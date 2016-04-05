Додано: Вів 28 бер, 2023 21:18

Hotab написав: Успіх а з іншого боку….

Платити більше першій лінії - грошей нема.

Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100?? Чим мотивувати наступаючих? Чим мотивувати розвідника, якого треба відправити в очерет на острови на ЛІВИЙ берег Херсонщини, якщо він і в Киселівці чи Прсад- Покровському з Білозеркою сидячи в теплі 100к своїх отримує?

Чим мотивувати пілота полетіти в умовний Маріуполь? Ну хочаб 3300 грн за день бойового вильоту. Звичайно не ціна, але хоть щось. Або щоб він пілот таки підняв ніс вертольота за 1 км від нуля і закинув ці НАРи С-8 через річку. Набравши 30-50-80 метрів над землею під час атаки і ризикуючи вхопити ракету ПЗРК. а з іншого боку….Платити більше першій лінії - грошей нема.Залишити як є (як було) ? Тоді навіщо з третьої лінії, сидячи за 10 -15 км від нуля в обжитій сільській хаті, вилазмти з тепла і йти вперед під міномети, ховаючись в воронках від снарядів, коли там платять теж 100?? Чим мотивувати наступаючих? Чим мотивувати розвідника, якого треба відправити в очерет на острови на ЛІВИЙ берег Херсонщини, якщо він і в Киселівці чи Прсад- Покровському з Білозеркою сидячи в теплі 100к своїх отримує?Чим мотивувати пілота полетіти в умовний Маріуполь? Ну хочаб 3300 грн за день бойового вильоту. Звичайно не ціна, але хоть щось. Або щоб він пілот таки підняв ніс вертольота за 1 км від нуля і закинув ці НАРи С-8 через річку. Набравши 30-50-80 метрів над землею під час атаки і ризикуючи вхопити ракету ПЗРК.

С точки зрения менеджмента Ваше замечание абсолютно верно. Именно демотивация военных является самым слабым местом сейчас перед контрнаступлением. Мотивируют военных на выполнение боевых задач преимущественно работа двух основных факторов - правильная пропаганда и денежное вознаграждение (снабжение).Первый фактор, на мой взгляд, до сих пор очень плохо организован и уступает профессиональной рашистской пропаганде в системности, непрерывности, гибкости, быстроте замены устаревших ценностей, циничности, массовости. Мы же плетемся за ними в хвосте, пытаясь всего лишь критиковать ее, при этом цитируя ее здесь, что можно назвать ретрансляцией (не хочу называть того, кто это делает - все его знают ник). А ведь правильная пропаганда это по настоящему мотивирующий фактор для военных.Денежное вознаграждение, как второй фактор, относится в данном случае к гигиеническим факторам, т.е. которые не мотивируют, а лишь являются основой для хорошей работы пропаганды и нескольких еще дополнительных факторов, которыми мы можем пока пренебречь. Без правильного денежного вознаграждения или системы вознаграждений у военных наступает демотивация.Поэтому идея ранжировать размеры выплат по близости места службы к нулю является правильной. Тыловики должны не жировать. Это справедливо и главное, что у всех военнослужащих при этом остается выбор - терроризировать потенциальных призывников во львовелибо защищать-освобождать территории от оккупантов в грязи, пыли и крови.Плохое снабжение военнослужащих также является демотивирующим - поэтому важно обеспечить солдата всем лучшим (оружием, боеприпасами, обмундированием, техникой, вспомогательными системами), что дает возможность победить и выжить.