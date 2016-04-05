Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun, что весеннее контрнаступление ВСУ откладывается, потому что Украине не хватает оружия и боеприпасов. По словам украинского лидера, наступление было запланировано на весну, но сейчас ВСУ не хватает, в частности, боеприпасов и истребителей. ......... Без снарядов и ракет наступление начать невозможно, считает он: "Мы еще не можем начать наступление. Без танков, артиллерии и HIMARS мы не можем отправить наших отважных военных на фронт".
На прошлой неделе 17 европейских стран и Норвегия договорились увеличить производство боеприпасов для Украины, обещая предоставить ей миллион снарядов в ближайший год.
Уже в субботу польский производитель боеприпасов, компания Dezamet значительно нарастит производство в рамках объявленного Евросоюзом плана по снабжению Украины.
Однако все эти планы вряд ли изменят положение в ближайшее время - Украине нужны боеприпасы из уже существующих запасов западных армий, потому что производство новых снарядов займет долгое время. ......... заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вскоре после заявления Зеленского призвала СМИ и граждан не говорить о том, что ВСУ готовят контрнаступление. По ее словам, осенний прорыв украинской армии в Харьковской области стал возможным в том числе потому, что доступ в зону боевых действий был запрещен всем, кроме военных, которые нечасто публиковали информацию о ходе наступления. ..... "Я напомню, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве - Верховный главнокомандующий (президент), Министр обороны, главнокомандующий. Все остальные - только цитировать."
Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun, что весеннее контрнаступление ВСУ откладывается, потому что Украине не хватает оружия и боеприпасов. По словам украинского лидера, наступление было запланировано на весну, но сейчас ВСУ не хватает, в частности, боеприпасов и истребителей. ......... Без снарядов и ракет наступление начать невозможно, считает он: "Мы еще не можем начать наступление. Без танков, артиллерии и HIMARS мы не можем отправить наших отважных военных на фронт".
На прошлой неделе 17 европейских стран и Норвегия договорились увеличить производство боеприпасов для Украины, обещая предоставить ей миллион снарядов в ближайший год.
Уже в субботу польский производитель боеприпасов, компания Dezamet значительно нарастит производство в рамках объявленного Евросоюзом плана по снабжению Украины.
Однако все эти планы вряд ли изменят положение в ближайшее время - Украине нужны боеприпасы из уже существующих запасов западных армий, потому что производство новых снарядов займет долгое время. ......... заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вскоре после заявления Зеленского призвала СМИ и граждан не говорить о том, что ВСУ готовят контрнаступление. По ее словам, осенний прорыв украинской армии в Харьковской области стал возможным в том числе потому, что доступ в зону боевых действий был запрещен всем, кроме военных, которые нечасто публиковали информацию о ходе наступления. ..... "Я напомню, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве - Верховный главнокомандующий (президент), Министр обороны, главнокомандующий. Все остальные - только цитировать."
Реагируя на угрозы диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие РФ на территории Беларуси, в Китае заявили, что следует сосредоточиться на урегулировании полномасштабной войны против Украины «дипломатическим путем».
Це прямо вказує на те, що путін і Сі не договорились.
Це вказує на те, що РФ буде херити всі домовленості
В добывающей и перерабатывающей промышленности падение составило 37,9%, в области поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 30,7%.
Промышленное производство в Украине за 2022 год сократилось на 36,9% после роста на 1,9% в 2021 году. ...... Промышленное производство в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении – к декабрю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней сократилось на 1%.
Добывающая промышленность и разработка карьеров в годовом выражении (к декабрю 2020 года) сократились на 0,7%, а с учетом корректировки на эффект календарных дней выросли на 0,1%
ЛАД я так не розумію ви дійсно розумна людина, яка просто перекручує факти, чи віруючий дурень, який просто не розуміє, що йому кажуть. бо ви взагалі перекручуєте все, що я кажу.
як приклад - про виробництво воєнної техніки - це було сказано про ХТЗ - а там нічого війського з 90х років не вироблялось.
по промисловості - звичайно, вона потрібна, й я на відміну від вас більшу частину працював як раз в промисловості. але це не робиться - хтось махнув паличкою, й промисловість працює, не махнув - не працює. ви кажете Польша чи Південна Корея - так почитайте про реформи Бальцеровича чи Пак Чон Хі. вам не сподобається - бо там взагалі не думали, як будуть жити бідні, там думали щоб могли працювали ті хто вміє - й бачимо результат.
