"Вор кричит: "Держи вора!"
Вы пишете обо мне то, что, скорее, относится к Вашим постам.
Вы ведёте себя вроде бы приличнее песикота, но уже тоже начинаете переходить на личности. Заметьте, я Вас ни разу никак не называл, спорил и объяснял только высказывания. Никаких "віруючий дурень" или то, что Вы процитировали у fler, у меня ни разу не проскочило.
Отвечаю Вам в последний раз.
як приклад - про виробництво воєнної техніки - це було сказано про ХТЗ - а там нічого війського з 90х років не вироблялось.
Это ложь.
Я приводил цитату из Вики, где написано, что военная техника выпускалась ХТЗ до 2009 года.
И я писал не только о ХТЗ, но и о Малышева и др. заводах, в т.ч. военных. Вы этого "не заметили"?
по промисловості - звичайно, вона потрібна, й я на відміну від вас більшу частину працював як раз в промисловості.
Очередная ложь. Я здесь много раз говорил, что работал инженером на заводе. До 1993. Почти 20 лет.
але це не робиться - хтось махнув паличкою, й промисловість працює, не махнув - не працює. ви кажете Польша чи Південна Корея - так почитайте про реформи Бальцеровича чи Пак Чон Хі. вам не сподобається - бо там взагалі не думали, як будуть жити бідні, там думали щоб могли працювали ті хто вміє - й бачимо результат.
Я где-то говорил о волшебной палочке?
Польша сделала реформы. Несколько лет было тяжёлых для народа.
А у нас в первой половине 90-х легко было? Точно не лучше, чем в Польше. Хорошо помню ситуации, когда у меня временами зарплата была ниже маминой пенсии. Надеюсь, Вы не станете предполагать, что у моей мамы, проработавшей рядовым инженером, была очень высокая пенсия.
але якщо завдяки СРСР не змогли побудувати своєчасно европейську країну - пробуємо лише зараз. й радянська промисловість була приречена на загибель - вона не могла працювати ефективно взагалі, тільки в умовах планової економіки. Китай не згадуйте, крім назви, в Китаї комунізму й близько немає. й все його зростання базується на західних технологіях, які туди винесли. ось зараз Китай вирішив, що може самостійно розвиватися - подивимось - особисто я не вірю в зростання країни на чолі з імператором. якщо пам'ятаєте саме Ден Сяопін (батько китайського чуда) започаткував традицію ротації влади - й це один з механізмів зростання. Сі його зломав - подивимось на результат
Я даже не буду спорить и доказывать, что далеко не вся "радянська промисловість була приречена на загибель". Но кто нам запрещал привлекать западные капиталы и технологии?
Я уже дважды приводил цитату из статьи "Харківський тракторний завод" в укр. Вики. Оба раза эти посты удалены. Приведу ещё раз:
Згідно з офіційними даними, на сьогодні всі попередні та теперішні власники підприємства не змогли зробити з машинобудівного гіганта бодай беззбиткове виробництво. Це в першу чергу пояснюється нездатністю перелаштуватися з планово-адміністративної економіки до ринкової, та непрозорістю і незбалансованістю української державної економічної політики щодо захисту власних підприємств та їх кадрів, а не окремих власників, коли «левова частка» прибутку виводиться власниками за межі підприємства та вимивається в економіки інших країн.
Вот основная причина потери промышленности - проще порезать и украсть, чем налаживать производство.
А потом эти деньги были "первоначальным капиталом". И хорошо, если использовались для создания новых фирм, а не просто на яхты и дворцы. Повторю - все крупные украинские капиталы созданы за счёт разграбления госсобственности, в т.ч. советских заводов.
лівацькі та антиамериканські ідеї - а це всі "бідні проти багатих","розвиток західних країн за рахунок грабунку"
А можно не об "идеях", а о фактах?
Что здесь не правда?
Я привёл свежие примеры. О протестах во Франции против повышения пенс. возраста всего на 2 года. Повторю - совершенно оправданная и необходимая мера, но тем не менее. Надеюсь, Вы понимаете, что протестуют не богатые.
Второй практически сегодняшний пример о забастовках в Германии с требованиями повышения зарплаты. Не буду повторять цитату, если не видели, посмотрите здесь - viewtopic.php?p=5558776#p5558776. Я, правда, привёл её не для того, чтобы продемонстрировать какую-то "идею", а только для того, чтобы показать ситуацию в Германии. И чтобы показать, что 500-600 евро там не такая большая цифра. У нас это вполне приличная зарплата. У них это всего требование о повышении зарплаты. Другие расходы.
Взлёт США по итогам 2 мировой - все страны Европы сильно пострадали, были большие разрушения. На территории США войны не было, зато они поставляли всем оружие и пр. ресурсы, кредиты. В результате...
Во время Второй мировой войны американские запасы золота достигли своего максимума — 20 205 тонн. Это было связано с расчётами за поставки американских товаров воюющим государствам. В начале 1950-х годов США принадлежало 70 % золотых запасов мира.
За счёт чего был подъём в Испании? В Великобритании?
Вы будете всё это отрицать и рассказывать о "левацких идеях"?
"зараз живемо гірше ніж при совку". особисто ви може й жили непогано, більшість ні. й 6 соток городу, як дозвілля кожного літа я пам'ятаю. я маю на увазі якраз 80 роки - але зрозумійте вони як наслідок розвиток соціалістичної моделі - це нерозривні речі, хоча в 70 може й жили трохи краще
Особисто я жил за зарплату инженера. Как по мне, непогано. Зарабатывал чуть больше, чем когда в студенческие годы подрабатывал на ХТЗ за станком (больше, т.к. в эти годы зарплаты вообще выросли). У меня не было таких запросов, как у продиджи или виталия. Мне хватало. А когда не хватало, решал студентам контрольные, писал курсовые.
И не было тогда 6 соток как средство выживания. В отличие от 90-х, когда за эти сотки схватились даже те, кто не знал, каким концом морковку в землю засунуть.
Можете продолжать рассказывать сказки, что в советской Украине "выживали" за счёт 6 соток.
И, кстати, я не писал, что "зараз живемо гірше ніж при совку". Я Вас цитировал точнее, не искажая Ваши слова.
за будь яке згадування Сталіна, окрім як в контексті розв'язаного ним терору, я би взагалі вас банив.
Интересно, где Вы увидели у меня "згадування Сталіна" и, тем более, похвалы ему?
На ходу придумываете? Или домысливаете?
доводити вам щось напевне немає сенсу, ви не слухаєте опонентів від слова зовсім.
Опять: "Вор кричит..."
але вам вже багато разів сказали - не треба тут просувати свої думки, тримайте їх при собі - або на руські форуми - там таке полюбляють
И кто из нас "сталинист"?
Когда нет аргументов, проще всего послать "на руські форуми". Правда, там за мої думки меня бы давно забанили навечно.
Жаль потраченного на Вас времени. Ошибся. Думал, мы хотим разобраться. Оказалось, что у Вас единственная цель "разоблачить врага" в моём лице. Не там врагов ищете.