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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3873387438753876>
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:24

andrijk777 ещё один фанат пуйла на ветке. Многоходовочка? Пуйло всех переиграл? Расскажите про его логику или она только избранным открывается.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:05

  vitaliian написав:andrijk777 ещё один фанат пуйла на ветке. Многоходовочка? Пуйло всех переиграл? Расскажите про его логику или она только избранным открывается.

Є логіка і "фанат пуйла" дещо різні речі, м'яко кажучи. :D :D
Я б розказав, але ви слухати не хочете, судячи по агресивній риториці.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:37

https://charter97.org/ru/news/2023/3/29/541948/
«Если Россия к 2040 году взамен легкоизвлекаемых участков в ЯНАО не разработает новые месторождения, то фактически будет вынуждена сократить добычу газа на треть», — подтвердил зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

При этом объем внутреннего потребления газа в России составляет 470 млрд кубометров, оценивал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Таким образом, у России может не оказаться свободных объемов для экспорта.

Прикольно, всього через 15 років РФ може перестати існувати як експортер газу. Те що СРСР/РФ будували 60 років, путін умудрився про**ати за рік.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:50

  andrijk777 написав:https://charter97.org/ru/news/2023/3/29/541948/
«Если Россия к 2040 году взамен легкоизвлекаемых участков в ЯНАО не разработает новые месторождения, то фактически будет вынуждена сократить добычу газа на треть», — подтвердил зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

При этом объем внутреннего потребления газа в России составляет 470 млрд кубометров, оценивал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Таким образом, у России может не оказаться свободных объемов для экспорта.

Прикольно, всього через 15 років РФ може перестати існувати як експортер газу. Те що СРСР/РФ будували 60 років, путін умудрився про**ати за рік.

Пока ещё не умудрился: "Если Россия к 2040 году..."
Хотя просрал уже много и заложил основы ещё для много чего.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:56

ОСЛО, 29 марта (Рейтер) - Министерство иностранных дел Швеции заявило в среду, что вызовет посла России в Стокгольме, чтобы пожаловаться на «попытку вмешательства» в процесс подачи заявки Швеции в НАТО.
..........
Посол России в заявлении на сайте посольства заявил, что вступление в НАТО сделало страны Северной Европы «законной мишенью для российских ответных мер, в том числе военного характера».

https://www.reuters.com/world/europe/sweden-summons-russias-ambassador-over-legitimate-target-statement-2023-03-29/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:56

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:https://charter97.org/ru/news/2023/3/29/541948/
«Если Россия к 2040 году взамен легкоизвлекаемых участков в ЯНАО не разработает новые месторождения, то фактически будет вынуждена сократить добычу газа на треть», — подтвердил зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

При этом объем внутреннего потребления газа в России составляет 470 млрд кубометров, оценивал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Таким образом, у России может не оказаться свободных объемов для экспорта.

Прикольно, всього через 15 років РФ може перестати існувати як експортер газу. Те що СРСР/РФ будували 60 років, путін умудрився про**ати за рік.

Пока ещё не умудрился: "Если Россия к 2040 году..."
Хотя просрал уже много и заложил основы ещё для много чего.

ЛАД, в отношении РФ єто уже не "если", а "когда"
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:10

БУДАПЕШТ, 29 марта (Рейтер) - Венгрия задерживает вступление Швеции в НАТО из-за недовольства Стокгольмом критикой политики премьер-министра Виктора Орбана, заявил в среду официальный представитель венгерского правительства.
.......
Шведские представители «неоднократно стремились очернить Венгрию дипломатическими средствами, используя свое политическое влияние для нанесения ущерба венгерским интересам», сказал он, имея в виду шведскую критику по поводу подрыва верховенства права правительством Орбана за последние 13 лет. Орбан отрицает эти обвинения.

Он сказал, что Стокгольм уже много лет занимает «враждебное отношение» к Будапешту.

«Добавление к этому горя и недовольства Анкары не оставляет большого пространства для маневра, по крайней мере, до тех пор, пока шведы не начнут менять свою мелодию и не помогут залечить эти затянувшиеся раны», — сказал Ковач.

https://www.reuters.com/world/europe/hungary-says-grievances-hold-up-ratification-swedens-nato-accession-2023-03-29/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:15

29 марта (Рейтер) - Глава российской группы наемников "Вагнер" признал в среду, что бои за украинский город Бахмут нанесли серьезный ущерб его собственным силам, а также украинской стороне.
.........
«Сегодняшняя битва за Бахмут уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, сильно повредила ЧВК «Вагнер», — заявил в аудиообращении начальник Вагнера Евгений Пригожин.

Российские официальные лица говорят, что их войска все еще захватывают территорию в ходе уличных боев внутри Бахмута, но пока не смогли окружить ее и заставить украинцев отступить, как казалось вероятным еще несколько недель назад.

Британская военная разведка сообщила в среду, что украинцы успешно оттеснили русских от одного из основных маршрутов снабжения города.

https://www.reuters.com/world/europe/russias-wagner-chief-says-battle-bakhmut-has-damaged-his-forces-2023-03-29/
Насчёт "практически уничтожила украинскую армию" это он, конечно, соврамши. А вот признание "сильно повредила ЧВК «Вагнер»" это приятно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:17

БЕРЛИН, 29 марта (Рейтер) - Германия в среду обнародовала проект реформ в области иммиграции, профессиональной подготовки и поощрения иммиграции из западно-балканских стран, который является предложением правительства канцлера Олафа Шольца восполнить нехватку рабочей силы в крупнейшей экономике Европы.

«Обеспечение нашей квалифицированной рабочей силы — одна из важнейших экономических задач Германии на ближайшие десятилетия», — заявил министр труда Хубертус Хайль.

По данным министерства, количество вакансий в 2022 году было рекордно высоким и составило около 2 миллионов человек.
.........

https://www.reuters.com/world/europe/germany-unveils-immigration-reform-plan-tackle-labour-shortages-2023-03-29/
ЛАД
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