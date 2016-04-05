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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3866386738683869>
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  ЛАД написав:Сейчас Shaman и присоединившиеся к нему говорят:
и примкнувший к ним Шепилов...


Зачётный стёб и знание истории КПСС. Многие не поймут.
По теме ветки. Ещё один день ни о чём.
Был в Херсоне сегодня по делам, мощно работали наши топоры (777).
Пока я был ответки не было.
На нашем участке тоже работала только наша арта, и тоже без ответки. Дроны чуть покидали на нас, но как то вяло
Ещё три солдата уволилось из бата домой, на замену опять ноль. И два человека подали документы на увольнение, Я не понимаю, что происходит, особовий склад рассасывается куда то, но по фиг, пусть высокое командование думает.

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freeze
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 20:41

  freeze написав:
vitaliian написав:
  ЛАД написав:Сейчас Shaman и присоединившиеся к нему говорят:
и примкнувший к ним Шепилов...


Зачётный стёб и знание истории КПСС. Многие не поймут.
По теме ветки. Ещё один день ни о чём.
Был в Херсоне сегодня по делам, мощно работали наши топоры (777).
Пока я был ответки не было.
На нашем участке тоже работала только наша арта, и тоже без ответки. Дроны чуть покидали на нас, но как то вяло
Ещё три солдата уволилось из бата домой, на замену опять ноль. И два человека подали документы на увольнение, Я не понимаю, что происходит, особовий склад рассасывается куда то, но по фиг, пусть высокое командование думает.

Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
вражеские каналы пишут что херсонский плацдарм пустой, все боеспособное перекинули на авдеевское направление, где пытаются взять ВСУ в клещи. На Бахмут вроде пока забили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 21:06

Несмиян

Заявлено, что Путина ждут в Турции. Визит должен состояться в обозримом и скором будущем.

Причин для блиц-визита можно назвать две. Ну, две с половиной. И все они сильно увязаны между собой.

Похоже, что китайский визит провалился. Ну, с точки зрения тех ожиданий, которые возлагали на него в Кремле. Китайцы - люди неспешные, измеряют все годами и десятилетиями. Путин столько ждать не может. Его горизонт - максимум следующий понедельник, про годы речь уже давно не идёт. Поэтому «здесь и сейчас» ожидать от Китая было нелепо, но всегда есть надежда на чудо, на армию Венка. И как всегда, несбыточная.

Поэтому Турция. Нужно уговорить Эрдогана посодействовать в приемлемом мире или, точнее, перемирии на Украине. Хотя бы временном. Причем не завтра, а сегодня. А еще лучше - вообще вчера. Понятно, не за так. И это - вторая причина спешного визита.

Вторая причина - газовый хаб, одна из тем, которые очень поспособствуют Эрдогану в качестве аргумента в предвыборной борьбе. Поэтому Путин в обмен на содействие будет обещать самые шоколадные условия и согласится на все требования Эрдогана, чтобы только решить первую проблему. Требования, кстати, известны: скидка на российский газ «от 25 процентов и выше» и отсрочка платежей за газ, включая уже полученный, минимум на год. Ну, и новое требование - трубу должен построить Газпром за свой счет. У Турции после землетрясения на нее денег нет.

Здесь может вырисоваться и причина «два с половиной» - Сирия. Турки прямо заинтересованы в создании сплошной зоны отчуждения вдоль всей границы Сирии и Турции, чтобы отсечь курдов от территории Турции и создать барьер на путях проникновения беженцев из Сирии. Россия пока в ряде локаций создает этому препятствия. Чему турки не рады. Поэтому возможны подвижки и в этом вопросе.

Нюанс, конечно, в том, что Турция вряд ли сможет посодействовать в вопросах перемирия. Каток конфликта катится к украинскому наступлению, и остановить его сейчас уже невозможно. Результат этого наступления неизвестен и неопределён, но риски становятся крайне высоки: ВСУ могут разбиться о российскую оборону, но могут и прорвать ее. Или создать иные угрозы - пока наступление не началось, его сценарии сложно оценивать, вероятности любого их них примерно равны.

В случае неблагоприятного для Кремля исхода этого наступления позиции на возможных переговорах будут гораздо слабее. А если произойдет качественное изменение обстановки (скажем, ВСУ выйдут непосредственно к Крыму или даже сумеют войти в него) - тогда переговоров может вообще не быть даже теоретически.

Отсюда и настоятельная необходимость если что-то делать, то прямо сейчас. До этого крайне волнительного момента.

Поэтому и срочный блиц-визит. Попытаться уговорить партнера. Хотя это тоже стратегия чуда - а вдруг оно случится?

Вчера Путин во время интервью произнес примечательную фразу о «лимите боеприпасов», который ввели министерство обороны и Генштаб.

Сразу стоит отметить, что фраза сказана в классической путинской манере - это не я ввел, это они. Как только что не так - Путин тут ни при чем, это кто-то. А я - так, просто рядом был.

В переводе «лимит» можно назвать «снарядным голодом» - определение еще из Первой мировой. И, кстати, одно здесь следует из другого. Сидение в окопах и позиционная война - это всегда дикий дефицит ресурсов, всех без исключения. Какая бы у вас ни была мощная экономика и военная промышленность, это состояние наступает рано или поздно. Неизбежно. Соответственно, нет снарядов - продолжаем вести позиционные боевые действия, так как для маневренной войны нужно прорывать оборону и выходить на простор, а у нас снарядов нет. «…Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет…»©

Абсолютно классическая система с положительной обратной связью, где причина и следствие взаимно друг друга поддерживают и усиливают.

