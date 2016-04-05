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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 бер, 2023 16:23
Zebra написав: pesikot написав: Zebra написав:
У солдатів під час війни не повинно бути жодних думок, що у депутата, прокурора, судді чи міністра у тилу З/П вища. Тепер будуть. Почнеться саботаж. Ніхто не зобов'язаний захищати приватну власність (землю, нерухомість, бізнес і т.п.) ціною власного життя і здоров'я за неринковими тарифами (вагнерівцям навіть у тилу платять в кілька разів більше). Отже почнеться разложеніє. Кріпосного права якби немає, і війна не привід при зростаючих ЗВР (!!!) зажимати оклад під час війни.
А это пишет тот же самый Zebra
, который мужественно остался в осажденном городе и презирал всех, кто выехал ?
Ты же тогда не писал о ЗП депутатов, прокуроров
Ты писал, как ты помогал тер.обороне. Помогал ли ?
А теперь говоришь о деньгах
Может ты и остался из-за денег(или товар у тебя остался) и твоя третья позиция обличителя не при чём ?
Или ты ждал, что зайдёт РФ в Чернигов и ты будешь в шоколаде
У тебя куриная память, ты придумаешь то что я никогда не писал, перекручиваешь и выдаешь за истину.
То есть, ты не писал, что презираешь выехавших ?
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Додано: Вів 28 бер, 2023 16:32
yama написав:
це чудово що платять хоть щось
Це рік тому всі б військові Вам би сказали "Так!"(Ющенко ©😀)
І потрібно було ще тоді, зробити щось приблизне, як зараз - а то і ще менше платити!
Але!
Але що-другий місяць трошки(пару тисяч) докидати до премії!
І щоб ми вийшли на теперішні цифри тільки зараз, або навіть, влітку!
Але, якщо так не зробили/затупили/не знали на перед і т.д. - то вже зараз зовсім не варто було робити отаке "обрізання"!!!
От уявіть - Ви пішли на завод без жодного досвіду(а багато хто - і без теорії роботи) - і вас Не поспішаючи, почали вчити, на зварювальника... і вам дали за перший місяць 30К, а далі почали платити 100К щомісяця!
І от, коли Ви за рік часу, вже стали, професійним зварювальником (ну чи майже професійним) - а Вам раз і знову почали платити за Вашу роботу(яку ви вже добре знаєте і вмієте робити - а рік тому, то і зеленого поняття не мали) - знову 30К!
То яка буде реакція на таке?
Який буде стимул/бажання далі якісно виконувати свою роботу?
Чи не буде бажання тепер десь більше "пошаритись/побайдикувати", а роботи зробити по-мінімуму і як небудь?
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 28 бер, 2023 16:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 16:34
airmax78 написав: Hotab написав:Успіх
а з іншого боку….
Платити більше першій лінії - грошей нема.
Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100?? Чим мотивувати наступаючих? Чим мотивувати розвідника, якого треба відправити в очерет на острови на ЛІВИЙ берег Херсонщини, якщо він і в Киселівці чи Прсад- Покровському з Білозеркою сидячи в теплі 100к своїх отримує?
Чим мотивувати пілота полетіти в умовний Маріуполь? Ну хочаб 3300 грн за день бойового вильоту. Звичайно не ціна, але хоть щось. Або щоб він пілот таки підняв ніс вертольота за 1 км від нуля і закинув ці НАРи С-8 через річку. Набравши 30-50-80 метрів над землею під час атаки і ризикуючи вхопити ракету ПЗРК.
До речі, давно хотів запитати: наскільки то ефективно так стріляти, з кабрирування? Як визначається місце в якому потрібно зробити залп, кут нахилу, як пілот цей кут нахилу витримує/досягає?
Витримується швидкість і кут кабрування в момент пуску (це прицілювання по дальності, по швидкості і куту є прицільні таблиці) ). Ще витримується курс польоту (це прицілювання по напряму) . Важливо прибрати ковзання (скольжение) , щоб ніс (а отже і напрям ракет) був направлений по напрямку польоту. Не було ковзання на праве чи ліве крило.
В принципі нар с-8 зброя площадна, не високоточна. 40 ракет з двох блоків (або 80 з двох машин) десь там щось накриють. Але… звичайно град 122мм набагато краще, чим ці 80мм
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 28 бер, 2023 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 16:56
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