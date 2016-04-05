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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 28 бер, 2023 16:34
airmax78 написав: Hotab написав:Успіх
а з іншого боку….
Платити більше першій лінії - грошей нема.
Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100?? Чим мотивувати наступаючих? Чим мотивувати розвідника, якого треба відправити в очерет на острови на ЛІВИЙ берег Херсонщини, якщо він і в Киселівці чи Прсад- Покровському з Білозеркою сидячи в теплі 100к своїх отримує?
Чим мотивувати пілота полетіти в умовний Маріуполь? Ну хочаб 3300 грн за день бойового вильоту. Звичайно не ціна, але хоть щось. Або щоб він пілот таки підняв ніс вертольота за 1 км від нуля і закинув ці НАРи С-8 через річку. Набравши 30-50-80 метрів над землею під час атаки і ризикуючи вхопити ракету ПЗРК.
До речі, давно хотів запитати: наскільки то ефективно так стріляти, з кабрирування? Як визначається місце в якому потрібно зробити залп, кут нахилу, як пілот цей кут нахилу витримує/досягає?
Витримується швидкість і кут кабрування в момент пуску (це прицілювання по дальності, по швидкості і куту є прицільні таблиці) ). Ще витримується курс польоту (це прицілювання по напряму) . Важливо прибрати ковзання (скольжение) , щоб ніс (а отже і напрям ракет) був направлений по напрямку польоту. Не було ковзання на праве чи ліве крило.
В принципі нар с-8 зброя площадна, не високоточна. 40 ракет з двох блоків (або 80 з двох машин) десь там щось накриють. Але… звичайно град 122мм набагато краще, чим ці 80мм
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 28 бер, 2023 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 17:42
Letusrock написав: jump написав:
не буде жодного відтоку...
на їх місце привезуть більше в рази...
Львів, область - метуть навіть на ринках, воєнкоми - такі вгодовані кабани, мордяки аж лосняться на сонці, мордовороти - 2*2
приходять на підприємства, ті зобов"язані подавати списки працівників чол. статі (військовозобов"язаних), сидять на підприємствах днями, тут же роздають через керівництво або безпосередньо самі повістки і одразу у Яворів.
Уже купу знайомих забрали за лютий-березень.
тобто план керівництва був такий щоб замість мотивованого АТОшника із зп 100тис, силою притягнути двух мобілізованих з переляканими очима - і платити їм по 50 (чи скільки там). Небачу логіки
логіка в армії?!
є й інша сторона:
армія - це єдиний на даний момент потужний роботодавець, який платить пристойні кошти, ще й своєчасно!
знайомий, 52р., залишився без роботи, перебивався дрібничковими зарібками, пробував без успіху всякі баядери/фуджікури і тп. - там конвеєр йде на роботу і такий же конвеєр виходить за кілька місяців, бо можна здохнути за 12тис офіц. і це за умови відсутності зняття зп за усякі на їх думку косяки. А дитина вчиться в універі на ІТ, треба щокурсу відлистати кілька десятків тис. грн лише офіційно. Забугор закритий. От і фініта ля комедія
Пішов в армію, уже на завершальному етапі навчання, розраховує на 50тис., буде за що дитині навчання оплатити, ще й жінці перекинути на життя-буття
Востаннє редагувалось jump
в Вів 28 бер, 2023 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 18:15
Hotab написав: airmax78 написав: Hotab написав:Успіх
а з іншого боку….
Платити більше першій лінії - грошей нема.
Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100?? Чим мотивувати наступаючих? Чим мотивувати розвідника, якого треба відправити в очерет на острови на ЛІВИЙ берег Херсонщини, якщо він і в Киселівці чи Прсад- Покровському з Білозеркою сидячи в теплі 100к своїх отримує?
Чим мотивувати пілота полетіти в умовний Маріуполь? Ну хочаб 3300 грн за день бойового вильоту. Звичайно не ціна, але хоть щось. Або щоб він пілот таки підняв ніс вертольота за 1 км від нуля і закинув ці НАРи С-8 через річку. Набравши 30-50-80 метрів над землею під час атаки і ризикуючи вхопити ракету ПЗРК.
До речі, давно хотів запитати: наскільки то ефективно так стріляти, з кабрирування? Як визначається місце в якому потрібно зробити залп, кут нахилу, як пілот цей кут нахилу витримує/досягає?
Витримується швидкість і кут кабрування в момент пуску (це прицілювання по дальності, по швидкості і куту є прицільні таблиці) ). Ще витримується курс польоту (це прицілювання по напряму) . Важливо прибрати ковзання (скольжение) , щоб ніс (а отже і напрям ракет) був направлений по напрямку польоту. Не було ковзання на праве чи ліве крило.
