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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3874387538763877
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 22:23

"Безвоздушное пространство. Почему авиация не играет большой роли в войне в Украине и сможет ли она переломить ее ход" - https://www.bbc.com/russian/features-65100770 - довольно интересная статья об авиации и ПВО в нашей войне, аргументы за и против поставок самолётов в Украину. Статья довольно большая, цитировать не буду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 22:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:боргова криза або криза фондового ринку Китаю,

А ще може бути криза у торгового партнера №2 підорів - Туреччини з купи причин: землетрус, інфляція через економічну політику Ердогана, вибори та новий президент, енергетична криза (підори хотіли запустити АЕС Аккую в Туреччині в 2023 році під 100-річчя республіки (перевибори Ердогана) а в результаті там зсув термінів роки на 2 ще й на 100% прокредитований урядовими банками підорів. А ще підори розбомбили завод в Краматорську який робив великі заготовки для їх атомних проектів в першу чергу для тої ж Аккую.
Ще може бути 1 фаза армяно-азербайджанського конфлікту...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 22:56

  Denik написав:Подивився на нові дані.
Дефіцит бюджету педерації складає 4 трлн. рублів з початку року.
https://biz.censor.net/news/3408816/def ... ion_rubliv
Приблизно 2 трлн. - були проблеми грудня 2022 року.
https://www.dk.ru/news/237178516
Ліквідна частина ФНБ - була всього-навсього 8,5-9 трн. рублів.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%B8%D0%B8
По попередній статті
Но вопрос – что при этом будет с ФНБ, ликвидная часть которого оценивается в 6,3 трлн рублей (по состоянию на 1 февраля 2023).

Тобто орки при проблемах бюджету близько 2 трлн один трлн беруть з ліквідних резервів та 1 трлн друкують.
Через це за чай війни грошовий агрегат виріс з 36 трлн. до 45 трлн. і продовжує зростати зі швидкістю 0,5 трлн на місяць, починаючи з грудня 2022 року.
Так що економіка підорів при оптимістичному сценарії таки доживе до "єдиного дня голосування" восени. По факту економіка може піти в рознос через гіперінфляцію через будь-який поштовх, такий як посилення санкцій, падіння цін на нафту, поразка у якійсь військовій операції на кшталт звільнення Херсону або Харківщини, чергова хвиля "часткової" мобілізації, новий удар по кримському мосту, прильот дронів по москві або удар морськими дронами по нафтовим терміналам Новоросійська, боргова криза або криза фондового ринку Китаю, неврожай в самій педерації.

Тут выше писали что пуйло знает что он делает, и наверное знает зачем ему новые оккупированные территории такой ценой. У меня только одна версия, он хочет уничтожить побольше русских. Может считает их недостойным народом. Или они ему надоели, знаете как ребенку надоедает любимая игрушка и вдруг он начинает ее крошить. Сталин чем то похожим болел.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 23:30

  ЛАД написав:"Безвоздушное пространство. Почему авиация не играет большой роли в войне в Украине и сможет ли она переломить ее ход" - https://www.bbc.com/russian/features-65100770 - довольно интересная статья об авиации и ПВО в нашей войне, аргументы за и против поставок самолётов в Украину. Статья довольно большая, цитировать не буду.

Чому не дати одразу ф-35 і знищити ними усі радари пво рашиків? Заодно і випробування на полі бою.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 01:31

Вчера исполнилось 50 лет со дня вывода амер. войск из Вьетнама. В связи с этим статья "Падение Сайгона: семь причин, по которым США проиграли войну во Вьетнаме" - https://www.bbc.com/russian/features-65102276. Особенно интересен для нас, на мой взгляд, раздел "Проиграть войну Вашингтон заставили собственные избиратели".
Профессор Ву отмечает, что с точки зрения пропаганды у Севера было серьезное преимущество: хотя потери северян были значительно выше, тоталитарное правительство Вьетнама полностью контролировало СМИ, так что писали и говорили журналисты лишь то, что им разрешалось.

"США и Южный Вьетнам не имели ни возможности, ни желания оказывать на общественное мнение такое влияние, какое оказывали коммунисты, - подчеркивает он. - На вооружении последних стояла исполинская машина пропаганды, границу власти держали на замке, а любое инакомыслие подавлялось. Тех, кто протестовал против войны, ожидали реальные тюремные сроки".

То же в сегодняшней РФ, хотя там нет такого всеобщего энтузиазма.
В статье есть ещё интересные моменты.
Из другого раздела:
Профессор Ву полагает, что решающим фактором в итоге стала способность Севера на протяжении очень долгого времени поддерживать существование в режиме тотальной войны, что более либеральному южному режиму не удалось.

Благодаря особенностям политической системы, общественность на севере верила в идеи войны и меньше знала о числе жертв.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 01:46

ЛАД
Миддап считает, что, в целом, люди, которые выбрали в этом конфликте сторону коммунистов, сражались куда более самоотверженно, чем те, кого призвали воевать на стороне южан.

"И Министерство обороны США и Корпорация Рэнда (НИИ, связанный с военными США) проводили исследования мотивации и боевого духа, изучая мотивацию вьетконговцев и вьетнамцев к войне. Вывод, к которому они все единодушно приходят, заключается в том, что вьетнамцев мотивировало восприятие своей борьбы как патриотической - они боролись за объединение страны под одной властью", - добавляет Миддап.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 06:09

США и Южный Вьетнам не имели ни возможности, ни желания оказывать на общественное мнение такое влияние, какое оказывали коммунисты, - подчеркивает он. - На вооружении последних стояла исполинская машина пропаганды, границу власти держали на замке, а любое инакомыслие подавлялось. Тех, кто протестовал против войны, ожидали реальные тюремные сроки".


Филиппинской мухе читать до дыр , каким образом выигрываются войны у более сильного противника. А то скулит тут о КНДР ..
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 06:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Есть справедливость не земле.
Херсонского злодюжку, которій біл замещен в нападении на Катю Гандзюк и которій отделался условнім сроком, пітали не падетски росияне пока біли в Херсоне.
Инфа точна.
На небе все видят.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 07:17

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 08:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:А ще може бути криза у торгового партнера №2 підорів - Туреччини з купи причин: землетрус, інфляція через економічну політику Ердогана, вибори та новий президент,


бачив ролик що конкурент Ердогана пропонує визнати Крим і окуповані території за рф (такий собі Трамп по турецькі). Думаю що його потенційна перемога це мінус для нас а не для рузьких
Letusrock
 
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