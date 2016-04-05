RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3868386938703871
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:34

  airmax78 написав:
  Hotab написав:Успіх а з іншого боку….
Платити більше першій лінії - грошей нема.
Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100?? Чим мотивувати наступаючих? Чим мотивувати розвідника, якого треба відправити в очерет на острови на ЛІВИЙ берег Херсонщини, якщо він і в Киселівці чи Прсад- Покровському з Білозеркою сидячи в теплі 100к своїх отримує?
Чим мотивувати пілота полетіти в умовний Маріуполь? Ну хочаб 3300 грн за день бойового вильоту. Звичайно не ціна, але хоть щось. Або щоб він пілот таки підняв ніс вертольота за 1 км від нуля і закинув ці НАРи С-8 через річку. Набравши 30-50-80 метрів над землею під час атаки і ризикуючи вхопити ракету ПЗРК.

До речі, давно хотів запитати: наскільки то ефективно так стріляти, з кабрирування? Як визначається місце в якому потрібно зробити залп, кут нахилу, як пілот цей кут нахилу витримує/досягає?

Витримується швидкість і кут кабрування в момент пуску (це прицілювання по дальності, по швидкості і куту є прицільні таблиці) ). Ще витримується курс польоту (це прицілювання по напряму) . Важливо прибрати ковзання (скольжение) , щоб ніс (а отже і напрям ракет) був направлений по напрямку польоту. Не було ковзання на праве чи ліве крило.
В принципі нар с-8 зброя площадна, не високоточна. 40 ракет з двох блоків (або 80 з двох машин) десь там щось накриють. Але… звичайно град 122мм набагато краще, чим ці 80мм
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 бер, 2023 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8760
З нами з: 15.02.09
Подякував: 558 раз.
Подякували: 1941 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:42

  Letusrock написав:
  jump написав:не буде жодного відтоку...
на їх місце привезуть більше в рази...
Львів, область - метуть навіть на ринках, воєнкоми - такі вгодовані кабани, мордяки аж лосняться на сонці, мордовороти - 2*2

приходять на підприємства, ті зобов"язані подавати списки працівників чол. статі (військовозобов"язаних), сидять на підприємствах днями, тут же роздають через керівництво або безпосередньо самі повістки і одразу у Яворів.

Уже купу знайомих забрали за лютий-березень.


тобто план керівництва був такий щоб замість мотивованого АТОшника із зп 100тис, силою притягнути двух мобілізованих з переляканими очима - і платити їм по 50 (чи скільки там). Небачу логіки


логіка в армії?! :shock:

є й інша сторона:
армія - це єдиний на даний момент потужний роботодавець, який платить пристойні кошти, ще й своєчасно!

знайомий, 52р., залишився без роботи, перебивався дрібничковими зарібками, пробував без успіху всякі баядери/фуджікури і тп. - там конвеєр йде на роботу і такий же конвеєр виходить за кілька місяців, бо можна здохнути за 12тис офіц. і це за умови відсутності зняття зп за усякі на їх думку косяки. А дитина вчиться в універі на ІТ, треба щокурсу відлистати кілька десятків тис. грн лише офіційно. Забугор закритий. От і фініта ля комедія :cry: Пішов в армію, уже на завершальному етапі навчання, розраховує на 50тис., буде за що дитині навчання оплатити, ще й жінці перекинути на життя-буття
Востаннє редагувалось jump в Вів 28 бер, 2023 17:44, всього редагувалось 1 раз.
jump
 
Повідомлень: 3993
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:15

  Hotab написав:
  airmax78 написав:
  Hotab написав:Успіх а з іншого боку….
Платити більше першій лінії - грошей нема.
Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100?? Чим мотивувати наступаючих? Чим мотивувати розвідника, якого треба відправити в очерет на острови на ЛІВИЙ берег Херсонщини, якщо він і в Киселівці чи Прсад- Покровському з Білозеркою сидячи в теплі 100к своїх отримує?
Чим мотивувати пілота полетіти в умовний Маріуполь? Ну хочаб 3300 грн за день бойового вильоту. Звичайно не ціна, але хоть щось. Або щоб він пілот таки підняв ніс вертольота за 1 км від нуля і закинув ці НАРи С-8 через річку. Набравши 30-50-80 метрів над землею під час атаки і ризикуючи вхопити ракету ПЗРК.

До речі, давно хотів запитати: наскільки то ефективно так стріляти, з кабрирування? Як визначається місце в якому потрібно зробити залп, кут нахилу, як пілот цей кут нахилу витримує/досягає?

