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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3870387138723873
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Zebra написав:Стратегически - нужна всеобщая мобилизация.
Те 80 тысяч солдат, которые в Донецкой области держат фронт - это не та группировка, которая может разгромить российскую армию.


Совершенно верно.
Нужна тотальная мобилизация и перевод экономики на военные рельсы, наши любимые женщины, кто не сбежал патриотически за границу, работают за продовольственные карточки без оплаты, их мужики бьются насмерть на фронте.
Как вы хотите победить ядерную страну во много раз превосходящую по населению и природным ресурсам ? Совсем все мозг потеряли в тылу, имхо.

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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:24

  freeze написав:Как вы хотите победить ядерную страну во много раз превосходящую по населению и природным ресурсам ? Совсем все мозг потеряли в тылу, имхо.
только голодом, военного решения нет. Голод был в совке до, во время и после 2мв, считаю что он вполне возможен снова.
  freeze написав:.
Нужна тотальная мобилизация и перевод экономики на военные рельсы
а здесь вы имхо ошибаетесь, это не 1941 и не война пехоты. Можно мобилизовать к примеру 5 млн человек и дальше что, будем орков трупами закидывать? Это война высокоточного оружия и экономик. У кого первого начнется голод. Лук по 50 помидоры по 90 это первые ласточки. Мобилизация скорее нужна в аграрном секторе, чтобы было чем кормить армию и тыл.
vitaliian
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