловали. На чем основана, ваша уверенность что хотя бы один шанс договориться есть. Может у вас есть авторитетный индайдер или вы видите будущее.


Они то договорились, вот только нам эти договорняки не понравились…
Defort
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 20:41

  freeze написав:
vitaliian написав:
  ЛАД написав:Сейчас Shaman и присоединившиеся к нему говорят:
и примкнувший к ним Шепилов...


Зачётный стёб и знание истории КПСС. Многие не поймут.
По теме ветки. Ещё один день ни о чём.
Был в Херсоне сегодня по делам, мощно работали наши топоры (777).
Пока я был ответки не было.
На нашем участке тоже работала только наша арта, и тоже без ответки. Дроны чуть покидали на нас, но как то вяло
Ещё три солдата уволилось из бата домой, на замену опять ноль. И два человека подали документы на увольнение, Я не понимаю, что происходит, особовий склад рассасывается куда то, но по фиг, пусть высокое командование думает.

Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
вражеские каналы пишут что херсонский плацдарм пустой, все боеспособное перекинули на авдеевское направление, где пытаются взять ВСУ в клещи. На Бахмут вроде пока забили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 20:43

  Defort написав:Они то договорились, вот только нам эти договорняки не понравились
напомните о чем. Нападение на Украину было ответом на расширение НАТО, которое пуйло якобы не разрешал. Неужели переговорщики договорились откатить границы НАТО к 1991, а Зеленский возражал, поэтому на Украину напали?
vitaliian
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