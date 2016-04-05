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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3873387438753876
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:24

ЕС заявляет, что его санкции предназначены для сокращения доходов Москвы и доступа к технологиям, используемым в войне. Но последствия «не будут настолько серьезными, чтобы ограничить способность России вести войну против Украины в 2023 году», говорится в исследовательской записке Европейского парламента.

Между 27 странами блока и Россией по-прежнему идет большая торговля — результат успешного лоббирования, нежелания ЕС принять на себя более тяжелый экономический удар и опасений по поводу побочных эффектов в глобальных цепочках поставок.
........
Вот список областей, в которых ЕС продолжает вести дела с Россией.
........

Подробнее по ссылке: https://www.reuters.com/world/europe/eu-keeps-doing-business-with-russia-despite-sanctions-2023-03-29/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:51

Что думает будущий посол ФРГ в РФ о Путине, войне и Китае
... ему, работавшему в немецком МИД по российскому направлению еще в 90-х и в начале нулевых годов, уже тогда было многое очевидным в политике Москвы по отношению к соседним странам.

"Ведь война началась не 24 февраля 2022 года, - говорит он. - Все это началось намного раньше, с войны в Грузии в 2008-м, продолжилось аннексией Крыма в 2014-м". Но уже и раньше - в 2003-2004 годах - в МИД ФРГ, по его словам, было предчувствие, что "российская внешняя политика развивается во все менее дружественном направлении".
.............
Что же касается его внутренней политики, продолжал Ламбсдорфф, то действующая в настоящее время система власти в России ему сильно напоминает времена до 1905 или 1917 года, а именно - "господство всеми признаваемого носителя власти - автократа, осуществляющего самодержавие, что на фоне российской истории также является традиционным". Слово "самодержавие" при этом Ламбсдорфф сказал по-русски.

В Германии, указывает он, долгое время не замечали эти две российские традиции, на которые всегда обращали внимание в странах Балтии и в Польше: "Мы же упрекали эти страны в истерии, но 24 февраля 2022 года стало ясно, что это было не истерией, а более острым, четким и лучшим анализом российской политики, чем тот, который делали мы".
..........
"С моей точки зрения, по-настоящему большим конфликтом XXI века, определяющим и нашу политику безопасности, является китайско-американский", - заявил он.
........
По прогнозу Ламбсдорффа, уже в обозримом будущем Европа вместе с США окажется в ситуации, напоминающей холодную войну XX века. В такой ситуации и для ориентированной на экспорт немецкой экономики через несколько лет китайский рынок станет проблематичным.

https://www.dw.com/ru/cto-dumaet-budusij-posol-frg-v-rossii-o-putine-vojne-v-ukraine-i-kitae/a-65156739
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД, лучше посмотри видео про Ирпень из моего поста

И не пиши простыни, не засирай ветку
Ту информацию, что ты постишь, можно постить в гораздо меньшем формате
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:26

Україні потрібні не винищувачі Mirage чи Tornado, а F-16 або інший літак такого самого типу. Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону в середу, 29 березня.

«Ні Міражі, ні Торнадо нам не допоможуть — я просив би всіх експертів утриматися від цих недолугих коментарів. Ті ж Міражі — подивіться, що таке Mirage 2000 і чим він кращий за МіГ-29, і все стане зрозуміло», — заявив Ігнат.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 19:27

  Ukrainian написав:Україні потрібні не винищувачі Mirage чи Tornado, а F-16 або інший літак такого самого типу. Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону в середу, 29 березня.

«Ні Міражі, ні Торнадо нам не допоможуть — я просив би всіх експертів утриматися від цих недолугих коментарів. Ті ж Міражі — подивіться, що таке Mirage 2000 і чим він кращий за МіГ-29, і все стане зрозуміло», — заявив Ігнат.

Що значить "ні Міражі, ні Торнадо нам не допоможуть"? Вони що не сумісні з НАТОвським озброєнням чи мають гірший радар, ніж у МіГ-29?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 19:45

Свято наближається!©)))

Може хоч раз би співпало? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 20:26

Можно быть со многим не согласным, но суть выдержана.

Играть на сцене "трагедию" не означает пройти её.
Kudrjavuy
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