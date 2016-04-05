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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 бер, 2023 10:18
freeze написав:
Zebra написав:Стратегически - нужна всеобщая мобилизация.
Те 80 тысяч солдат, которые в Донецкой области держат фронт - это не та группировка, которая может разгромить российскую армию.
Совершенно верно.
Нужна тотальная мобилизация и перевод экономики на военные рельсы, наши любимые женщины, кто не сбежал за границу, работают за продовольственные карточки без оплаты, их мужики бьются насмерть на фронте.
Как вы хотите победить ядерную страну во много раз превосходящую по населению и природным ресурсам ?
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А ви як?
Якщо ми проведемо тотальну мобілізацію то і РФ може провести тотальну мобілізацію. І хто переможе в такому випадку? Фактор західної допомоги сильно зменшиться в цьому випадку. 100 танків чи 10 хаймерсів це буде капля в морі.
перевод экономики на военные рельсы - це що таке?
"работают за продовольственные карточки без оплаты, их мужики бьются насмерть на фронте" - якщо таке буде я на наступний день валю з країни. Я думаю таких як я будуть десяток мільйонів. Залишаться мільйон-два на фронті і 5 мільйонів пенсіонерів в тилу.
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andrijk777
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Додано: Сер 29 бер, 2023 10:21
lapay написав: freeze написав:
Мобилизация всего 500 тысяч чмобиков кардинально изменило ситуацию на линии фронта, просто кардинально, с момента этой мобилизации мы не освободили ничего, а только теряли. Что будет при мобилизации пяти миллионов чмобиков, а такое возможно, я не знаю.
В них була зброя на цю кількість війська, скоро не буде ні в них, ні в нас, бо використання і втрати зброї в рази перевіщують виробництво.
Автоматів хватить на мільйони. Тут проблеми немає. А можна і гвинтівками Мосіна воювати, чому ні?
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andrijk777
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Додано: Сер 29 бер, 2023 10:48
andrijk777 написав:
Автоматів хватить на мільйони. Тут проблеми немає. А можна і гвинтівками Мосіна воювати, чому ні?
А точно хватить? Судячи з відосів, які знімали чмобіки, з автоматами були певні пробеми. Ну тобто на папері їх може й мільйони.
Стосовно того, що ми проведем мобілізацію - і вони проведуть: це не повязані речу, ми почали її в лютому, вони в вересні. І швидко зупинили через внутрішні проблеми. Зараз хочуть набрати 400 тис. контрактників. Тобто мобілізовані вже закінчуються.
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sashaqbl
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:01
sashaqbl написав:
Стосовно того, що ми проведем мобілізацію - і вони проведуть: це не повязані речу, ми почали її в лютому, вони в вересні. І швидко зупинили через внутрішні проблеми. Зараз хочуть набрати 400 тис. контрактників. Тобто мобілізовані вже закінчуються.
Прямо пов'язані.
В усіх великих війнах це прямо пов'язані речі. Якщо одна сторона конфлікту проводить масштабну мобілізацію то і інша її проводить. Якщо одна не проводить то і інша не спішить.
Я думаю путіну буде максимально легко пояснити своєму народу що раз Україна мобілізувала мільйон людей, то і ми(вони) мільйон мобілізуємо а то і два.
*Я взагалі вважаю що те що путін не мобілізовує мільйони - це його величезна помилка, наслідок того що він живе в іншому світі, де все у нього більш-менш нормально. Я(та і будь-який адекватний правитель) б на його місті мобілізовував мільйони або йшов на мир. Те що він робить зараз - це просто повільна смерть.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 29 бер, 2023 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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andrijk777
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:08
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Автоматів хватить на мільйони. Тут проблеми немає. А можна і гвинтівками Мосіна воювати, чому ні?
А точно хватить? Судячи з відосів, які знімали чмобіки, з автоматами були певні пробеми. Ну тобто на папері їх може й мільйони.
