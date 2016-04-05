"Безвоздушное пространство. Почему авиация не играет большой роли в войне в Украине и сможет ли она переломить ее ход" - https://www.bbc.com/russian/features-65100770 - довольно интересная статья об авиации и ПВО в нашей войне, аргументы за и против поставок самолётов в Украину. Статья довольно большая, цитировать не буду.
Denik написав:боргова криза або криза фондового ринку Китаю,
А ще може бути криза у торгового партнера №2 підорів - Туреччини з купи причин: землетрус, інфляція через економічну політику Ердогана, вибори та новий президент, енергетична криза (підори хотіли запустити АЕС Аккую в Туреччині в 2023 році під 100-річчя республіки (перевибори Ердогана) а в результаті там зсув термінів роки на 2 ще й на 100% прокредитований урядовими банками підорів. А ще підори розбомбили завод в Краматорську який робив великі заготовки для їх атомних проектів в першу чергу для тої ж Аккую. Ще може бути 1 фаза армяно-азербайджанського конфлікту...
Но вопрос – что при этом будет с ФНБ, ликвидная часть которого оценивается в 6,3 трлн рублей (по состоянию на 1 февраля 2023).
Тобто орки при проблемах бюджету близько 2 трлн один трлн беруть з ліквідних резервів та 1 трлн друкують. Через це за чай війни грошовий агрегат виріс з 36 трлн. до 45 трлн. і продовжує зростати зі швидкістю 0,5 трлн на місяць, починаючи з грудня 2022 року. Так що економіка підорів при оптимістичному сценарії таки доживе до "єдиного дня голосування" восени. По факту економіка може піти в рознос через гіперінфляцію через будь-який поштовх, такий як посилення санкцій, падіння цін на нафту, поразка у якійсь військовій операції на кшталт звільнення Херсону або Харківщини, чергова хвиля "часткової" мобілізації, новий удар по кримському мосту, прильот дронів по москві або удар морськими дронами по нафтовим терміналам Новоросійська, боргова криза або криза фондового ринку Китаю, неврожай в самій педерації.
Тут выше писали что пуйло знает что он делает, и наверное знает зачем ему новые оккупированные территории такой ценой. У меня только одна версия, он хочет уничтожить побольше русских. Может считает их недостойным народом. Или они ему надоели, знаете как ребенку надоедает любимая игрушка и вдруг он начинает ее крошить. Сталин чем то похожим болел.