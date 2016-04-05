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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3871387238733874
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 10:18

  freeze написав:
Zebra написав:Стратегически - нужна всеобщая мобилизация.
Те 80 тысяч солдат, которые в Донецкой области держат фронт - это не та группировка, которая может разгромить российскую армию.


Совершенно верно.
Нужна тотальная мобилизация и перевод экономики на военные рельсы, наши любимые женщины, кто не сбежал за границу, работают за продовольственные карточки без оплаты, их мужики бьются насмерть на фронте.
Как вы хотите победить ядерную страну во много раз превосходящую по населению и природным ресурсам ?

Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk

А ви як?
Якщо ми проведемо тотальну мобілізацію то і РФ може провести тотальну мобілізацію. І хто переможе в такому випадку? Фактор західної допомоги сильно зменшиться в цьому випадку. 100 танків чи 10 хаймерсів це буде капля в морі.

перевод экономики на военные рельсы - це що таке?

"работают за продовольственные карточки без оплаты, их мужики бьются насмерть на фронте" - якщо таке буде я на наступний день валю з країни. Я думаю таких як я будуть десяток мільйонів. Залишаться мільйон-два на фронті і 5 мільйонів пенсіонерів в тилу. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 10:21

  lapay написав:
  freeze написав:Мобилизация всего 500 тысяч чмобиков кардинально изменило ситуацию на линии фронта, просто кардинально, с момента этой мобилизации мы не освободили ничего, а только теряли. Что будет при мобилизации пяти миллионов чмобиков, а такое возможно, я не знаю.

В них була зброя на цю кількість війська, скоро не буде ні в них, ні в нас, бо використання і втрати зброї в рази перевіщують виробництво.

Автоматів хватить на мільйони. Тут проблеми немає. А можна і гвинтівками Мосіна воювати, чому ні?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Автоматів хватить на мільйони. Тут проблеми немає. А можна і гвинтівками Мосіна воювати, чому ні?

А точно хватить? Судячи з відосів, які знімали чмобіки, з автоматами були певні пробеми. Ну тобто на папері їх може й мільйони.
Стосовно того, що ми проведем мобілізацію - і вони проведуть: це не повязані речу, ми почали її в лютому, вони в вересні. І швидко зупинили через внутрішні проблеми. Зараз хочуть набрати 400 тис. контрактників. Тобто мобілізовані вже закінчуються.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 11:01

  sashaqbl написав:Стосовно того, що ми проведем мобілізацію - і вони проведуть: це не повязані речу, ми почали її в лютому, вони в вересні. І швидко зупинили через внутрішні проблеми. Зараз хочуть набрати 400 тис. контрактників. Тобто мобілізовані вже закінчуються.

Прямо пов'язані.
В усіх великих війнах це прямо пов'язані речі. Якщо одна сторона конфлікту проводить масштабну мобілізацію то і інша її проводить. Якщо одна не проводить то і інша не спішить.
Я думаю путіну буде максимально легко пояснити своєму народу що раз Україна мобілізувала мільйон людей, то і ми(вони) мільйон мобілізуємо а то і два.
*Я взагалі вважаю що те що путін не мобілізовує мільйони - це його величезна помилка, наслідок того що він живе в іншому світі, де все у нього більш-менш нормально. Я(та і будь-який адекватний правитель) б на його місті мобілізовував мільйони або йшов на мир. Те що він робить зараз - це просто повільна смерть.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 29 бер, 2023 11:09, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 11:08

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Автоматів хватить на мільйони. Тут проблеми немає. А можна і гвинтівками Мосіна воювати, чому ні?

А точно хватить? Судячи з відосів, які знімали чмобіки, з автоматами були певні пробеми. Ну тобто на папері їх може й мільйони.
Стосовно того, що ми проведем мобілізацію - і вони проведуть: це не повязані речу, ми почали її в лютому, вони в вересні. І швидко зупинили через внутрішні проблеми. Зараз хочуть набрати 400 тис. контрактників. Тобто мобілізовані вже закінчуються.


Це дуже оптимістично вважати що в них не знайдеться 5 млн. автоматів, якщо б це було правдою то можна прогнозувати що перемога в кишені і freeze осінню на танку буде вже біля Курська
можливо вони набирають контрактників щоб було чим воювати і через рік і через 3, а не тому що прямо зараз хтось закінчився
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 11:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Це дуже оптимістично вважати що в них не знайдеться 5 млн. автоматів, якщо б це було правдою то можна прогнозувати що перемога в кишені і freeze осінню на танку буде вже біля Курська
можливо вони набирають контрактників щоб було чим воювати і через рік і через 3, а не тому що прямо зараз хтось закінчився

Я практично впевнений,що не знайдеться. 1-2 млн - так, 5 - малоймовірно. Донецькі чмобіки з мосінками бігали ще навесні.
Проте вони їх виготовляють...
Щодо контрактників - рсоійська влада боїться мобілізації. Гіркін ще навесні казав, що треба мобілізацію. Та й на донбасі активно хапали всіх підряд. А в росії аж після звільнення Ізюма почали мобілізацію. І дуже швидко закінчили.
Зараз теж, судячи з даних Генштабу, вже зявляєтсья потреба в нових чмобіках. Але натомість "активізували набір контрактників". І це не на наступний рік. Тому що чмобіків беруть на скільки захочуть, а контрактники мають варіанти коротких контрактів на 3 і 6 місяців.
sashaqbl
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