Витримується швидкість і кут кабрування в момент пуску (це прицілювання по дальності, по швидкості і куту є прицільні таблиці) ). Ще витримується курс польоту (це прицілювання по напряму) . Важливо прибрати ковзання (скольжение) , щоб ніс (а отже і напрям ракет) був направлений по напрямку польоту. Не було ковзання на праве чи ліве крило.
В принципі нар с-8 зброя площадна, не високоточна. 40 ракет з двох блоків (або 80 з двох машин) десь там щось накриють. Але… звичайно град 122мм набагато краще, чим ці 80мм

Учитываю возможную потерю выученного пилота не в звании летёхи(вы ж майор минимум?) и сам раритет ценой лям зелени - имеет ли этот показной идиотизм в настоящее время смысл? А 50ти летний 375й Урал с Градом "мэйд ин глубокий застой" за 35км никакая расейская арта не достанет, даже Пион с Гиацинтом
Или всё таки точность на порядок выше и можно попасть чуть ли не в избушку за 5-7км и стереть её с "постояльцами"?
барабашов
 
Повідомлень: 3094
З нами з: 16.06.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:23

  jump написав:
  Letusrock написав:
  jump написав:не буде жодного відтоку...
на їх місце привезуть більше в рази...
Львів, область - метуть навіть на ринках, воєнкоми - такі вгодовані кабани, мордяки аж лосняться на сонці, мордовороти - 2*2

приходять на підприємства, ті зобов"язані подавати списки працівників чол. статі (військовозобов"язаних), сидять на підприємствах днями, тут же роздають через керівництво або безпосередньо самі повістки і одразу у Яворів.

Уже купу знайомих забрали за лютий-березень.


тобто план керівництва був такий щоб замість мотивованого АТОшника із зп 100тис, силою притягнути двух мобілізованих з переляканими очима - і платити їм по 50 (чи скільки там). Небачу логіки


логіка в армії?! :shock:

є й інша сторона:
армія - це єдиний на даний момент потужний роботодавець, який платить пристойні кошти, ще й своєчасно!

знайомий, 52р., залишився без роботи, перебивався дрібничковими зарібками, пробував без успіху всякі баядери/фуджікури і тп. - там конвеєр йде на роботу і такий же конвеєр виходить за кілька місяців, бо можна здохнути за 12тис офіц. і це за умови відсутності зняття зп за усякі на їх думку косяки. А дитина вчиться в універі на ІТ, треба щокурсу відлистати кілька десятків тис. грн лише офіційно. Забугор закритий. От і фініта ля комедія :cry: Пішов в армію, уже на завершальному етапі навчання, розраховує на 50тис., буде за що дитині навчання оплатити, ще й жінці перекинути на життя-буття

Уж пэздэтсь просто
Сперва платим зарплату на кашу и хлеб, яйца то уже деликатес для "слуг того народа", а потом хороним тех, кто и так до пенсии не доживает из-за проблем с нашей долбаной медициной(если что у самого два микроинфаркта в 44-45 было, чуть ли не 30кг скинул за квартал)
Конституцию и саму страницу с обязанностями гражданина Юзику и Кошевому в руки, привязать их к мачтам на башнях на Абрамсах, как в последнем "Безумном Максе" и вперёд с бывшими ОПЗЖыстами во главе бронепоезда на прорыв на Мелитополь
Твари просто оху...вшие
барабашов
 
Повідомлень: 3094
З нами з: 16.06.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:29

  барабашов написав:Учитываю возможную потерю выученного пилота не в звании летёхи(вы ж майор минимум?) и сам раритет ценой лям зелени - имеет ли этот показной идиотизм в настоящее время смысл? А 50ти летний 375й Урал с Градом "мэйд ин глубокий застой" за 35км никакая расейская арта не достанет, даже Пион с Гиацинтом
Или всё таки точность на порядок выше и можно попасть чуть ли не в избушку за 5-7км и стереть её с "постояльцами"?

Ну град все же 20 км, не 35
Но вы правы, что во многом идиотизм.
Имеет смысл если надо срочно закрыть дыру в прорыве, где нет арты или рсзо.
Точность не выше, чем у града, если мы говорим о стрельбе нар с кабрирования. Угол кабрирование и курс могут запросто сбиться -+ несколько градусов. И будет существенно мимо. В общем риск действительно не оправдан.
Пока вертолеты не будут уметь пускать ПТУР этак с 10км по лазерной указке от ПАН или условного байракиара, использование их для ударов малоэффективно. Потому в первую очередь медэвакуация, срочная доставка десанта куда надо и подобные задачи. Где риск оправдывается результатом.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8760
З нами з: 15.02.09
Подякував: 558 раз.
Подякували: 1941 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 3868386938703871
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114537
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 484441
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5070
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.