але якщо завдяки СРСР не змогли побудувати своєчасно европейську країну - пробуємо лише зараз. й радянська промисловість була приречена на загибель - вона не могла працювати ефективно взагалі, тільки в умовах планової економіки. Китай не згадуйте, крім назви, в Китаї комунізму й близько немає. й все його зростання базується на західних технологіях, які туди винесли. ось зараз Китай вирішив, що може самостійно розвиватися - подивимось - особисто я не вірю в зростання країни на чолі з імператором. якщо пам'ятаєте саме Ден Сяопін (батько китайського чуда) започаткував традицію ротації влади - й це один з механізмів зростання. Сі його зломав - подивимось на результат
лівацькі та антиамериканські ідеї - а це всі "бідні проти багатих","розвиток західних країн за рахунок грабунку", "зараз живемо гірше ніж при совку". особисто ви може й жили непогано, більшість ні. й 6 соток городу, як дозвілля кожного літа я пам'ятаю. я маю на увазі якраз 80 роки - але зрозумійте вони як наслідок розвиток соціалістичної моделі - це нерозривні речі, хоча в 70 може й жили трохи краще
за будь яке згадування Сталіна, окрім як в контексті розв'язаного ним терору, я би взагалі вас банив. й не надо про свободу слова - є люди, які з такою ж завзятістю вам будуть доводить, що Гітлер для Германії свого часу зробив багато гарного (а для 33-38 це не така вже неправда - особливо для тих німців, яки отримали майно сусідів-евреїв), не всьо так однозначно, й взагалі це все вигадали евреї. в України - Сталін кат й вбивця, який винен в загибелі мільйонів українців - інших думок нема.
доводити вам щось напевне немає сенсу, ви не слухаєте опонентів від слова зовсім. але вам вже багато разів сказали - не треба тут просувати свої думки, тримайте їх при собі - або на руські форуми - там таке полюбляють
ЛАД написав:Сейчас Shaman и присоединившиеся к нему говорят:
и примкнувший к ним Шепилов...
ЛАД написав:таких условиях особенно велика важность третьего варианта - договариваться с врагом. Для этого необходимо идти на какие-то уступки,
Стесняюсь спросить, какая вот ситуация, ваш враг - насильник и убийца. Есть такие дефекты психики и 24.02.22, вы с ним один на один в темном переулке, вы явно слабее. О чём вы будете договариваться, о том чтобы вас не сильно насиловали или не больно убили?
Путин явно не в себе. Перед 24.02.22 к нему летал Макрон, много кратно звонили Шольц и Эрдоган. Хоть о чём-то они договорились?
А вы говорите надо договариваться. Кто этот Святой который сможет договориться, чтобы украинцев не убивали и не насиловали. На чем основана, ваша уверенность что хотя бы один шанс договориться есть. Может у вас есть авторитетный индайдер или вы видите будущее.
ЛАД написав:Сейчас Shaman и присоединившиеся к нему говорят:
и примкнувший к ним Шепилов...
Зачётный стёб и знание истории КПСС. Многие не поймут. По теме ветки. Ещё один день ни о чём. Был в Херсоне сегодня по делам, мощно работали наши топоры (777). Пока я был ответки не было. На нашем участке тоже работала только наша арта, и тоже без ответки. Дроны чуть покидали на нас, но как то вяло Ещё три солдата уволилось из бата домой, на замену опять ноль. И два человека подали документы на увольнение, Я не понимаю, что происходит, особовий склад рассасывается куда то, но по фиг, пусть высокое командование думает.
ЛАД написав:Сейчас Shaman и присоединившиеся к нему говорят:
и примкнувший к ним Шепилов...
Зачётный стёб и знание истории КПСС. Многие не поймут. По теме ветки. Ещё один день ни о чём. Был в Херсоне сегодня по делам, мощно работали наши топоры (777). Пока я был ответки не было. На нашем участке тоже работала только наша арта, и тоже без ответки. Дроны чуть покидали на нас, но как то вяло Ещё три солдата уволилось из бата домой, на замену опять ноль. И два человека подали документы на увольнение, Я не понимаю, что происходит, особовий склад рассасывается куда то, но по фиг, пусть высокое командование думает.
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вражеские каналы пишут что херсонский плацдарм пустой, все боеспособное перекинули на авдеевское направление, где пытаются взять ВСУ в клещи. На Бахмут вроде пока забили.
Заявлено, что Путина ждут в Турции. Визит должен состояться в обозримом и скором будущем.
Причин для блиц-визита можно назвать две. Ну, две с половиной. И все они сильно увязаны между собой.
Похоже, что китайский визит провалился. Ну, с точки зрения тех ожиданий, которые возлагали на него в Кремле. Китайцы - люди неспешные, измеряют все годами и десятилетиями. Путин столько ждать не может. Его горизонт - максимум следующий понедельник, про годы речь уже давно не идёт. Поэтому «здесь и сейчас» ожидать от Китая было нелепо, но всегда есть надежда на чудо, на армию Венка. И как всегда, несбыточная.
