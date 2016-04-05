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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3866386738683869
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Скорочувати премії напередодні "великого наступу" це як називається?


це називається димотивуюча тупість керівництва, або чергова "зрада".
досвідчені будуть звільнятись а їм на заміну мобілізованих силою за ноги тягнуть
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:17

  Letusrock написав:
  Schmit написав:Скорочувати премії напередодні "великого наступу" це як називається?


це називається димотивуюча тупість керівництва, або чергова "зрада".
досвідчені будуть звільнятись а їм на заміну мобілізованих силою за ноги тягнуть


Не подозревал, что мы воюем за деньги, а не за свободу.
Defort
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:29

Defort ви, наскільки я в курсі, не воюєте ні защо...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:38

  sashaqbl написав:Defort ви, наскільки я в курсі, не воюєте ні защо...


У Вас курс не туда
Defort
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:41

Defort тобто ви в армії?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Defort ви, наскільки я в курсі, не воюєте ні защо...


акаунт створений місяць тому, більшість повідомлень в стилі диванних штурмовиків..
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:03

  Defort написав:
  Letusrock написав:
  Schmit написав:Скорочувати премії напередодні "великого наступу" це як називається?


це називається димотивуюча тупість керівництва, або чергова "зрада".
досвідчені будуть звільнятись а їм на заміну мобілізованих силою за ноги тягнуть


Не подозревал, что мы воюем за деньги, а не за свободу.

За свободу можна воювати і без грошей, якщо все стане хоча б умовно безкоштовним. Для цього і ті, хто виробляють/обслуговують - повинні працювати не за зарплату. Коротше кажучи - воєнний комунізм.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:44

  freeze написав:Зачётный стёб и знание истории КПСС. Многие не поймут.

сделал попытку понять шо за фрукт, поискал в сети. тут важно познавать историю не через одноименные сериалы. )
pilker
 
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