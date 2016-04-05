RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3868386938703871
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:34

  airmax78 написав:
  Hotab написав:Успіх а з іншого боку….
Платити більше першій лінії - грошей нема.
Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100?? Чим мотивувати наступаючих? Чим мотивувати розвідника, якого треба відправити в очерет на острови на ЛІВИЙ берег Херсонщини, якщо він і в Киселівці чи Прсад- Покровському з Білозеркою сидячи в теплі 100к своїх отримує?
Чим мотивувати пілота полетіти в умовний Маріуполь? Ну хочаб 3300 грн за день бойового вильоту. Звичайно не ціна, але хоть щось. Або щоб він пілот таки підняв ніс вертольота за 1 км від нуля і закинув ці НАРи С-8 через річку. Набравши 30-50-80 метрів над землею під час атаки і ризикуючи вхопити ракету ПЗРК.

До речі, давно хотів запитати: наскільки то ефективно так стріляти, з кабрирування? Як визначається місце в якому потрібно зробити залп, кут нахилу, як пілот цей кут нахилу витримує/досягає?

Витримується швидкість і кут кабрування в момент пуску (це прицілювання по дальності, по швидкості і куту є прицільні таблиці) ). Ще витримується курс польоту (це прицілювання по напряму) . Важливо прибрати ковзання (скольжение) , щоб ніс (а отже і напрям ракет) був направлений по напрямку польоту. Не було ковзання на праве чи ліве крило.
В принципі нар с-8 зброя площадна, не високоточна. 40 ракет з двох блоків (або 80 з двох машин) десь там щось накриють. Але… звичайно град 122мм набагато краще, чим ці 80мм
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 бер, 2023 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8760
З нами з: 15.02.09
Подякував: 558 раз.
Подякували: 1941 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:42

  Letusrock написав:
  jump написав:не буде жодного відтоку...
на їх місце привезуть більше в рази...
Львів, область - метуть навіть на ринках, воєнкоми - такі вгодовані кабани, мордяки аж лосняться на сонці, мордовороти - 2*2

приходять на підприємства, ті зобов"язані подавати списки працівників чол. статі (військовозобов"язаних), сидять на підприємствах днями, тут же роздають через керівництво або безпосередньо самі повістки і одразу у Яворів.

Уже купу знайомих забрали за лютий-березень.


тобто план керівництва був такий щоб замість мотивованого АТОшника із зп 100тис, силою притягнути двух мобілізованих з переляканими очима - і платити їм по 50 (чи скільки там). Небачу логіки


логіка в армії?! :shock:

є й інша сторона:
армія - це єдиний на даний момент потужний роботодавець, який платить пристойні кошти, ще й своєчасно!

знайомий, 52р., залишився без роботи, перебивався дрібничковими зарібками, пробував без успіху всякі баядери/фуджікури і тп. - там конвеєр йде на роботу і такий же конвеєр виходить за кілька місяців, бо можна здохнути за 12тис офіц. і це за умови відсутності зняття зп за усякі на їх думку косяки. А дитина вчиться в універі на ІТ, треба щокурсу відлистати кілька десятків тис. грн лише офіційно. Забугор закритий. От і фініта ля комедія :cry: Пішов в армію, уже на завершальному етапі навчання, розраховує на 50тис., буде за що дитині навчання оплатити, ще й жінці перекинути на життя-буття
Востаннє редагувалось jump в Вів 28 бер, 2023 17:44, всього редагувалось 1 раз.
jump
 
Повідомлень: 3993
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:15

  Hotab написав:
  airmax78 написав:
  Hotab написав:Успіх а з іншого боку….
Платити більше першій лінії - грошей нема.
Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100?? Чим мотивувати наступаючих? Чим мотивувати розвідника, якого треба відправити в очерет на острови на ЛІВИЙ берег Херсонщини, якщо він і в Киселівці чи Прсад- Покровському з Білозеркою сидячи в теплі 100к своїх отримує?
Чим мотивувати пілота полетіти в умовний Маріуполь? Ну хочаб 3300 грн за день бойового вильоту. Звичайно не ціна, але хоть щось. Або щоб він пілот таки підняв ніс вертольота за 1 км від нуля і закинув ці НАРи С-8 через річку. Набравши 30-50-80 метрів над землею під час атаки і ризикуючи вхопити ракету ПЗРК.

До речі, давно хотів запитати: наскільки то ефективно так стріляти, з кабрирування? Як визначається місце в якому потрібно зробити залп, кут нахилу, як пілот цей кут нахилу витримує/досягає?

