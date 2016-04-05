Додано: Пон 27 бер, 2023 23:37

vitaliian написав: .....

А вы говорите надо договариваться. Кто этот Святой который сможет договориться, чтобы украинцев не убивали и не насиловали. На чем основана, ваша уверенность что хотя бы один шанс договориться есть. Может у вас есть авторитетный индайдер или вы видите будущее. .....А вы говорите надо договариваться. Кто этот Святой который сможет договориться, чтобы украинцев не убивали и не насиловали. На чем основана, ваша уверенность что хотя бы один шанс договориться есть. Может у вас есть авторитетный индайдер или вы видите будущее.

Договариваться надо не о том, чтобы "не убивали и не насиловали". Во время войны это неизбежно.Договариваться надо было о том, чтобы войны вообще не было.Инсайдера у меня нет и будущего я не вижу. И Вы это знаете - наверняка помните, что я ошибался, когда считал, что войны не будет. Максимум, что я допускал, - ввод росс. войск в Л/ДНР.И уверенности , в том, что договориться удалось бы, у меня нет. И я об этом тоже говорил каждый раз.Но отсутствие уверенности не должно мешать приложить все усилия для того, чтобы этого добиться. Даже идя на неприятные или даже болезненные уступки. Слишком велика цена войны.А если бы не ошибки/глупость росс. руководства (военного и не только) цена могла быть ещё гораздо выше.