В принципі нар с-8 зброя площадна, не високоточна. 40 ракет з двох блоків (або 80 з двох машин) десь там щось накриють. Але… звичайно град 122мм набагато краще, чим ці 80мм
Учитываю возможную потерю выученного пилота не в звании летёхи(вы ж майор минимум?) и сам раритет ценой лям зелени - имеет ли этот показной идиотизм в настоящее время смысл? А 50ти летний 375й Урал с Градом "мэйд ин глубокий застой" за 35км никакая расейская арта не достанет, даже Пион с Гиацинтом
Или всё таки точность на порядок выше и можно попасть чуть ли не в избушку за 5-7км и стереть её с "постояльцами"?
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Додано: Вів 28 бер, 2023 18:23
jump написав: Letusrock написав: jump написав:
не буде жодного відтоку...
на їх місце привезуть більше в рази...
Львів, область - метуть навіть на ринках, воєнкоми - такі вгодовані кабани, мордяки аж лосняться на сонці, мордовороти - 2*2
приходять на підприємства, ті зобов"язані подавати списки працівників чол. статі (військовозобов"язаних), сидять на підприємствах днями, тут же роздають через керівництво або безпосередньо самі повістки і одразу у Яворів.
Уже купу знайомих забрали за лютий-березень.
тобто план керівництва був такий щоб замість мотивованого АТОшника із зп 100тис, силою притягнути двух мобілізованих з переляканими очима - і платити їм по 50 (чи скільки там). Небачу логіки
логіка в армії?!
є й інша сторона:
армія - це єдиний на даний момент потужний роботодавець, який платить пристойні кошти, ще й своєчасно!
знайомий, 52р., залишився без роботи, перебивався дрібничковими зарібками, пробував без успіху всякі баядери/фуджікури і тп. - там конвеєр йде на роботу і такий же конвеєр виходить за кілька місяців, бо можна здохнути за 12тис офіц. і це за умови відсутності зняття зп за усякі на їх думку косяки. А дитина вчиться в універі на ІТ, треба щокурсу відлистати кілька десятків тис. грн лише офіційно. Забугор закритий. От і фініта ля комедія
Пішов в армію, уже на завершальному етапі навчання, розраховує на 50тис., буде за що дитині навчання оплатити, ще й жінці перекинути на життя-буття
Уж пэздэтсь просто
Сперва платим зарплату на кашу и хлеб, яйца то уже деликатес для "слуг того народа", а потом хороним тех, кто и так до пенсии не доживает из-за проблем с нашей долбаной медициной(если что у самого два микроинфаркта в 44-45 было, чуть ли не 30кг скинул за квартал)
Конституцию и саму страницу с обязанностями гражданина Юзику и Кошевому в руки, привязать их к мачтам на башнях на Абрамсах, как в последнем "Безумном Максе" и вперёд с бывшими ОПЗЖыстами во главе бронепоезда на прорыв на Мелитополь
Твари просто оху...вшие
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Додано: Вів 28 бер, 2023 18:29
барабашов написав:
Учитываю возможную потерю выученного пилота не в звании летёхи(вы ж майор минимум?) и сам раритет ценой лям зелени - имеет ли этот показной идиотизм в настоящее время смысл? А 50ти летний 375й Урал с Градом "мэйд ин глубокий застой" за 35км никакая расейская арта не достанет, даже Пион с Гиацинтом
Или всё таки точность на порядок выше и можно попасть чуть ли не в избушку за 5-7км и стереть её с "постояльцами"?
Ну град все же 20 км, не 35
Но вы правы, что во многом идиотизм.
Имеет смысл если надо срочно закрыть дыру в прорыве, где нет арты или рсзо.
Точность не выше, чем у града, если мы говорим о стрельбе нар с кабрирования. Угол кабрирование и курс могут запросто сбиться -+ несколько градусов. И будет существенно мимо. В общем риск действительно не оправдан.
Пока вертолеты не будут уметь пускать ПТУР этак с 10км по лазерной указке от ПАН или условного байракиара, использование их для ударов малоэффективно. Потому в первую очередь медэвакуация, срочная доставка десанта куда надо и подобные задачи. Где риск оправдывается результатом.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 18:55
jump написав:
логіка в армії?!
👍😁😁😁
jump написав:
є й інша сторона:
армія - це єдиний на даний момент потужний роботодавець, який платить пристойні кошти, ще й своєчасно!знайомий, 52р., залишився без роботи
, перебивався дрібничковими зарібками, пробував без успіху всякі баядери/фуджікури і тп. - там конвеєр йде на роботу і такий же конвеєр виходить за кілька місяців, бо можна здохнути за 12тис офіц. і це за умови відсутності зняття зп за усякі на їх думку косяки. А дитина вчиться в універі на ІТ, треба щокурсу відлистати кілька десятків тис. грн лише офіційно. Забугор закритий. От і фініта ля комедія Пішов в армію, уже на завершальному етапі навчання, розраховує на 50тис., буде за що дитині навчання оплатити, ще й жінці перекинути на життя-буття
Пора вже вводити закон - "військової рокировки"
- бажаючі отримувати "шалені гроші" замінюють фронтовиків, які НЕ хочуть "шалених грошей", а бажають йти додому!
