RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3868386938703871>
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Успіх а з іншого боку….
Платити більше першій лінії - грошей нема.
Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100??

Девальвація гривні, з поступовим підвищенням премії тим,хто на першій лінії.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1189
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 12:15

  Hotab написав:Успіх а з іншого боку….
Платити більше першій лінії - грошей нема.
Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100?? Чим мотивувати наступаючих? Чим мотивувати розвідника, якого треба відправити в очерет на острови на ЛІВИЙ берег Херсонщини, якщо він і в Киселівці чи Прсад- Покровському з Білозеркою сидячи в теплі 100к своїх отримує?
Чим мотивувати пілота полетіти в умовний Маріуполь? Ну хочаб 3300 грн за день бойового вильоту. Звичайно не ціна, але хоть щось. Або щоб він пілот таки підняв ніс вертольота за 1 км від нуля і закинув ці НАРи С-8 через річку. Набравши 30-50-80 метрів над землею під час атаки і ризикуючи вхопити ракету ПЗРК.
А я з вищенаписаним і не сперечаюсь.
Лише теж хочу додати(вже неодноразово писав) - бойові розрахунки, які безпосередньо беруть участь в бойових діях НА ПРАВОМУ БЕРЕЗІ, стріляють щодня по орках і отримують "атвєтку" - отримали теж 30К!
Як їх тепер замотивувати виконувати старанно свою роботу, а не ухилятись/сачкувати/лінитись і т.п.???
А ті, що у сусідній батареї загинули?
А ті, що поранені?
Їхні побратими тепер відважніше підуть на їхнє місце, чи будуть всіма правдами і неправдами косити?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4580
З нами з: 18.03.21
Подякував: 180 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 12:28

Schmit
 
Повідомлень: 3533
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:13

  airmax78 написав:
  Hotab написав:Успіх а з іншого боку….
Платити більше першій лінії - грошей нема.
Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100?? Чим мотивувати наступаючих? Чим мотивувати розвідника, якого треба відправити в очерет на острови на ЛІВИЙ берег Херсонщини, якщо він і в Киселівці чи Прсад- Покровському з Білозеркою сидячи в теплі 100к своїх отримує?
Чим мотивувати пілота полетіти в умовний Маріуполь? Ну хочаб 3300 грн за день бойового вильоту. Звичайно не ціна, але хоть щось. Або щоб він пілот таки підняв ніс вертольота за 1 км від нуля і закинув ці НАРи С-8 через річку. Набравши 30-50-80 метрів над землею під час атаки і ризикуючи вхопити ракету ПЗРК.

До речі, давно хотів запитати: наскільки то ефективно так стріляти, з кабрирування? Як визначається місце в якому потрібно зробити залп, кут нахилу, як пілот цей кут нахилу витримує/досягає?


Якщо це порібно, то потрібно відповідне навчання, налітати купу часу, потім само стане зрозумілим.
Defort
 
Повідомлень: 22
З нами з: 09.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я не учел этот момент в своих прогнозах. Теперь начнется отток желающих служить в ВСУ.
Надо было не вознаграждение срезать, а гривню девальвировать.
Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11901
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1766 раз.
Подякували: 2611 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:13

  Zebra написав:Я не учел этот момент в своих прогнозах. Теперь начнется отток желающих служить в ВСУ.
Надо было не вознаграждение срезать, а гривню девальвировать.
https://kept.com.ua/Obx/photo_2023-03-28_15-04-18.jpg



не буде жодного відтоку...
на їх місце привезуть більше в рази...
Львів, область - метуть навіть на ринках, воєнкоми - такі вгодовані кабани, мордяки аж лосняться на сонці, мордовороти - 2*2 :shock:

приходять на підприємства, ті зобов"язані подавати списки працівників чол. статі (військовозобов"язаних), сидять на підприємствах днями, тут же роздають через керівництво або безпосередньо самі повістки і одразу у Яворів.

Уже купу знайомих забрали за лютий-березень.

п.с.дехто пішов сам, навіть незважаючи на зниження оплати: 20+30=50тис, у Львові та області роботи особливо немає... :?
Востаннє редагувалось jump в Вів 28 бер, 2023 14:17, всього редагувалось 1 раз.
jump
 
Повідомлень: 3992
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:15

💰На цьому тижні фінансування нашого бюджету від міжнародних партнерів з початку повномасштабної війни перетнуло позначку у 40 млрд $.

🧮32,1 млрд $ за минулий 2022-й рік, у і тут за цей вже прийшло більше 8-ми мільярдів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17342
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2122 раз.
Подякували: 3016 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:51

  Успіх написав:
  Hotab написав:Успіх а з іншого боку….
Платити більше першій лінії - грошей нема.
Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100?? Чим мотивувати наступаючих? Чим мотивувати розвідника, якого треба відправити в очерет на острови на ЛІВИЙ берег Херсонщини, якщо він і в Киселівці чи Прсад- Покровському з Білозеркою сидячи в теплі 100к своїх отримує?
Чим мотивувати пілота полетіти в умовний Маріуполь? Ну хочаб 3300 грн за день бойового вильоту. Звичайно не ціна, але хоть щось. Або щоб він пілот таки підняв ніс вертольота за 1 км від нуля і закинув ці НАРи С-8 через річку. Набравши 30-50-80 метрів над землею під час атаки і ризикуючи вхопити ракету ПЗРК.
А я з вищенаписаним і не сперечаюсь.
Лише теж хочу додати(вже неодноразово писав) - бойові розрахунки, які безпосередньо беруть участь в бойових діях НА ПРАВОМУ БЕРЕЗІ, стріляють щодня по орках і отримують "атвєтку" - отримали теж 30К!
Як їх тепер замотивувати виконувати старанно свою роботу, а не ухилятись/сачкувати/лінитись і т.п.???
А ті, що у сусідній батареї загинули?
А ті, що поранені?
Їхні побратими тепер відважніше підуть на їхнє місце, чи будуть всіма правдами і неправдами косити?
це чудово що платять хоть щось , а не прикриваються конституцією
yama
 
Повідомлень: 4340
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8649 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:не буде жодного відтоку...
на їх місце привезуть більше в рази...
Львів, область - метуть навіть на ринках, воєнкоми - такі вгодовані кабани, мордяки аж лосняться на сонці, мордовороти - 2*2

приходять на підприємства, ті зобов"язані подавати списки працівників чол. статі (військовозобов"язаних), сидять на підприємствах днями, тут же роздають через керівництво або безпосередньо самі повістки і одразу у Яворів.

Уже купу знайомих забрали за лютий-березень.


тобто план керівництва був такий щоб замість мотивованого АТОшника із зп 100тис, силою притягнути двух мобілізованих з переляканими очима - і платити їм по 50 (чи скільки там). Небачу логіки
Letusrock
 
Повідомлень: 392
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:22

  Zebra написав:У орків платять від 195 тисяч рублів (від 2500 доларів) по всій окупованій зоні.
За 700-800 баксів базового окладу армія деградує і все завершиться фіаско.

Ты идиот ?????

Гробами и шубами платят у рашистов
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7828
З нами з: 31.08.09
Подякував: 521 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 3868386938703871>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114536
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 484434
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5070
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.