Додано: Вів 28 бер, 2023 19:29

freeze написав: вопрос не закрыт вопрос не закрыт

Ясно що не закритий! - маховик тільки наберає обертів!- Президенту Українип. В.Зеленському- Міністру оборони Українип.О.Резнікову- Секретару РНБОп. О.Данілову- Генеральному прокуроруп. А.Костіну- Міністру у справах ветеранів Українип. Ю.Лапутіна- Голові Верховної Ради Українип. Р.СтефанчукуЗАЯВАЗараз ми живемо , завдяки тому , що наші чоловіки на фронті з перших днів війни і вони дали нам це право на життя.І ніхто не має права порушувати права наших чоловіків , які виборюють право на життя не тільки власним родинам , а і чиновникам у владних кабінетах.1 лютого 2023 року почав діяти новий Порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС. У постанові Кабінету Міністрів України 28 лютого 2022 року № 168 зазначено: додаткову грошову винагороду 30 тисяч та 100 тисяч гривень військовослужбовцям виплачуватимуть по-новому. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий в тилу або безпосередньо в зоні проведення бойових дій.Крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, 100 тисяч гривень також будуть отримувати за час виконання бойових завдань:військовослужбовці ракетних військ і артилерії;льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;моряки;військові медики (цьогоріч ми їх виділили в окрему категорію як військовослужбовці, які матимуть винагороду 100 тисяч гривень щомісяця);зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.Військова частина(видалив) , а саме Гаубічна самохідно-артилерійська батарея (видалив) ГСАДн , регулярно виконує бойові завдання з території правої сторони Дніпра Херсонської області . Вони працюють по ворогу , а ворог працює по них. Військові - артилеристи з честю виконують бойові завдання . Ворог не поступається і на жаль у підрозділі вже є загиблі і поранені військовослужбовці і саме у цей період на правобережжі Дніпра Херсонщини.І яке ж було розчарування воїнів , коли вони отримали винагороду , удвічі меншу , ніж раніше.Воїни , які вже рік на передовій ,воїни , багато з яких не використали навіть 10 днів своєї відпустки ,бо не було ким їх замінити, і вони вже рік не бачать рідних ,воїни, які знищують ворожу навалу ціною власного здоров’я , а інколи і життя .Достойне грошове забезпечення наших військовослужбовців – це їхній спокій , що родина фінансово забезпечена . Це обовязок перед загиблими побратимами , оскільки вони загинули саме в зоні бойових дій на правому березі Дніпра Херсонської області . І виплати мають бути з урахуванням цих обставин. Достойне грошове забезпечення – це обов’язок держави перед ними.Ураховуючи викладене, прошу:визнати зоною бойових дій правий берег Дніпра Херсонської області , де виконують бойові завдання по захисту територіальної цілісності України військовослужбовці ракетних військ і артилерії ,переглянути виплату у 100 тис грн для воїнів - артилеристів в/ч(видалив)Гаубичної самохідно-артилерійської батареї(видалив) ГСАДн , оскільки вони безпосередньо знаходяться на вогневому контакті з ворогом , виконуючи бойові завданняперерахувати і повернути їм невиплачену винагороду за березень 2023 року.при виплатах компенсацій родинам загиблих військовослужбовців враховувати факт загибелі їх у зоні бойових дій по обороні нашої державиПро розгляд моєї заяви прошу повідомити на електронну пошту(видалив) , або за адресою : м.Львів вул.Вол.Великого(видалив)Ми – дружини воїнів-артилеристів , якими ми гордимося , будемо відстоювати справедливе вирішення даного питання. Весь наш підрозділ чекає на якнайскорішу відповідь. А сім’ї полеглих побратимів мають мати підтвердження, що їхні рідні загинули у зоні бойових дій.