Витримується швидкість і кут кабрування в момент пуску (це прицілювання по дальності, по швидкості і куту є прицільні таблиці) ). Ще витримується курс польоту (це прицілювання по напряму) . Важливо прибрати ковзання (скольжение) , щоб ніс (а отже і напрям ракет) був направлений по напрямку польоту. Не було ковзання на праве чи ліве крило.
В принципі нар с-8 зброя площадна, не високоточна. 40 ракет з двох блоків (або 80 з двох машин) десь там щось накриють. Але… звичайно град 122мм набагато краще, чим ці 80мм

Учитываю возможную потерю выученного пилота не в звании летёхи(вы ж майор минимум?) и сам раритет ценой лям зелени - имеет ли этот показной идиотизм в настоящее время смысл? А 50ти летний 375й Урал с Градом "мэйд ин глубокий застой" за 35км никакая расейская арта не достанет, даже Пион с Гиацинтом
Или всё таки точность на порядок выше и можно попасть чуть ли не в избушку за 5-7км и стереть её с "постояльцами"?
барабашов
 
Повідомлень: 3094
З нами з: 16.06.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:23

  jump написав:
  Letusrock написав:
  jump написав:не буде жодного відтоку...
на їх місце привезуть більше в рази...
Львів, область - метуть навіть на ринках, воєнкоми - такі вгодовані кабани, мордяки аж лосняться на сонці, мордовороти - 2*2

приходять на підприємства, ті зобов"язані подавати списки працівників чол. статі (військовозобов"язаних), сидять на підприємствах днями, тут же роздають через керівництво або безпосередньо самі повістки і одразу у Яворів.

Уже купу знайомих забрали за лютий-березень.


тобто план керівництва був такий щоб замість мотивованого АТОшника із зп 100тис, силою притягнути двух мобілізованих з переляканими очима - і платити їм по 50 (чи скільки там). Небачу логіки


логіка в армії?! :shock:

є й інша сторона:
армія - це єдиний на даний момент потужний роботодавець, який платить пристойні кошти, ще й своєчасно!

знайомий, 52р., залишився без роботи, перебивався дрібничковими зарібками, пробував без успіху всякі баядери/фуджікури і тп. - там конвеєр йде на роботу і такий же конвеєр виходить за кілька місяців, бо можна здохнути за 12тис офіц. і це за умови відсутності зняття зп за усякі на їх думку косяки. А дитина вчиться в універі на ІТ, треба щокурсу відлистати кілька десятків тис. грн лише офіційно. Забугор закритий. От і фініта ля комедія :cry: Пішов в армію, уже на завершальному етапі навчання, розраховує на 50тис., буде за що дитині навчання оплатити, ще й жінці перекинути на життя-буття

Уж пэздэтсь просто
Сперва платим зарплату на кашу и хлеб, яйца то уже деликатес для "слуг того народа", а потом хороним тех, кто и так до пенсии не доживает из-за проблем с нашей долбаной медициной(если что у самого два микроинфаркта в 44-45 было, чуть ли не 30кг скинул за квартал)
Конституцию и саму страницу с обязанностями гражданина Юзику и Кошевому в руки, привязать их к мачтам на башнях на Абрамсах, как в последнем "Безумном Максе" и вперёд с бывшими ОПЗЖыстами во главе бронепоезда на прорыв на Мелитополь
Твари просто оху...вшие
барабашов
 
Повідомлень: 3094
З нами з: 16.06.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:29

  барабашов написав:Учитываю возможную потерю выученного пилота не в звании летёхи(вы ж майор минимум?) и сам раритет ценой лям зелени - имеет ли этот показной идиотизм в настоящее время смысл? А 50ти летний 375й Урал с Градом "мэйд ин глубокий застой" за 35км никакая расейская арта не достанет, даже Пион с Гиацинтом
Или всё таки точность на порядок выше и можно попасть чуть ли не в избушку за 5-7км и стереть её с "постояльцами"?

Ну град все же 20 км, не 35
Но вы правы, что во многом идиотизм.
Имеет смысл если надо срочно закрыть дыру в прорыве, где нет арты или рсзо.
Точность не выше, чем у града, если мы говорим о стрельбе нар с кабрирования. Угол кабрирование и курс могут запросто сбиться -+ несколько градусов. И будет существенно мимо. В общем риск действительно не оправдан.
Пока вертолеты не будут уметь пускать ПТУР этак с 10км по лазерной указке от ПАН или условного байракиара, использование их для ударов малоэффективно. Потому в первую очередь медэвакуация, срочная доставка десанта куда надо и подобные задачи. Где риск оправдывается результатом.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8760
З нами з: 15.02.09
Подякував: 558 раз.
Подякували: 1941 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 3868386938703871
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114537
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 484441
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5070
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (7095)
28.03.2023 19:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.