Собственно, поэтому немецкие генералы после Первой мировой разрабатывали теорию блицкрига, советские - теорию глубокого прорыва, так как и тем, и другим было абсолютно очевидно - сидение в окопах приводит только к одному сюжету. И никакому другому. Современные развитые страны пошли по пути создания высокотехнологичного вооружения, чудовищно дорогого, но с той же самой задачей - максимально быстро обеспечить условия для прорыва и маневра. Главное, что вынесли все без исключения нормальные страны после Первой мировой - никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя вести затяжную войну.

Путинские генералы до такой мысли додуматься не смогли. А потому имеем что имеем. Исправить ситуацию при данных условиях невозможно. Промышленность не способна обеспечить позиционную борьбу достаточным количеством вооружений. Даже если бы ее не уничтожили предварительно - все равно не способна. Но ее ко всему прочему еще и уничтожили. Так что чему удивляться-то?

А это уже вопрос не просто к Путину как главнокомандующему, а к Путину как к президенту. Хотя, конечно, у него всегда найдется ответ по той же схеме - а я чё? Это всё они. При чём тут я? Вот если где хорошо - тут, конечно, благодаря мне, а если не очень - то они.

Есть только одно условие, при котором затяжные боевые действия являются решением. Если вы - обороняющаяся сторона. А противник гораздо сильнее вас. Тогда затягивание конфликта приводит к тому, что наступающая сторона рано или поздно, но истощит свой наступательный потенциал, обстановка выровняется, и у вас появляется шанс. Что украинские генералы и сделали. И у них сейчас появляется шанс. Вопрос - используют они его или нет, но по крайней мере условия для него они создали.

А вообще-то, конечно, когда энергетическая сверхдержава ничего не может сделать с командой КВН «95 квартал» - это даже не смешно.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 21:22

Україна отримає близько 40 сучасних винищувачів Mirage 2000

Україна отримає близько 40 сучасних винищувачів Mirage 2000–9, які Франція планує викупити у ОАЕ - https://www.intelligenceonline.com/inte ... 927771-art
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 23:37

  vitaliian написав:.....
А вы говорите надо договариваться. Кто этот Святой который сможет договориться, чтобы украинцев не убивали и не насиловали. На чем основана, ваша уверенность что хотя бы один шанс договориться есть. Может у вас есть авторитетный индайдер или вы видите будущее.

Договариваться надо не о том, чтобы "не убивали и не насиловали". Во время войны это неизбежно.
Договариваться надо было о том, чтобы войны вообще не было.
Инсайдера у меня нет и будущего я не вижу. И Вы это знаете - наверняка помните, что я ошибался, когда считал, что войны не будет. Максимум, что я допускал, - ввод росс. войск в Л/ДНР.
И уверенности , в том, что договориться удалось бы, у меня нет. И я об этом тоже говорил каждый раз.
Но отсутствие уверенности не должно мешать приложить все усилия для того, чтобы этого добиться. Даже идя на неприятные или даже болезненные уступки. Слишком велика цена войны.
А если бы не ошибки/глупость росс. руководства (военного и не только) цена могла быть ещё гораздо выше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 23:49

  Василь-Рівне написав:Україна отримає близько 40 сучасних винищувачів Mirage 2000–9, які Франція планує викупити у ОАЕ - https://www.intelligenceonline.com/inte ... 927771-art

К сожалению, статья полностью открывается только для подписчиков. То, что видно всем:
Идет гонка за поставку Украине французских истребителей в дополнение к тем, которые она должна получить из США. Страны, которые приобрели Mirages у Dassault, проверяются.

Я пока нигде не видел о том, что мы должны получить какие-то самолёты из США.
Вроде, таких сообщений не было?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 01:32

  ЛАД написав:
  Василь-Рівне написав:Україна отримає близько 40 сучасних винищувачів Mirage 2000–9, які Франція планує викупити у ОАЕ - https://www.intelligenceonline.com/inte ... 927771-art

К сожалению, статья полностью открывается только для подписчиков. То, что видно всем:
Идет гонка за поставку Украине французских истребителей в дополнение к тем, которые она должна получить из США. Страны, которые приобрели Mirages у Dassault, проверяются.

Я пока нигде не видел о том, что мы должны получить какие-то самолёты из США.
Вроде, таких сообщений не было?


про обучение пилотов в США было в начале марте
ну а так фрацузы типа проговорились
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 02:39

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Реагируя на угрозы диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие РФ на территории Беларуси, в Китае заявили, что следует сосредоточиться на урегулировании полномасштабной войны против Украины «дипломатическим путем».

Це прямо вказує на те, що путін і Сі не договорились.

Це вказує на те, що РФ буде херити всі домовленості

А були якісь домовленості?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 08:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Ещё три солдата уволилось из бата домой, на замену опять ноль. И два человека подали документы на увольнение, Я не понимаю, что происходит, особовий склад рассасывается куда то, но по фиг, пусть высокое командование думает.

НУ як я й писав раніше,зниження премій призведе до відтоку солдатів з досвідом. На заміну їм, в кращому випадку, прийдуть мобілізовані.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:06

  sashaqbl написав:
  freeze написав:Ещё три солдата уволилось из бата домой, на замену опять ноль. И два человека подали документы на увольнение, Я не понимаю, что происходит, особовий склад рассасывается куда то, но по фиг, пусть высокое командование думает.

НУ як я й писав раніше,зниження премій призведе до відтоку солдатів з досвідом. На заміну їм, в кращому випадку, прийдуть мобілізовані.

Скорочувати премії напередодні "великого наступу" це як називається?
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