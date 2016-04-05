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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:08
Schmit написав:
Скорочувати премії напередодні "великого наступу" це як називається?
це називається димотивуюча тупість керівництва, або чергова "зрада".
досвідчені будуть звільнятись а їм на заміну мобілізованих силою за ноги тягнуть
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Letusrock
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:17
Letusrock написав: Schmit написав:
Скорочувати премії напередодні "великого наступу" це як називається?
це називається димотивуюча тупість керівництва, або чергова "зрада".
досвідчені будуть звільнятись а їм на заміну мобілізованих силою за ноги тягнуть
Не подозревал, что мы воюем за деньги, а не за свободу.
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Defort
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:29
Defort ви, наскільки я в курсі, не воюєте ні защо...
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sashaqbl
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:38
sashaqbl написав:Defort
ви, наскільки я в курсі, не воюєте ні защо...
У Вас курс не туда
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Defort
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:41
Defort тобто ви в армії?
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sashaqbl
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:45
sashaqbl написав:
Defort ви, наскільки я в курсі, не воюєте ні защо...
акаунт створений місяць тому, більшість повідомлень в стилі диванних штурмовиків..
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Letusrock
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:03
Defort написав: Letusrock написав: Schmit написав:
Скорочувати премії напередодні "великого наступу" це як називається?
це називається димотивуюча тупість керівництва, або чергова "зрада".
досвідчені будуть звільнятись а їм на заміну мобілізованих силою за ноги тягнуть
Не подозревал, что мы воюем за деньги, а не за свободу.
За свободу можна воювати і без грошей, якщо все стане хоча б умовно безкоштовним. Для цього і ті, хто виробляють/обслуговують - повинні працювати не за зарплату. Коротше кажучи - воєнний комунізм.
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Schmit
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:44
freeze написав:
Зачётный стёб и знание истории КПСС. Многие не поймут.
сделал попытку понять шо за фрукт, поискал в сети. тут важно познавать историю не через одноименные сериалы. )
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pilker
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