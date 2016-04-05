Заявлено, что Путина ждут в Турции. Визит должен состояться в обозримом и скором будущем.



Причин для блиц-визита можно назвать две. Ну, две с половиной. И все они сильно увязаны между собой.



Похоже, что китайский визит провалился. Ну, с точки зрения тех ожиданий, которые возлагали на него в Кремле. Китайцы - люди неспешные, измеряют все годами и десятилетиями. Путин столько ждать не может. Его горизонт - максимум следующий понедельник, про годы речь уже давно не идёт. Поэтому «здесь и сейчас» ожидать от Китая было нелепо, но всегда есть надежда на чудо, на армию Венка. И как всегда, несбыточная.



Поэтому Турция. Нужно уговорить Эрдогана посодействовать в приемлемом мире или, точнее, перемирии на Украине. Хотя бы временном. Причем не завтра, а сегодня. А еще лучше - вообще вчера. Понятно, не за так. И это - вторая причина спешного визита.



Вторая причина - газовый хаб, одна из тем, которые очень поспособствуют Эрдогану в качестве аргумента в предвыборной борьбе. Поэтому Путин в обмен на содействие будет обещать самые шоколадные условия и согласится на все требования Эрдогана, чтобы только решить первую проблему. Требования, кстати, известны: скидка на российский газ «от 25 процентов и выше» и отсрочка платежей за газ, включая уже полученный, минимум на год. Ну, и новое требование - трубу должен построить Газпром за свой счет. У Турции после землетрясения на нее денег нет.



Здесь может вырисоваться и причина «два с половиной» - Сирия. Турки прямо заинтересованы в создании сплошной зоны отчуждения вдоль всей границы Сирии и Турции, чтобы отсечь курдов от территории Турции и создать барьер на путях проникновения беженцев из Сирии. Россия пока в ряде локаций создает этому препятствия. Чему турки не рады. Поэтому возможны подвижки и в этом вопросе.



Нюанс, конечно, в том, что Турция вряд ли сможет посодействовать в вопросах перемирия. Каток конфликта катится к украинскому наступлению, и остановить его сейчас уже невозможно. Результат этого наступления неизвестен и неопределён, но риски становятся крайне высоки: ВСУ могут разбиться о российскую оборону, но могут и прорвать ее. Или создать иные угрозы - пока наступление не началось, его сценарии сложно оценивать, вероятности любого их них примерно равны.



В случае неблагоприятного для Кремля исхода этого наступления позиции на возможных переговорах будут гораздо слабее. А если произойдет качественное изменение обстановки (скажем, ВСУ выйдут непосредственно к Крыму или даже сумеют войти в него) - тогда переговоров может вообще не быть даже теоретически.



Отсюда и настоятельная необходимость если что-то делать, то прямо сейчас. До этого крайне волнительного момента.



Поэтому и срочный блиц-визит. Попытаться уговорить партнера. Хотя это тоже стратегия чуда - а вдруг оно случится?



Вчера Путин во время интервью произнес примечательную фразу о «лимите боеприпасов», который ввели министерство обороны и Генштаб.



Сразу стоит отметить, что фраза сказана в классической путинской манере - это не я ввел, это они. Как только что не так - Путин тут ни при чем, это кто-то. А я - так, просто рядом был.



В переводе «лимит» можно назвать «снарядным голодом» - определение еще из Первой мировой. И, кстати, одно здесь следует из другого. Сидение в окопах и позиционная война - это всегда дикий дефицит ресурсов, всех без исключения. Какая бы у вас ни была мощная экономика и военная промышленность, это состояние наступает рано или поздно. Неизбежно. Соответственно, нет снарядов - продолжаем вести позиционные боевые действия, так как для маневренной войны нужно прорывать оборону и выходить на простор, а у нас снарядов нет. «…Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет…»©



Абсолютно классическая система с положительной обратной связью, где причина и следствие взаимно друг друга поддерживают и усиливают.



Собственно, поэтому немецкие генералы после Первой мировой разрабатывали теорию блицкрига, советские - теорию глубокого прорыва, так как и тем, и другим было абсолютно очевидно - сидение в окопах приводит только к одному сюжету. И никакому другому. Современные развитые страны пошли по пути создания высокотехнологичного вооружения, чудовищно дорогого, но с той же самой задачей - максимально быстро обеспечить условия для прорыва и маневра. Главное, что вынесли все без исключения нормальные страны после Первой мировой - никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя вести затяжную войну.



Путинские генералы до такой мысли додуматься не смогли. А потому имеем что имеем. Исправить ситуацию при данных условиях невозможно. Промышленность не способна обеспечить позиционную борьбу достаточным количеством вооружений. Даже если бы ее не уничтожили предварительно - все равно не способна. Но ее ко всему прочему еще и уничтожили. Так что чему удивляться-то?



А это уже вопрос не просто к Путину как главнокомандующему, а к Путину как к президенту. Хотя, конечно, у него всегда найдется ответ по той же схеме - а я чё? Это всё они. При чём тут я? Вот если где хорошо - тут, конечно, благодаря мне, а если не очень - то они.



Есть только одно условие, при котором затяжные боевые действия являются решением. Если вы - обороняющаяся сторона. А противник гораздо сильнее вас. Тогда затягивание конфликта приводит к тому, что наступающая сторона рано или поздно, но истощит свой наступательный потенциал, обстановка выровняется, и у вас появляется шанс. Что украинские генералы и сделали. И у них сейчас появляется шанс. Вопрос - используют они его или нет, но по крайней мере условия для него они создали.



А вообще-то, конечно, когда энергетическая сверхдержава ничего не может сделать с командой КВН «95 квартал» - это даже не смешно.



