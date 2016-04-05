Что думает будущий посол ФРГ в РФ о Путине, войне и Китае

... ему, работавшему в немецком МИД по российскому направлению еще в 90-х и в начале нулевых годов, уже тогда было многое очевидным в политике Москвы по отношению к соседним странам.



"Ведь война началась не 24 февраля 2022 года, - говорит он. - Все это началось намного раньше, с войны в Грузии в 2008-м, продолжилось аннексией Крыма в 2014-м". Но уже и раньше - в 2003-2004 годах - в МИД ФРГ, по его словам, было предчувствие, что "российская внешняя политика развивается во все менее дружественном направлении".

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Что же касается его внутренней политики, продолжал Ламбсдорфф, то действующая в настоящее время система власти в России ему сильно напоминает времена до 1905 или 1917 года, а именно - "господство всеми признаваемого носителя власти - автократа, осуществляющего самодержавие, что на фоне российской истории также является традиционным". Слово "самодержавие" при этом Ламбсдорфф сказал по-русски.



В Германии, указывает он, долгое время не замечали эти две российские традиции, на которые всегда обращали внимание в странах Балтии и в Польше: "Мы же упрекали эти страны в истерии, но 24 февраля 2022 года стало ясно, что это было не истерией, а более острым, четким и лучшим анализом российской политики, чем тот, который делали мы".

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"С моей точки зрения, по-настоящему большим конфликтом XXI века, определяющим и нашу политику безопасности, является китайско-американский", - заявил он.

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По прогнозу Ламбсдорффа, уже в обозримом будущем Европа вместе с США окажется в ситуации, напоминающей холодную войну XX века. В такой ситуации и для ориентированной на экспорт немецкой экономики через несколько лет китайский рынок станет проблематичным.