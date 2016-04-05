Додано: Вів 28 бер, 2023 22:32

freeze написав: vitaliian написав: Можно мобилизовать к примеру 5 млн человек и дальше что, будем орков трупами закидывать? Это война высокоточного оружия и экономик. У кого первого начнется голод. Лук по 50 помидоры по 90 это первые ласточки.

Мобилизация всего 500 тысяч чмобиков кардинально изменило ситуацию на линии фронта, просто кардинально, с момента этой мобилизации мы не освободили ничего, а только теряли. Что будет при мобилизации пяти миллионов чмобиков, а такое возможно, я не знаю.

Высокоточное оружие это супер, особенно когда его много, но вариант вагоны совкового говна из советского прошлого, которое позволяет продвигаться медленно, но постоянно, оркам в Бахмуте и Авдеевке, налицо.





Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk Мобилизация всего 500 тысяч чмобиков кардинально изменило ситуацию на линии фронта, просто кардинально, с момента этой мобилизации мы не освободили ничего, а только теряли. Что будет при мобилизации пяти миллионов чмобиков, а такое возможно, я не знаю.Высокоточное оружие это супер, особенно когда его много, но вариант вагоны совкового говна из советского прошлого, которое позволяет продвигаться медленно, но постоянно, оркам в Бахмуте и Авдеевке, налицо.Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk

пуйло может положить 5 млн чмобмков, на кухнях его будут ненавидеть, а на улицах прославлять и носить его портреты.Их нация сотворив себе идола, деградировала и потеряла минимальное самоуважение. Они стали скотом, который массово отправляют на убой. Скот как правило, вслух не возражает.У нас всё несколько иначе. Поэтому ценой 200 тыс трупов мы не воюем. Это чревато для действующей власти . И силового аппарата такого нет, чтобы закрыть миллион несогласных/уклонистов. Поэтому пока теряем Территории. До тех пор, пока у них есть кратный перевес, хоть в чем то и готовность умирать делает чудеса.Другими словами, полная мобилизация с нашей стороны не принесла бы ничего хорошего. Территории это полбеды, по сравнению с неуправляемостью ситуацией.