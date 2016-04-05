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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 бер, 2023 16:34
airmax78 написав: Hotab написав:Успіх
а з іншого боку….
Платити більше першій лінії - грошей нема.
Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100?? Чим мотивувати наступаючих? Чим мотивувати розвідника, якого треба відправити в очерет на острови на ЛІВИЙ берег Херсонщини, якщо він і в Киселівці чи Прсад- Покровському з Білозеркою сидячи в теплі 100к своїх отримує?
Чим мотивувати пілота полетіти в умовний Маріуполь? Ну хочаб 3300 грн за день бойового вильоту. Звичайно не ціна, але хоть щось. Або щоб він пілот таки підняв ніс вертольота за 1 км від нуля і закинув ці НАРи С-8 через річку. Набравши 30-50-80 метрів над землею під час атаки і ризикуючи вхопити ракету ПЗРК.
До речі, давно хотів запитати: наскільки то ефективно так стріляти, з кабрирування? Як визначається місце в якому потрібно зробити залп, кут нахилу, як пілот цей кут нахилу витримує/досягає?
Витримується швидкість і кут кабрування в момент пуску (це прицілювання по дальності, по швидкості і куту є прицільні таблиці) ). Ще витримується курс польоту (це прицілювання по напряму) . Важливо прибрати ковзання (скольжение) , щоб ніс (а отже і напрям ракет) був направлений по напрямку польоту. Не було ковзання на праве чи ліве крило.
В принципі нар с-8 зброя площадна, не високоточна. 40 ракет з двох блоків (або 80 з двох машин) десь там щось накриють. Але… звичайно град 122мм набагато краще, чим ці 80мм
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 28 бер, 2023 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 17:42
Letusrock написав: jump написав:
не буде жодного відтоку...
на їх місце привезуть більше в рази...
Львів, область - метуть навіть на ринках, воєнкоми - такі вгодовані кабани, мордяки аж лосняться на сонці, мордовороти - 2*2
приходять на підприємства, ті зобов"язані подавати списки працівників чол. статі (військовозобов"язаних), сидять на підприємствах днями, тут же роздають через керівництво або безпосередньо самі повістки і одразу у Яворів.
Уже купу знайомих забрали за лютий-березень.
тобто план керівництва був такий щоб замість мотивованого АТОшника із зп 100тис, силою притягнути двух мобілізованих з переляканими очима - і платити їм по 50 (чи скільки там). Небачу логіки
логіка в армії?!
є й інша сторона:
армія - це єдиний на даний момент потужний роботодавець, який платить пристойні кошти, ще й своєчасно!
знайомий, 52р., залишився без роботи, перебивався дрібничковими зарібками, пробував без успіху всякі баядери/фуджікури і тп. - там конвеєр йде на роботу і такий же конвеєр виходить за кілька місяців, бо можна здохнути за 12тис офіц. і це за умови відсутності зняття зп за усякі на їх думку косяки. А дитина вчиться в універі на ІТ, треба щокурсу відлистати кілька десятків тис. грн лише офіційно. Забугор закритий. От і фініта ля комедія
Пішов в армію, уже на завершальному етапі навчання, розраховує на 50тис., буде за що дитині навчання оплатити, ще й жінці перекинути на життя-буття
Востаннє редагувалось jump
в Вів 28 бер, 2023 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 18:15
Hotab написав: airmax78 написав: Hotab написав:Успіх
а з іншого боку….
Платити більше першій лінії - грошей нема.
Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100?? Чим мотивувати наступаючих? Чим мотивувати розвідника, якого треба відправити в очерет на острови на ЛІВИЙ берег Херсонщини, якщо він і в Киселівці чи Прсад- Покровському з Білозеркою сидячи в теплі 100к своїх отримує?
Чим мотивувати пілота полетіти в умовний Маріуполь? Ну хочаб 3300 грн за день бойового вильоту. Звичайно не ціна, але хоть щось. Або щоб він пілот таки підняв ніс вертольота за 1 км від нуля і закинув ці НАРи С-8 через річку. Набравши 30-50-80 метрів над землею під час атаки і ризикуючи вхопити ракету ПЗРК.
До речі, давно хотів запитати: наскільки то ефективно так стріляти, з кабрирування? Як визначається місце в якому потрібно зробити залп, кут нахилу, як пілот цей кут нахилу витримує/досягає?
