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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:08
Schmit написав:
Скорочувати премії напередодні "великого наступу" це як називається?
це називається димотивуюча тупість керівництва, або чергова "зрада".
досвідчені будуть звільнятись а їм на заміну мобілізованих силою за ноги тягнуть
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Letusrock
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:29
Defort ви, наскільки я в курсі, не воюєте ні защо...
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sashaqbl
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:41
Defort тобто ви в армії?
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sashaqbl
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:45
sashaqbl написав:
Defort ви, наскільки я в курсі, не воюєте ні защо...
акаунт створений місяць тому, більшість повідомлень в стилі диванних штурмовиків..
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Letusrock
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:03
Defort написав: Letusrock написав: Schmit написав:
Скорочувати премії напередодні "великого наступу" це як називається?
це називається димотивуюча тупість керівництва, або чергова "зрада".
досвідчені будуть звільнятись а їм на заміну мобілізованих силою за ноги тягнуть
Не подозревал, что мы воюем за деньги, а не за свободу.
За свободу можна воювати і без грошей, якщо все стане хоча б умовно безкоштовним. Для цього і ті, хто виробляють/обслуговують - повинні працювати не за зарплату. Коротше кажучи - воєнний комунізм.
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Schmit
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:44
freeze написав:
Зачётный стёб и знание истории КПСС. Многие не поймут.
сделал попытку понять шо за фрукт, поискал в сети. тут важно познавать историю не через одноименные сериалы. )
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pilker
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Додано: Вів 28 бер, 2023 11:00
pilker написав: freeze написав:
Зачётный стёб и знание истории КПСС. Многие не поймут.
сделал попытку понять шо за фрукт, поискал в сети. тут важно познавать историю не через одноименные сериалы. )
Фрукт ничтожный, выражение стало историческим за свою глупость, как будто у Шепилова своей точки зрения нет и надо было примкнуть к чужой. Примерно такое я увидел и в словах ЛАДа. Прямо все примкнули к точке зрения Shamanа. Лад себя позиционирует как Оверумный, а остальных держит за дураков, которые любое гавно схавают. Собственно об этом конфликт, а не про совок, с которым давно все ясно.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 11:26
Schmit написав:
Скорочувати премії напередодні "великого наступу" це як називається?
sashaqbl написав: freeze написав:Ещё три солдата уволилось из бата домой, на замену опять ноль. И два человека подали документы на увольнение, Я не понимаю, что происходит, особовий склад рассасывается куда то, но по фиг, пусть высокое командование думает
.
НУ як я й писав раніше,зниження премій призведе до відтоку солдатів з досвідом.
На заміну їм, в кращому випадку, прийдуть мобілізовані.
І я неодноразово писав - "НЕ думають!"
А все, наче просто!!!
✓Або давати регулярні відпустки що 3міс. на 2тижні))
✓Або НЕ знижувати премії, а ще й додати 50-100К тим, хто на "нулі"- переважно це піхота
✓Або і перший, і другий пункт разом/в тандемі - то, взагалі, була б сильна/мотивована крута армія!👍
п.с.
А знижувати премії за декілька місяців до запланованого наступу - це як стріляння собі в обидві ноги!
Вже хоч би почекали/потерпіли тих декілька місяців/півроку!
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Успіх
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Додано: Вів 28 бер, 2023 11:33
Успіх а з іншого боку….
Платити більше першій лінії - грошей нема.
Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100?? Чим мотивувати наступаючих? Чим мотивувати розвідника, якого треба відправити в очерет на острови на ЛІВИЙ берег Херсонщини, якщо він і в Киселівці чи Прсад- Покровському з Білозеркою сидячи в теплі 100к своїх отримує?
Чим мотивувати пілота полетіти в умовний Маріуполь? Ну хочаб 3300 грн за день бойового вильоту. Звичайно не ціна, але хоть щось. Або щоб він пілот таки підняв ніс вертольота за 1 км від нуля і закинув ці НАРи С-8 через річку. Набравши 30-50-80 метрів над землею під час атаки і ризикуючи вхопити ракету ПЗРК.
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Hotab
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Додано: Вів 28 бер, 2023 11:47
Hotab написав:Успіх
а з іншого боку….
Платити більше першій лінії - грошей нема.
Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100?? Чим мотивувати наступаючих? Чим мотивувати розвідника, якого треба відправити в очерет на острови на ЛІВИЙ берег Херсонщини, якщо він і в Киселівці чи Прсад- Покровському з Білозеркою сидячи в теплі 100к своїх отримує?
Чим мотивувати пілота полетіти в умовний Маріуполь? Ну хочаб 3300 грн за день бойового вильоту. Звичайно не ціна, але хоть щось. Або щоб він пілот таки підняв ніс вертольота за 1 км від нуля і закинув ці НАРи С-8 через річку. Набравши 30-50-80 метрів над землею під час атаки і ризикуючи вхопити ракету ПЗРК.
До речі, давно хотів запитати: наскільки то ефективно так стріляти, з кабрирування? Як визначається місце в якому потрібно зробити залп, кут нахилу, як пілот цей кут нахилу витримує/досягає?
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airmax78
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