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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3867386838693870
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Успіх а з іншого боку….
Платити більше першій лінії - грошей нема.
Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100??

Девальвація гривні, з поступовим підвищенням премії тим,хто на першій лінії.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 12:15

  Hotab написав:Успіх а з іншого боку….
Платити більше першій лінії - грошей нема.
Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100?? Чим мотивувати наступаючих? Чим мотивувати розвідника, якого треба відправити в очерет на острови на ЛІВИЙ берег Херсонщини, якщо він і в Киселівці чи Прсад- Покровському з Білозеркою сидячи в теплі 100к своїх отримує?
Чим мотивувати пілота полетіти в умовний Маріуполь? Ну хочаб 3300 грн за день бойового вильоту. Звичайно не ціна, але хоть щось. Або щоб він пілот таки підняв ніс вертольота за 1 км від нуля і закинув ці НАРи С-8 через річку. Набравши 30-50-80 метрів над землею під час атаки і ризикуючи вхопити ракету ПЗРК.
А я з вищенаписаним і не сперечаюсь.
Лише теж хочу додати(вже неодноразово писав) - бойові розрахунки, які безпосередньо беруть участь в бойових діях НА ПРАВОМУ БЕРЕЗІ, стріляють щодня по орках і отримують "атвєтку" - отримали теж 30К!
Як їх тепер замотивувати виконувати старанно свою роботу, а не ухилятись/сачкувати/лінитись і т.п.???
А ті, що у сусідній батареї загинули?
А ті, що поранені?
Їхні побратими тепер відважніше підуть на їхнє місце, чи будуть всіма правдами і неправдами косити?
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 12:28

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:13

  airmax78 написав:
  Hotab написав:Успіх а з іншого боку….
Платити більше першій лінії - грошей нема.
Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100?? Чим мотивувати наступаючих? Чим мотивувати розвідника, якого треба відправити в очерет на острови на ЛІВИЙ берег Херсонщини, якщо він і в Киселівці чи Прсад- Покровському з Білозеркою сидячи в теплі 100к своїх отримує?
Чим мотивувати пілота полетіти в умовний Маріуполь? Ну хочаб 3300 грн за день бойового вильоту. Звичайно не ціна, але хоть щось. Або щоб він пілот таки підняв ніс вертольота за 1 км від нуля і закинув ці НАРи С-8 через річку. Набравши 30-50-80 метрів над землею під час атаки і ризикуючи вхопити ракету ПЗРК.

До речі, давно хотів запитати: наскільки то ефективно так стріляти, з кабрирування? Як визначається місце в якому потрібно зробити залп, кут нахилу, як пілот цей кут нахилу витримує/досягає?


Якщо це порібно, то потрібно відповідне навчання, налітати купу часу, потім само стане зрозумілим.
Defort
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я не учел этот момент в своих прогнозах. Теперь начнется отток желающих служить в ВСУ.
Надо было не вознаграждение срезать, а гривню девальвировать.
Зображення
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:13

  Zebra написав:Я не учел этот момент в своих прогнозах. Теперь начнется отток желающих служить в ВСУ.
Надо было не вознаграждение срезать, а гривню девальвировать.
https://kept.com.ua/Obx/photo_2023-03-28_15-04-18.jpg



не буде жодного відтоку...
на їх місце привезуть більше в рази...
Львів, область - метуть навіть на ринках, воєнкоми - такі вгодовані кабани, мордяки аж лосняться на сонці, мордовороти - 2*2 :shock:

приходять на підприємства, ті зобов"язані подавати списки працівників чол. статі (військовозобов"язаних), сидять на підприємствах днями, тут же роздають через керівництво або безпосередньо самі повістки і одразу у Яворів.

Уже купу знайомих забрали за лютий-березень.

п.с.дехто пішов сам, навіть незважаючи на зниження оплати: 20+30=50тис, у Львові та області роботи особливо немає... :?
Востаннє редагувалось jump в Вів 28 бер, 2023 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:15

💰На цьому тижні фінансування нашого бюджету від міжнародних партнерів з початку повномасштабної війни перетнуло позначку у 40 млрд $.

🧮32,1 млрд $ за минулий 2022-й рік, у і тут за цей вже прийшло більше 8-ми мільярдів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:22

  jump написав:
  Zebra написав:Я не учел этот момент в своих прогнозах. Теперь начнется отток желающих служить в ВСУ.
Надо было не вознаграждение срезать, а гривню девальвировать.
https://kept.com.ua/Obx/photo_2023-03-28_15-04-18.jpg



не буде жодного відтоку...
на їх місце привезуть більше в рази...
Львів, область - метуть навіть на ринках, воєнкоми - такі вгодовані кабани, мордяки аж лосняться на сонці, мордовороти - 2*2 :shock:

приходять на підприємства, ті зобов"язані подавати списки працівників чол. статі (військовозобов"язаних), сидять на підприємствах днями, тут же роздають через керівництво або безпосередньо самі повістки і одразу у Яворів.

Уже купу знайомих забрали за лютий-березень.

п.с.дехто пішов сам, навіть незважаючи на зниження оплати: 20+30=50тис, у Львові та області роботи особливо немає... :?

У солдатів під час війни не повинно бути жодних думок, що у депутата, прокурора, судді чи міністра у тилу З/П вища. Тепер будуть. Почнеться саботаж. Ніхто не зобов'язаний захищати приватну власність (землю, нерухомість, бізнес і т.п.) ціною власного життя і здоров'я за неринковими тарифами (вагнерівцям навіть у тилу платять в кілька разів більше). Отже почнеться разложеніє. Кріпосного права якби немає, і війна не привід при зростаючих ЗВР (!!!) зажимати оклад під час війни.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:51

  Успіх написав:
  Hotab написав:Успіх а з іншого боку….
Платити більше першій лінії - грошей нема.
Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100?? Чим мотивувати наступаючих? Чим мотивувати розвідника, якого треба відправити в очерет на острови на ЛІВИЙ берег Херсонщини, якщо він і в Киселівці чи Прсад- Покровському з Білозеркою сидячи в теплі 100к своїх отримує?
Чим мотивувати пілота полетіти в умовний Маріуполь? Ну хочаб 3300 грн за день бойового вильоту. Звичайно не ціна, але хоть щось. Або щоб він пілот таки підняв ніс вертольота за 1 км від нуля і закинув ці НАРи С-8 через річку. Набравши 30-50-80 метрів над землею під час атаки і ризикуючи вхопити ракету ПЗРК.
А я з вищенаписаним і не сперечаюсь.
Лише теж хочу додати(вже неодноразово писав) - бойові розрахунки, які безпосередньо беруть участь в бойових діях НА ПРАВОМУ БЕРЕЗІ, стріляють щодня по орках і отримують "атвєтку" - отримали теж 30К!
Як їх тепер замотивувати виконувати старанно свою роботу, а не ухилятись/сачкувати/лінитись і т.п.???
А ті, що у сусідній батареї загинули?
А ті, що поранені?
Їхні побратими тепер відважніше підуть на їхнє місце, чи будуть всіма правдами і неправдами косити?
це чудово що платять хоть щось , а не прикриваються конституцією
yama
 
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