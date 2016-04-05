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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3870387138723873
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:36

Zebra
Если речь о контр-наступлении к концу года на Москву и Кубань, то и пусть будет корейский вариант - Украина отдельно, северные соседи отдельно 😉
FinTech
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:Можно мобилизовать к примеру 5 млн человек и дальше что, будем орков трупами закидывать? Это война высокоточного оружия и экономик. У кого первого начнется голод. Лук по 50 помидоры по 90 это первые ласточки.

Мобилизация всего 500 тысяч чмобиков кардинально изменило ситуацию на линии фронта, просто кардинально, с момента этой мобилизации мы не освободили ничего, а только теряли. Что будет при мобилизации пяти миллионов чмобиков, а такое возможно, я не знаю.
Высокоточное оружие это супер, особенно когда его много, но вариант вагоны совкового говна из советского прошлого, которое позволяет продвигаться медленно, но постоянно, оркам в Бахмуте и Авдеевке, налицо.


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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:49

[quote="5559319:freeze"]
Как вы хотите победить ядерную страну во много раз превосходящую по населению и природным ресурсам ? Совсем все мозг потеряли в тылу, имхо.


ФРИИЗ , ПРИВЕТ .

Не психуй .

Тяжелое Наследие СССР...
..я даже боюсь в дискуссии вступать .....
Вы сами читаете и видите ,не все , ой не все ,......на стороне разума ....
........а те что пишут о армии ,не побывав там , смешат еще больше .
Я желаю всем Здоровья и ВЫЖИТЬ в этом невероятном замесе .

Всем воякам -жизни , всем , кто читает -духа сильного , всем фантазерам -сладких побед .
Так всех любящий -семинарист Холява .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

холява написав:Так всех любящий -семинарист Холява .

Пан Холява, надеюсь вместе посидим
после победы на пляже Ланжерон в хинкальной за рюмочкой грузинской чачи


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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 22:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Мобилизация всего 500 тысяч чмобиков кардинально изменило ситуацию на линии фронта, просто кардинально, с момента этой мобилизации мы не освободили ничего, а только теряли. Что будет при мобилизации пяти миллионов чмобиков, а такое возможно, я не знаю.

В них була зброя на цю кількість війська, скоро не буде ні в них, ні в нас, бо використання і втрати зброї в рази перевіщують виробництво.
Ядерні держави програють довго. Схоже, ми не зробимо виняток в цій закономірності.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 22:07

  freeze написав:
холява написав:Так всех любящий -семинарист Холява .

Пан Холява, надеюсь вместе посидим
после победы на пляже Ланжерон в хинкальной за рюмочкой грузинской чачи


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+++++++
....))) я очень

.....был у нас Президент , не долго .
несколько награжденных ....


мы победим
холява
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 22:32

  freeze написав:
vitaliian написав:Можно мобилизовать к примеру 5 млн человек и дальше что, будем орков трупами закидывать? Это война высокоточного оружия и экономик. У кого первого начнется голод. Лук по 50 помидоры по 90 это первые ласточки.

Мобилизация всего 500 тысяч чмобиков кардинально изменило ситуацию на линии фронта, просто кардинально, с момента этой мобилизации мы не освободили ничего, а только теряли. Что будет при мобилизации пяти миллионов чмобиков, а такое возможно, я не знаю.
Высокоточное оружие это супер, особенно когда его много, но вариант вагоны совкового говна из советского прошлого, которое позволяет продвигаться медленно, но постоянно, оркам в Бахмуте и Авдеевке, налицо.


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пуйло может положить 5 млн чмобмков, на кухнях его будут ненавидеть, а на улицах прославлять и носить его портреты.

Их нация сотворив себе идола, деградировала и потеряла минимальное самоуважение. Они стали скотом, который массово отправляют на убой. Скот как правило, вслух не возражает.

У нас всё несколько иначе. Поэтому ценой 200 тыс трупов мы не воюем. Это чревато для действующей власти . И силового аппарата такого нет, чтобы закрыть миллион несогласных/уклонистов. Поэтому пока теряем Территории. До тех пор, пока у них есть кратный перевес, хоть в чем то и готовность умирать делает чудеса.

Другими словами, полная мобилизация с нашей стороны не принесла бы ничего хорошего. Территории это полбеды, по сравнению с неуправляемостью ситуацией.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 22:54

  freeze написав:Совершенно верно.
Нужна тотальная мобилизация и перевод экономики на военные рельсы, наши любимые женщины, кто не сбежал патриотически за границу, работают за продовольственные карточки без оплаты, их мужики бьются насмерть на фронте.
Как вы хотите победить ядерную страну во много раз превосходящую по населению и природным ресурсам ? Совсем все мозг потеряли в тылу, имхо.

Мобилизация - да (но она и не прекращалась).
Тотальная и рельсы - пока что нет (последствия для экономики могут быть необратимыми).
Победить никак, главное не проиграть, т.е. отстоять свою территорию и интересы (для кого-то это и будет победой, но захвата Москвы не будет).
Каким образом?
- экономика (процесс запущен, санкции работают, не так быстро и не в полном объеме, как бы всем хотелось, но вода камень точит)
- логистика (разрушить снабжение)
- сохранение личного состава
- удача (молимся)
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