Zebra написав:Стратегически - нужна всеобщая мобилизация.
Те 80 тысяч солдат, которые в Донецкой области держат фронт - это не та группировка, которая может разгромить российскую армию.
Совершенно верно.
Нужна тотальная мобилизация и перевод экономики на военные рельсы, наши любимые женщины, кто не сбежал патриотически за границу, работают за продовольственные карточки без оплаты, их мужики бьются насмерть на фронте.
Как вы хотите победить ядерную страну во много раз превосходящую по населению и природным ресурсам ? Совсем все мозг потеряли в тылу, имхо.
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