Zebra
Если речь о контр-наступлении к концу года на Москву и Кубань, то и пусть будет корейский вариант - Украина отдельно, северные соседи отдельно 😉
|
|
|
Додано: Вів 28 бер, 2023 21:36
Zebra
Если речь о контр-наступлении к концу года на Москву и Кубань, то и пусть будет корейский вариант - Украина отдельно, северные соседи отдельно 😉
Додано: Вів 28 бер, 2023 21:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мобилизация всего 500 тысяч чмобиков кардинально изменило ситуацию на линии фронта, просто кардинально, с момента этой мобилизации мы не освободили ничего, а только теряли. Что будет при мобилизации пяти миллионов чмобиков, а такое возможно, я не знаю.
Высокоточное оружие это супер, особенно когда его много, но вариант вагоны совкового говна из советского прошлого, которое позволяет продвигаться медленно, но постоянно, оркам в Бахмуте и Авдеевке, налицо.
Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
Додано: Вів 28 бер, 2023 21:49
[quote="5559319:freeze"]
Как вы хотите победить ядерную страну во много раз превосходящую по населению и природным ресурсам ? Совсем все мозг потеряли в тылу, имхо.
ФРИИЗ , ПРИВЕТ .
Не психуй .
Тяжелое Наследие СССР...
..я даже боюсь в дискуссии вступать .....
Вы сами читаете и видите ,не все , ой не все ,......на стороне разума ....
........а те что пишут о армии ,не побывав там , смешат еще больше .
Я желаю всем Здоровья и ВЫЖИТЬ в этом невероятном замесе .
Всем воякам -жизни , всем , кто читает -духа сильного , всем фантазерам -сладких побед .
Так всех любящий -семинарист Холява .
Додано: Вів 28 бер, 2023 21:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пан Холява, надеюсь вместе посидим
после победы на пляже Ланжерон в хинкальной за рюмочкой грузинской чачи
Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
Додано: Вів 28 бер, 2023 22:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В них була зброя на цю кількість війська, скоро не буде ні в них, ні в нас, бо використання і втрати зброї в рази перевіщують виробництво.
Ядерні держави програють довго. Схоже, ми не зробимо виняток в цій закономірності.
Додано: Вів 28 бер, 2023 22:07
+++++++
....))) я очень
.....был у нас Президент , не долго .
несколько награжденных ....
мы победим
Додано: Вів 28 бер, 2023 22:32
пуйло может положить 5 млн чмобмков, на кухнях его будут ненавидеть, а на улицах прославлять и носить его портреты.
Их нация сотворив себе идола, деградировала и потеряла минимальное самоуважение. Они стали скотом, который массово отправляют на убой. Скот как правило, вслух не возражает.
У нас всё несколько иначе. Поэтому ценой 200 тыс трупов мы не воюем. Это чревато для действующей власти . И силового аппарата такого нет, чтобы закрыть миллион несогласных/уклонистов. Поэтому пока теряем Территории. До тех пор, пока у них есть кратный перевес, хоть в чем то и готовность умирать делает чудеса.
Другими словами, полная мобилизация с нашей стороны не принесла бы ничего хорошего. Территории это полбеды, по сравнению с неуправляемостью ситуацией.
Додано: Вів 28 бер, 2023 22:54
Мобилизация - да (но она и не прекращалась).
Тотальная и рельсы - пока что нет (последствия для экономики могут быть необратимыми).
Победить никак, главное не проиграть, т.е. отстоять свою территорию и интересы (для кого-то это и будет победой, но захвата Москвы не будет).
Каким образом?
- экономика (процесс запущен, санкции работают, не так быстро и не в полном объеме, как бы всем хотелось, но вода камень точит)
- логистика (разрушить снабжение)
- сохранение личного состава
- удача (молимся)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|