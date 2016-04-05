‼Вероятно, эта война на истощение, которая может длиться годами, - WSJ
По мнению неназванных экспертов, война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не будет настолько побеждена или истощена, что остановится, не дойдя до своих конечных целей. Такой результат, признают многие дипломаты, будет измеряться годами, а не месяцами. https://www.wsj.com/articles/ukraine-al ... lead_pos10
Песков в частном разговоре предупредил чиновников, что война «затянется очень надолго» — The Guardian
В конце 2022 года пресс-секретарь Путина на частной вечеринке по случаю празднования Нового года предупредил чиновников, что война в Украине затянется «очень надолго», пишет The Guardian со ссылкой на источники.
По данным газеты, на вечеринке представители «культурной и политической элиты» РФ произнесли тост за новый год, в котором они «выразили надежду на мир и возвращение к нормальной жизни».
«Полагаю, вы ждете, что я что-то скажу. Все станет намного тяжелее. Это очень, очень надолго», — сказал Песков.
Как пишет газета, тост пресс-секретаря Путина омрачил настроение гостей, многие из которых «в частных беседах говорили, что выступают против войны в Украине» .
Итак, лежу тут на матрасе в прифронтовой зоне, что то бухает рядом, но психика уже не воспринимает этот белый шум. Меня тут уже побратимы подьебывают, типа я считаю себя бессмертным, но поверьте по хрен. Итак по пунктам. 1. Я считаю, что надо идти в наступление 2..Я оцениваю выжить в этом празднике войны в 50 процентов, но я даю подписку, что я согласен на такой риск. 3. Мне не нравится 95 квартал и их смехуечки, мое право, не уважать уклонистов 95 квартала, от мобилизации 4. Нам реально не хватает вооружений, чтоб вы понимали 100 леопардов это не о чем, СМИ пиар. 5. Мне не нравится, что критические вопросы для страны решают Ермак и Подоляк ( кто эти воины ??). Я на моменте доверяю Залужному и своему комбату, больше никому.
Hotab написав:Успіх а з іншого боку…. Платити більше першій лінії - грошей нема. Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100?? Чим мотивувати наступаючих? Чим мотивувати розвідника, якого треба відправити в очерет на острови на ЛІВИЙ берег Херсонщини, якщо він і в Киселівці чи Прсад- Покровському з Білозеркою сидячи в теплі 100к своїх отримує? Чим мотивувати пілота полетіти в умовний Маріуполь? Ну хочаб 3300 грн за день бойового вильоту. Звичайно не ціна, але хоть щось. Або щоб він пілот таки підняв ніс вертольота за 1 км від нуля і закинув ці НАРи С-8 через річку. Набравши 30-50-80 метрів над землею під час атаки і ризикуючи вхопити ракету ПЗРК.
С точки зрения менеджмента Ваше замечание абсолютно верно. Именно демотивация военных является самым слабым местом сейчас перед контрнаступлением. Мотивируют военных на выполнение боевых задач преимущественно работа двух основных факторов - правильная пропаганда и денежное вознаграждение (снабжение).
Первый фактор, на мой взгляд, до сих пор очень плохо организован и уступает профессиональной рашистской пропаганде в системности, непрерывности, гибкости, быстроте замены устаревших ценностей, циничности, массовости. Мы же плетемся за ними в хвосте, пытаясь всего лишь критиковать ее, при этом цитируя ее здесь, что можно назвать ретрансляцией (не хочу называть того, кто это делает - все его знают ник). А ведь правильная пропаганда это по настоящему мотивирующий фактор для военных.
Денежное вознаграждение, как второй фактор, относится в данном случае к гигиеническим факторам, т.е. которые не мотивируют, а лишь являются основой для хорошей работы пропаганды и нескольких еще дополнительных факторов, которыми мы можем пока пренебречь. Без правильного денежного вознаграждения или системы вознаграждений у военных наступает демотивация.
Поэтому идея ранжировать размеры выплат по близости места службы к нулю является правильной. Тыловики должны не жировать. Это справедливо и главное, что у всех военнослужащих при этом остается выбор - терроризировать потенциальных призывников во львове либо защищать-освобождать территории от оккупантов в грязи, пыли и крови.
Плохое снабжение военнослужащих также является демотивирующим - поэтому важно обеспечить солдата всем лучшим (оружием, боеприпасами, обмундированием, техникой, вспомогательными системами), что дает возможность победить и выжить.
freeze написав:Итак, лежу тут на матрасе в прифронтовой зоне, что то бухает рядом, но психика уже не воспринимает этот белый шум. Меня тут уже побратимы подьебывают, типа я считаю себя бессмертным, но поверьте по хрен
всем бы такую Силу Духа. Даже немного завидую.
freeze написав:чтоб вы понимали 100 леопардов это не о чем
поэтому я ни в какое наше большое наступление не верю. Орки сами уйдут. Голодные и деморализованные.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 28 бер, 2023 21:22, всього редагувалось 1 раз.
То Зебра дает пессимистичный сценарий, собирается в Канаду; потом вдруг все сменяется на позитив, и Зебра ищет жилье в Киеве, а сейчас снова прогноз сменился на неблагоприятный. Очевидно, человек не дает прогноз и придерживается его, а как настоящий трейдер - держит нос по рынку)))