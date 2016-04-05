«Если Россия к 2040 году взамен легкоизвлекаемых участков в ЯНАО не разработает новые месторождения, то фактически будет вынуждена сократить добычу газа на треть», — подтвердил зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
При этом объем внутреннего потребления газа в России составляет 470 млрд кубометров, оценивал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Таким образом, у России может не оказаться свободных объемов для экспорта.
Прикольно, всього через 15 років РФ може перестати існувати як експортер газу. Те що СРСР/РФ будували 60 років, путін умудрився про**ати за рік.
«Если Россия к 2040 году взамен легкоизвлекаемых участков в ЯНАО не разработает новые месторождения, то фактически будет вынуждена сократить добычу газа на треть», — подтвердил зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
При этом объем внутреннего потребления газа в России составляет 470 млрд кубометров, оценивал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Таким образом, у России может не оказаться свободных объемов для экспорта.
Прикольно, всього через 15 років РФ може перестати існувати як експортер газу. Те що СРСР/РФ будували 60 років, путін умудрився про**ати за рік.
Пока ещё не умудрился: "Если Россия к 2040 году..." Хотя просрал уже много и заложил основы ещё для много чего.