Витримується швидкість і кут кабрування в момент пуску (це прицілювання по дальності, по швидкості і куту є прицільні таблиці) ). Ще витримується курс польоту (це прицілювання по напряму) . Важливо прибрати ковзання (скольжение) , щоб ніс (а отже і напрям ракет) був направлений по напрямку польоту. Не було ковзання на праве чи ліве крило.
В принципі нар с-8 зброя площадна, не високоточна. 40 ракет з двох блоків (або 80 з двох машин) десь там щось накриють. Але… звичайно град 122мм набагато краще, чим ці 80мм
Учитываю возможную потерю выученного пилота не в звании летёхи(вы ж майор минимум?) и сам раритет ценой лям зелени - имеет ли этот показной идиотизм в настоящее время смысл? А 50ти летний 375й Урал с Градом "мэйд ин глубокий застой" за 35км никакая расейская арта не достанет, даже Пион с Гиацинтом
Или всё таки точность на порядок выше и можно попасть чуть ли не в избушку за 5-7км и стереть её с "постояльцами"?
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Додано: Вів 28 бер, 2023 18:23
jump написав: Letusrock написав: jump написав:
не буде жодного відтоку...
на їх місце привезуть більше в рази...
Львів, область - метуть навіть на ринках, воєнкоми - такі вгодовані кабани, мордяки аж лосняться на сонці, мордовороти - 2*2
приходять на підприємства, ті зобов"язані подавати списки працівників чол. статі (військовозобов"язаних), сидять на підприємствах днями, тут же роздають через керівництво або безпосередньо самі повістки і одразу у Яворів.
Уже купу знайомих забрали за лютий-березень.
тобто план керівництва був такий щоб замість мотивованого АТОшника із зп 100тис, силою притягнути двух мобілізованих з переляканими очима - і платити їм по 50 (чи скільки там). Небачу логіки
логіка в армії?!
є й інша сторона:
армія - це єдиний на даний момент потужний роботодавець, який платить пристойні кошти, ще й своєчасно!
знайомий, 52р., залишився без роботи, перебивався дрібничковими зарібками, пробував без успіху всякі баядери/фуджікури і тп. - там конвеєр йде на роботу і такий же конвеєр виходить за кілька місяців, бо можна здохнути за 12тис офіц. і це за умови відсутності зняття зп за усякі на їх думку косяки. А дитина вчиться в універі на ІТ, треба щокурсу відлистати кілька десятків тис. грн лише офіційно. Забугор закритий. От і фініта ля комедія
Пішов в армію, уже на завершальному етапі навчання, розраховує на 50тис., буде за що дитині навчання оплатити, ще й жінці перекинути на життя-буття
Уж пэздэтсь просто
Сперва платим зарплату на кашу и хлеб, яйца то уже деликатес для "слуг того народа", а потом хороним тех, кто и так до пенсии не доживает из-за проблем с нашей долбаной медициной(если что у самого два микроинфаркта в 44-45 было, чуть ли не 30кг скинул за квартал)
Конституцию и саму страницу с обязанностями гражданина Юзику и Кошевому в руки, привязать их к мачтам на башнях на Абрамсах, как в последнем "Безумном Максе" и вперёд с бывшими ОПЗЖыстами во главе бронепоезда на прорыв на Мелитополь
Твари просто оху...вшие
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барабашов
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Додано: Вів 28 бер, 2023 18:29
барабашов написав:
Учитываю возможную потерю выученного пилота не в звании летёхи(вы ж майор минимум?) и сам раритет ценой лям зелени - имеет ли этот показной идиотизм в настоящее время смысл? А 50ти летний 375й Урал с Градом "мэйд ин глубокий застой" за 35км никакая расейская арта не достанет, даже Пион с Гиацинтом
Или всё таки точность на порядок выше и можно попасть чуть ли не в избушку за 5-7км и стереть её с "постояльцами"?
Ну град все же 20 км, не 35
Но вы правы, что во многом идиотизм.
Имеет смысл если надо срочно закрыть дыру в прорыве, где нет арты или рсзо.
Точность не выше, чем у града, если мы говорим о стрельбе нар с кабрирования. Угол кабрирование и курс могут запросто сбиться -+ несколько градусов. И будет существенно мимо. В общем риск действительно не оправдан.
Пока вертолеты не будут уметь пускать ПТУР этак с 10км по лазерной указке от ПАН или условного байракиара, использование их для ударов малоэффективно. Потому в первую очередь медэвакуация, срочная доставка десанта куда надо и подобные задачи. Где риск оправдывается результатом.
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Hotab
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