І буде всім щастя!©👍
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Додано: Вів 28 бер, 2023 19:05
Сегодня нам официально сказали, что в апреле добавят за январь всем, кто был связан с нулевыми позициями. Но должно быть БР на действия на нуле, или СПшки подразделения должны быть на нуле. С февралем-мартом вопрос активно дискутируется у высшего командования, пока решения нет, но вопрос не закрыт.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 19:29
freeze написав:
вопрос не закрыт
Ясно що не закритий! - маховик тільки наберає обертів!
- Президенту України
п. В.Зеленському
- Міністру оборони України
п.О.Резнікову
- Секретару РНБО
п. О.Данілову
- Генеральному прокурору
п. А.Костіну
- Міністру у справах ветеранів України
п. Ю.Лапутіна
- Голові Верховної Ради України
п. Р.Стефанчуку
ЗАЯВА
Зараз ми живемо , завдяки тому , що наші чоловіки на фронті з перших днів війни і вони дали нам це право на життя.
І ніхто не має права порушувати права наших чоловіків , які виборюють право на життя не тільки власним родинам , а і чиновникам у владних кабінетах.
1 лютого 2023 року почав діяти новий Порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС. У постанові Кабінету Міністрів України 28 лютого 2022 року № 168 зазначено: додаткову грошову винагороду 30 тисяч та 100 тисяч гривень військовослужбовцям виплачуватимуть по-новому. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий в тилу або безпосередньо в зоні проведення бойових дій.
Крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, 100 тисяч гривень також будуть отримувати за час виконання бойових завдань:
військовослужбовці ракетних військ і артилерії;
льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;
моряки;
військові медики (цьогоріч ми їх виділили в окрему категорію як військовослужбовці, які матимуть винагороду 100 тисяч гривень щомісяця);
зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.
Військова частина(видалив) , а саме Гаубічна самохідно-артилерійська батарея (видалив) ГСАДн , регулярно виконує бойові завдання з території правої сторони Дніпра Херсонської області . Вони працюють по ворогу , а ворог працює по них. Військові - артилеристи з честю виконують бойові завдання . Ворог не поступається і на жаль у підрозділі вже є загиблі і поранені військовослужбовці і саме у цей період на правобережжі Дніпра Херсонщини.
І яке ж було розчарування воїнів , коли вони отримали винагороду , удвічі меншу , ніж раніше.
Воїни , які вже рік на передовій ,
воїни , багато з яких не використали навіть 10 днів своєї відпустки ,бо не було ким їх замінити, і вони вже рік не бачать рідних ,
воїни, які знищують ворожу навалу ціною власного здоров’я , а інколи і життя .
Достойне грошове забезпечення наших військовослужбовців – це їхній спокій , що родина фінансово забезпечена . Це обовязок перед загиблими побратимами , оскільки вони загинули саме в зоні бойових дій на правому березі Дніпра Херсонської області . І виплати мають бути з урахуванням цих обставин. Достойне грошове забезпечення – це обов’язок держави перед ними.
Ураховуючи викладене, прошу:
визнати зоною бойових дій правий берег Дніпра Херсонської області , де виконують бойові завдання по захисту територіальної цілісності України військовослужбовці ракетних військ і артилерії ,
переглянути виплату у 100 тис грн для воїнів - артилеристів в/ч(видалив)Гаубичної самохідно-артилерійської батареї(видалив) ГСАДн , оскільки вони безпосередньо знаходяться на вогневому контакті з ворогом , виконуючи бойові завдання
перерахувати і повернути їм невиплачену винагороду за березень 2023 року.
при виплатах компенсацій родинам загиблих військовослужбовців враховувати факт загибелі їх у зоні бойових дій по обороні нашої держави
Про розгляд моєї заяви прошу повідомити на електронну пошту(видалив) , або за адресою : м.Львів вул.Вол.Великого(видалив)
Ми – дружини воїнів-артилеристів , якими ми гордимося , будемо відстоювати справедливе вирішення даного питання. Весь наш підрозділ чекає на якнайскорішу відповідь. А сім’ї полеглих побратимів мають мати підтвердження, що їхні рідні загинули у зоні бойових дій.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 19:31
барабашов написав:
А 50ти летний 375й Урал с Градом "мэйд ин глубокий застой" за 35км никакая расейская арта не достанет, даже Пион с Гиацинтом
ГРАДу нужна корректировка.
Обстрел микрорайона Восточный в Мариуполе 24 января 2015 года — серия обстрелов жилых кварталов Левобережного района города Мариуполя
Бил ГРАД и бил корректировщик.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 19:33
Hotab написав:
Имеет смысл если надо срочно закрыть дыру в прорыве, где нет арты или рсзо.
На трассе Киев – Харьков, возле города Пирятин, российский вертолет обстрелял колонну техники Вооруженных Сил Украины.
Есть даже видео , как догорает колона.
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