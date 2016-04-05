Додано: Вів 28 бер, 2023 16:32

yama написав: це чудово що платять хоть щось це чудово що платять хоть щось

Це рік тому всі б військові Вам би сказали "Так!"(Ющенко ©😀)І потрібно було ще тоді, зробити щось приблизне, як зараз - а то і ще менше платити!Але!Але що-другий місяць трошки(пару тисяч) докидати до премії!І щоб ми вийшли на теперішні цифри тільки зараз, або навіть, влітку!Але, якщо так не зробили/затупили/не знали на перед і т.д. - то вже зараз зовсім не варто було робити отаке "обрізання"!!!От уявіть - Ви пішли на завод без жодного досвіду(а багато хто - і без теорії роботи) - і вас Не поспішаючи, почали вчити, на зварювальника... і вам дали за перший місяць 30К, а далі почали платити 100К щомісяця!І от, коли Ви за рік часу, вже стали, професійним зварювальником (ну чи майже професійним) - а Вам раз і знову почали платити за Вашу роботу(яку ви вже добре знаєте і вмієте робити - а рік тому, то і зеленого поняття не мали) - знову 30К!То яка буде реакція на таке?Який буде стимул/бажання далі якісно виконувати свою роботу?Чи не буде бажання тепер десь більше "пошаритись/побайдикувати", а роботи зробити по-мінімуму і як небудь?