Девальвація гривні, з поступовим підвищенням премії тим,хто на першій лінії.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 11:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Девальвація гривні, з поступовим підвищенням премії тим,хто на першій лінії.
Додано: Вів 28 бер, 2023 12:15
А я з вищенаписаним і не сперечаюсь.
Лише теж хочу додати(вже неодноразово писав) - бойові розрахунки, які безпосередньо беруть участь в бойових діях НА ПРАВОМУ БЕРЕЗІ, стріляють щодня по орках і отримують "атвєтку" - отримали теж 30К!
Як їх тепер замотивувати виконувати старанно свою роботу, а не ухилятись/сачкувати/лінитись і т.п.???
А ті, що у сусідній батареї загинули?
А ті, що поранені?
Їхні побратими тепер відважніше підуть на їхнє місце, чи будуть всіма правдами і неправдами косити?
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