Поэтому Турция. Нужно уговорить Эрдогана посодействовать в приемлемом мире или, точнее, перемирии на Украине. Хотя бы временном. Причем не завтра, а сегодня. А еще лучше - вообще вчера. Понятно, не за так. И это - вторая причина спешного визита.
Вторая причина - газовый хаб, одна из тем, которые очень поспособствуют Эрдогану в качестве аргумента в предвыборной борьбе. Поэтому Путин в обмен на содействие будет обещать самые шоколадные условия и согласится на все требования Эрдогана, чтобы только решить первую проблему. Требования, кстати, известны: скидка на российский газ «от 25 процентов и выше» и отсрочка платежей за газ, включая уже полученный, минимум на год. Ну, и новое требование - трубу должен построить Газпром за свой счет. У Турции после землетрясения на нее денег нет.
Здесь может вырисоваться и причина «два с половиной» - Сирия. Турки прямо заинтересованы в создании сплошной зоны отчуждения вдоль всей границы Сирии и Турции, чтобы отсечь курдов от территории Турции и создать барьер на путях проникновения беженцев из Сирии. Россия пока в ряде локаций создает этому препятствия. Чему турки не рады. Поэтому возможны подвижки и в этом вопросе.
Нюанс, конечно, в том, что Турция вряд ли сможет посодействовать в вопросах перемирия. Каток конфликта катится к украинскому наступлению, и остановить его сейчас уже невозможно. Результат этого наступления неизвестен и неопределён, но риски становятся крайне высоки: ВСУ могут разбиться о российскую оборону, но могут и прорвать ее. Или создать иные угрозы - пока наступление не началось, его сценарии сложно оценивать, вероятности любого их них примерно равны.
В случае неблагоприятного для Кремля исхода этого наступления позиции на возможных переговорах будут гораздо слабее. А если произойдет качественное изменение обстановки (скажем, ВСУ выйдут непосредственно к Крыму или даже сумеют войти в него) - тогда переговоров может вообще не быть даже теоретически.
Отсюда и настоятельная необходимость если что-то делать, то прямо сейчас. До этого крайне волнительного момента.
Поэтому и срочный блиц-визит. Попытаться уговорить партнера. Хотя это тоже стратегия чуда - а вдруг оно случится?
Вчера Путин во время интервью произнес примечательную фразу о «лимите боеприпасов», который ввели министерство обороны и Генштаб.
Сразу стоит отметить, что фраза сказана в классической путинской манере - это не я ввел, это они. Как только что не так - Путин тут ни при чем, это кто-то. А я - так, просто рядом был.
Абсолютно классическая система с положительной обратной связью, где причина и следствие взаимно друг друга поддерживают и усиливают.
Собственно, поэтому немецкие генералы после Первой мировой разрабатывали теорию блицкрига, советские - теорию глубокого прорыва, так как и тем, и другим было абсолютно очевидно - сидение в окопах приводит только к одному сюжету. И никакому другому. Современные развитые страны пошли по пути создания высокотехнологичного вооружения, чудовищно дорогого, но с той же самой задачей - максимально быстро обеспечить условия для прорыва и маневра. Главное, что вынесли все без исключения нормальные страны после Первой мировой - никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя вести затяжную войну.
Путинские генералы до такой мысли додуматься не смогли. А потому имеем что имеем. Исправить ситуацию при данных условиях невозможно. Промышленность не способна обеспечить позиционную борьбу достаточным количеством вооружений. Даже если бы ее не уничтожили предварительно - все равно не способна. Но ее ко всему прочему еще и уничтожили. Так что чему удивляться-то?
А это уже вопрос не просто к Путину как главнокомандующему, а к Путину как к президенту. Хотя, конечно, у него всегда найдется ответ по той же схеме - а я чё? Это всё они. При чём тут я? Вот если где хорошо - тут, конечно, благодаря мне, а если не очень - то они.
Есть только одно условие, при котором затяжные боевые действия являются решением. Если вы - обороняющаяся сторона. А противник гораздо сильнее вас. Тогда затягивание конфликта приводит к тому, что наступающая сторона рано или поздно, но истощит свой наступательный потенциал, обстановка выровняется, и у вас появляется шанс. Что украинские генералы и сделали. И у них сейчас появляется шанс. Вопрос - используют они его или нет, но по крайней мере условия для него они создали.
А вообще-то, конечно, когда энергетическая сверхдержава ничего не может сделать с командой КВН «95 квартал» - это даже не смешно.