Стосовно того, що ми проведем мобілізацію - і вони проведуть: це не повязані речу, ми почали її в лютому, вони в вересні. І швидко зупинили через внутрішні проблеми. Зараз хочуть набрати 400 тис. контрактників. Тобто мобілізовані вже закінчуються.
Це дуже оптимістично вважати що в них не знайдеться 5 млн. автоматів, якщо б це було правдою то можна прогнозувати що перемога в кишені і freeze осінню на танку буде вже біля Курська
можливо вони набирають контрактників щоб було чим воювати і через рік і через 3, а не тому що прямо зараз хтось закінчився
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Letusrock
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:18
Letusrock написав:
Це дуже оптимістично вважати що в них не знайдеться 5 млн. автоматів, якщо б це було правдою то можна прогнозувати що перемога в кишені і freeze осінню на танку буде вже біля Курська
можливо вони набирають контрактників щоб було чим воювати і через рік і через 3, а не тому що прямо зараз хтось закінчився
Я практично впевнений,що не знайдеться. 1-2 млн - так, 5 - малоймовірно. Донецькі чмобіки з мосінками бігали ще навесні.
Проте вони їх виготовляють...
Щодо контрактників - рсоійська влада боїться мобілізації. Гіркін ще навесні казав, що треба мобілізацію. Та й на донбасі активно хапали всіх підряд. А в росії аж після звільнення Ізюма почали мобілізацію. І дуже швидко закінчили.
Зараз теж, судячи з даних Генштабу, вже зявляєтсья потреба в нових чмобіках. Але натомість "активізували набір контрактників". І це не на наступний рік. Тому що чмобіків беруть на скільки захочуть, а контрактники мають варіанти коротких контрактів на 3 і 6 місяців.
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sashaqbl
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:32
Какая нафиг дополнительная мобилизация? В Украине сейчас осталось миллионов 20 населения, а на Расее все 150. Преимущество минимум 8 к 1, и это у них без учета возможных "добровольцев" от белорусов и северокорейцев. Причем у них гибнет в основном ненужное отребье из вагнеровцев, а у нас вчерашние инженеры и работяги.
Ну сядут все наши 20 млн в окопы, а жрать что будут? Яйца по 170 от Резникова? Так ненадолго их хватит с такой накруткой. А для российской авиабомбы неважно, 5 или 500 украинцев в эпицентре взрыва окажутся, одинаково все погибнут.
Хватит о войне судить по фильмам о ВОВ 1941-45го, сейчас не штыками бои ведутся.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 12:22
sashaqbl написав:
а контрактники мають варіанти коротких контрактів на 3 і 6 місяців.
Ага, а через 3 місяці отримують кримінальну справу за "незаконне покидання позицій". Всім потрібно розуміти, що контракти до кінця війни.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 12:26
Дюрі-бачі написав:
Ага, а через 3 місяці отримують кримінальну справу за "незаконне покидання позицій". Всім потрібно розуміти, що контракти до кінця війни.
Спірне твердження. Пригожин жеж зеків на камеру звільняє. Та й контрактників частина позвільнялось.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 12:28
andrijk777 написав:
100 танків чи 10 хаймерсів це буде капля в морі.
это и так капля в море в пересчёта на тысячу км линии фронта, по 1 танку на 10 км и одному хаймарсу на 100. Удерживать такую линию БД затраты не малые. Скорее всего снарядный голод наступит уже в 2023 с обеих сторон. Количество людей мало что решает, если нечем стрелять.
sashaqbl написав:
рсоійська влада боїться мобілізації
своего народа они не боятся, даже не надейтесь, инфа сотка. Немцов убит, Навальный в тюрьме и что протестуют? Сейчас протестов тоже не будет. Рабы не протестуют. Им тарелка супа дороже жизни.
andrijk777 написав:
Те що він робить зараз - це просто повільна смерть.
я давно говорил не ищите в его решениях логики, там либо несколько центров влияния и одно решение может противоречить другому, либо уже потеря когнитивных функций самого пуйла, когда за действиями не видно ни логики ни смысла. Мне видится второе.
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