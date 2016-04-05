ЕС заявляет, что его санкции предназначены для сокращения доходов Москвы и доступа к технологиям, используемым в войне. Но последствия «не будут настолько серьезными, чтобы ограничить способность России вести войну против Украины в 2023 году», говорится в исследовательской записке Европейского парламента.
Между 27 странами блока и Россией по-прежнему идет большая торговля — результат успешного лоббирования, нежелания ЕС принять на себя более тяжелый экономический удар и опасений по поводу побочных эффектов в глобальных цепочках поставок. ........ Вот список областей, в которых ЕС продолжает вести дела с Россией. ........
Что думает будущий посол ФРГ в РФ о Путине, войне и Китае ... ему, работавшему в немецком МИД по российскому направлению еще в 90-х и в начале нулевых годов, уже тогда было многое очевидным в политике Москвы по отношению к соседним странам.
"Ведь война началась не 24 февраля 2022 года, - говорит он. - Все это началось намного раньше, с войны в Грузии в 2008-м, продолжилось аннексией Крыма в 2014-м". Но уже и раньше - в 2003-2004 годах - в МИД ФРГ, по его словам, было предчувствие, что "российская внешняя политика развивается во все менее дружественном направлении". ............. Что же касается его внутренней политики, продолжал Ламбсдорфф, то действующая в настоящее время система власти в России ему сильно напоминает времена до 1905 или 1917 года, а именно - "господство всеми признаваемого носителя власти - автократа, осуществляющего самодержавие, что на фоне российской истории также является традиционным". Слово "самодержавие" при этом Ламбсдорфф сказал по-русски.
В Германии, указывает он, долгое время не замечали эти две российские традиции, на которые всегда обращали внимание в странах Балтии и в Польше: "Мы же упрекали эти страны в истерии, но 24 февраля 2022 года стало ясно, что это было не истерией, а более острым, четким и лучшим анализом российской политики, чем тот, который делали мы". .......... "С моей точки зрения, по-настоящему большим конфликтом XXI века, определяющим и нашу политику безопасности, является китайско-американский", - заявил он. ........ По прогнозу Ламбсдорффа, уже в обозримом будущем Европа вместе с США окажется в ситуации, напоминающей холодную войну XX века. В такой ситуации и для ориентированной на экспорт немецкой экономики через несколько лет китайский рынок станет проблематичным.
Україні потрібні не винищувачі Mirage чи Tornado, а F-16 або інший літак такого самого типу. Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону в середу, 29 березня.
«Ні Міражі, ні Торнадо нам не допоможуть — я просив би всіх експертів утриматися від цих недолугих коментарів. Ті ж Міражі — подивіться, що таке Mirage 2000 і чим він кращий за МіГ-29, і все стане зрозуміло», — заявив Ігнат.
Ukrainian написав:Україні потрібні не винищувачі Mirage чи Tornado, а F-16 або інший літак такого самого типу. Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону в середу, 29 березня.
«Ні Міражі, ні Торнадо нам не допоможуть — я просив би всіх експертів утриматися від цих недолугих коментарів. Ті ж Міражі — подивіться, що таке Mirage 2000 і чим він кращий за МіГ-29, і все стане зрозуміло», — заявив Ігнат.
Що значить "ні Міражі, ні Торнадо нам не допоможуть"? Вони що не сумісні з НАТОвським озброєнням чи мають гірший радар, ніж у МіГ-29?
Но вопрос – что при этом будет с ФНБ, ликвидная часть которого оценивается в 6,3 трлн рублей (по состоянию на 1 февраля 2023).
Тобто орки при проблемах бюджету близько 2 трлн один трлн беруть з ліквідних резервів та 1 трлн друкують. Через це за чай війни грошовий агрегат виріс з 36 трлн. до 45 трлн. і продовжує зростати зі швидкістю 0,5 трлн на місяць, починаючи з грудня 2022 року. Так що економіка підорів при оптимістичному сценарії таки доживе до "єдиного дня голосування" восени. По факту економіка може піти в рознос через гіперінфляцію через будь-який поштовх, такий як посилення санкцій, падіння цін на нафту, поразка у якійсь військовій операції на кшталт звільнення Херсону або Харківщини, чергова хвиля "часткової" мобілізації, новий удар по кримському мосту, прильот дронів по москві або удар морськими дронами по нафтовим терміналам Новоросійська, боргова криза або криза фондового ринку Китаю, неврожай в самій педерації.