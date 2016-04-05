«Если Россия к 2040 году взамен легкоизвлекаемых участков в ЯНАО не разработает новые месторождения, то фактически будет вынуждена сократить добычу газа на треть», — подтвердил зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
При этом объем внутреннего потребления газа в России составляет 470 млрд кубометров, оценивал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Таким образом, у России может не оказаться свободных объемов для экспорта.
Прикольно, всього через 15 років РФ може перестати існувати як експортер газу. Те що СРСР/РФ будували 60 років, путін умудрився про**ати за рік.
«Если Россия к 2040 году взамен легкоизвлекаемых участков в ЯНАО не разработает новые месторождения, то фактически будет вынуждена сократить добычу газа на треть», — подтвердил зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
При этом объем внутреннего потребления газа в России составляет 470 млрд кубометров, оценивал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Таким образом, у России может не оказаться свободных объемов для экспорта.
Прикольно, всього через 15 років РФ може перестати існувати як експортер газу. Те що СРСР/РФ будували 60 років, путін умудрився про**ати за рік.
Пока ещё не умудрился: "Если Россия к 2040 году..." Хотя просрал уже много и заложил основы ещё для много чего.
ОСЛО, 29 марта (Рейтер) - Министерство иностранных дел Швеции заявило в среду, что вызовет посла России в Стокгольме, чтобы пожаловаться на «попытку вмешательства» в процесс подачи заявки Швеции в НАТО. .......... Посол России в заявлении на сайте посольства заявил, что вступление в НАТО сделало страны Северной Европы «законной мишенью для российских ответных мер, в том числе военного характера».
«Если Россия к 2040 году взамен легкоизвлекаемых участков в ЯНАО не разработает новые месторождения, то фактически будет вынуждена сократить добычу газа на треть», — подтвердил зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
При этом объем внутреннего потребления газа в России составляет 470 млрд кубометров, оценивал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Таким образом, у России может не оказаться свободных объемов для экспорта.
Прикольно, всього через 15 років РФ може перестати існувати як експортер газу. Те що СРСР/РФ будували 60 років, путін умудрився про**ати за рік.
Пока ещё не умудрился: "Если Россия к 2040 году..." Хотя просрал уже много и заложил основы ещё для много чего.
БУДАПЕШТ, 29 марта (Рейтер) - Венгрия задерживает вступление Швеции в НАТО из-за недовольства Стокгольмом критикой политики премьер-министра Виктора Орбана, заявил в среду официальный представитель венгерского правительства. ....... Шведские представители «неоднократно стремились очернить Венгрию дипломатическими средствами, используя свое политическое влияние для нанесения ущерба венгерским интересам», сказал он, имея в виду шведскую критику по поводу подрыва верховенства права правительством Орбана за последние 13 лет. Орбан отрицает эти обвинения.
Он сказал, что Стокгольм уже много лет занимает «враждебное отношение» к Будапешту.
«Добавление к этому горя и недовольства Анкары не оставляет большого пространства для маневра, по крайней мере, до тех пор, пока шведы не начнут менять свою мелодию и не помогут залечить эти затянувшиеся раны», — сказал Ковач.
29 марта (Рейтер) - Глава российской группы наемников "Вагнер" признал в среду, что бои за украинский город Бахмут нанесли серьезный ущерб его собственным силам, а также украинской стороне. ......... «Сегодняшняя битва за Бахмут уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, сильно повредила ЧВК «Вагнер», — заявил в аудиообращении начальник Вагнера Евгений Пригожин.
Российские официальные лица говорят, что их войска все еще захватывают территорию в ходе уличных боев внутри Бахмута, но пока не смогли окружить ее и заставить украинцев отступить, как казалось вероятным еще несколько недель назад.
Британская военная разведка сообщила в среду, что украинцы успешно оттеснили русских от одного из основных маршрутов снабжения города.
БЕРЛИН, 29 марта (Рейтер) - Германия в среду обнародовала проект реформ в области иммиграции, профессиональной подготовки и поощрения иммиграции из западно-балканских стран, который является предложением правительства канцлера Олафа Шольца восполнить нехватку рабочей силы в крупнейшей экономике Европы.
«Обеспечение нашей квалифицированной рабочей силы — одна из важнейших экономических задач Германии на ближайшие десятилетия», — заявил министр труда Хубертус Хайль.
По данным министерства, количество вакансий в 2022 году было рекордно высоким и составило около 2 миллионов человек. .........